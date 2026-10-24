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Йому назавжди залишиться 42: у боротьбі за Україну загинув майор Вадим Гончарук з Івано-Франківська

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
468
Йому назавжди залишиться 42: у боротьбі за Україну загинув майор Вадим Гончарук з Івано-Франківська
Прощання з військовим відбудеться у суботу в Івано-Франківську. Джерело: Колаж OBOZ.UA

42-річний майор Вадим Гончарук загинув у боротьбі за Україну. Івано-Франківськ попрощається із захисником 24 жовтня. Воїна поховають на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.

Про загибель військового та церемонію прощання повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що громада прощається із захисником, і висловив співчуття його рідним та близьким.

Йому назавжди залишиться 42: у боротьбі за Україну загинув майор Вадим Гончарук з Івано-Франківська

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Джерело: facebook.com/ruslan.martsinkiv

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Вадим Гончарук народився 5 березня 1984 року. Він мав звання майора та загинув 21 жовтня.

У п’ятницю, 23 жовтня, о 18:00 у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3, в Івано-Франківську мала відбутися панахида за загиблим. Основна церемонія прощання запланована на суботу, 24 жовтня, о 09:00 у тому самому місці.

Маршрут траурної процесії

Після прощання містяни зможуть віддати шану захиснику під час руху траурної процесії вулицями міста. Маршрут пролягатиме вулицями Бандери, Незалежності, Січових Стрільців і Коновальця, звідки процесія вирушить до села Чукалівка.

Поховання Вадима Гончарука заплановане на 10:20 на Алеї Героїв міського кладовища.

Вічна пам’ять і шана захиснику України...

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