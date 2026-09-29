Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

Їсти були неможливо: які макарони робили в СРСР

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 279
Їсти були неможливо: які макарони робили в СРСР
Якість і смак радянських макарнів на сучасну людину навела би справжній жах
Джерело: Pexels

Сьогодні ми сприймаємо макарони, як один з найкращих продуктів для швидкої вечері – не напівфабрикат, а повноцінну страву, що готується за кілька хвилин. Але у тих, хто застав часи СРСР, слово "макарони" часто викликає зовсім інші спогади.

Із сухого продукту, який якщо і мав хоч скількись пристойний вигляд, виходила липка несмачна маса сірого кольору. А щоб зробити макарони їстівними, доводилось ще й добряче з ними повозитись. І все одно страва, яка виходила в результаті, була скоріше способом заповнити шлунок, аніж отримати кулінарне задоволення. OBOZ.UA пояснює, що було не так з радянськими макаронними виробами.

І головна біда тут крилась у невідповідній сировині. У той час як якісну пасту роблять виключно з твердих сортів пшениці, в СРСР на фабрики відправляли звичайне хлібопекарське борошно з м'якої пшениці. Воно вирізняється тим, що містить великий відсоток вільного крохмалю. Саме цей компонент і робив радянські макарони неапетитними на вигляд і липкими.

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах

Під час варіння цей крохмаль у великій кількості вимивався у воду, перетворюючи її на каламутний клейстер. А самі ріжки чи локшина в процесі помітно розбухали, втрачали форму ще й злипалися в суцільну монолітну грудку.

Аби перетворити цю масу на щось бодай віддалено їстівне, радянським господиням доводилося вдаватися до різноманітних "кулінарних милиць". Після варіння їх одразу відкидали на друшляк і заливали холодною водою з-під крана, щоб вимити липкий клейстер. Для якісної пасти це справжнє убивство смаку та текстури. А от для радянського продукту було хоч якимось порятунком.

Далі, щоб макаронини навіть після такої обробки не злипались, їх щедро змащували жиром. В каструлю додавали багато олії або (якщо пощастить) вершкового масла. Це псувало текстуру страви і робило її аж надто калорійною.

Що стосується асортименту, то згідно з радянським ГОСТом 875-69, вибір макаронних виробів обмежувався кількома базовими формами: ріжки, пір'я, соломка, вермішель, локшина та всілякі фігурні вироби. Ті ж трубчасті макарони за діаметром суворо ділили на класи: від тоненької "соломки" (4 мм) і "спеціальних" (до 5,5 мм) – до "простих" (до 7 мм) та найтовщих "аматорських" (понад 7 мм). Саме ці велетенські "аматорські" макарони й породили популярну міську легенду про те, що радянські макаронні та цигаркові фабрики в разі війни можна було за лічені години переналаштувати на випуск патронів для автомата Калашникова.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яким дивним способом в СРСР готували та їли пластівці.

Схожі теми
СРСРїжапродукти
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись