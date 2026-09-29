Сьогодні ми сприймаємо макарони, як один з найкращих продуктів для швидкої вечері – не напівфабрикат, а повноцінну страву, що готується за кілька хвилин. Але у тих, хто застав часи СРСР, слово "макарони" часто викликає зовсім інші спогади.

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Із сухого продукту, який якщо і мав хоч скількись пристойний вигляд, виходила липка несмачна маса сірого кольору. А щоб зробити макарони їстівними, доводилось ще й добряче з ними повозитись. І все одно страва, яка виходила в результаті, була скоріше способом заповнити шлунок, аніж отримати кулінарне задоволення. OBOZ.UA пояснює, що було не так з радянськими макаронними виробами.

І головна біда тут крилась у невідповідній сировині. У той час як якісну пасту роблять виключно з твердих сортів пшениці, в СРСР на фабрики відправляли звичайне хлібопекарське борошно з м'якої пшениці. Воно вирізняється тим, що містить великий відсоток вільного крохмалю. Саме цей компонент і робив радянські макарони неапетитними на вигляд і липкими.

Під час варіння цей крохмаль у великій кількості вимивався у воду, перетворюючи її на каламутний клейстер. А самі ріжки чи локшина в процесі помітно розбухали, втрачали форму ще й злипалися в суцільну монолітну грудку.

Аби перетворити цю масу на щось бодай віддалено їстівне, радянським господиням доводилося вдаватися до різноманітних "кулінарних милиць". Після варіння їх одразу відкидали на друшляк і заливали холодною водою з-під крана, щоб вимити липкий клейстер. Для якісної пасти це справжнє убивство смаку та текстури. А от для радянського продукту було хоч якимось порятунком.

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Далі, щоб макаронини навіть після такої обробки не злипались, їх щедро змащували жиром. В каструлю додавали багато олії або (якщо пощастить) вершкового масла. Це псувало текстуру страви і робило її аж надто калорійною.

Що стосується асортименту, то згідно з радянським ГОСТом 875-69, вибір макаронних виробів обмежувався кількома базовими формами: ріжки, пір'я, соломка, вермішель, локшина та всілякі фігурні вироби. Ті ж трубчасті макарони за діаметром суворо ділили на класи: від тоненької "соломки" (4 мм) і "спеціальних" (до 5,5 мм) – до "простих" (до 7 мм) та найтовщих "аматорських" (понад 7 мм). Саме ці велетенські "аматорські" макарони й породили популярну міську легенду про те, що радянські макаронні та цигаркові фабрики в разі війни можна було за лічені години переналаштувати на випуск патронів для автомата Калашникова.

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