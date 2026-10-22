''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

У місті Олешки на Херсонщині люди їдять траву, зокрема портулак, щоб вижити в жахливих умовах російської окупації. Наближення зими і загроза не лише голоду, а й холоду, посилюють гуманітарну кризу.

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Про ситуацію в населеному пункті розповіло британське видання Sky News, випустивши майже 30-хвилинне відео про Олешки. Кореспондент відвідав Україну та приїхав на позиції однієї з бригад Національної гвардії, щоб оператори БпЛА показали, як виглядає тимчасово окупована територія.

Що відбувається в Олешках

Журналіст розповів, що Олешки – це насправді "побиті та зруйновані залишки міста" на півночі України. Воно страждає більше, ніж багато інших, через важку гуманітарну ситуацію.

За різними оцінками, тут, посеред руїн, залишаються близько 2000 дорослих і 50 дітей. "Важко повірити, що тут насправді хтось живе", – визнав кореспондент.

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Ні електрики, ні води, ні нормальної їжі в Олешках немає від травня. Але можливості безпечно евакуюватися у цивільних теж нема.

Українські воїни та співробітник Sky News, спостерігаючи за захопленим росіянами населеним пунктом, застали рідкісну подію: група мирних жителів на велосипедах, серед яких було щонайменше двоє жінок, намагалася дістатися до сусіднього села Раденськ.

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Українські БпЛА прикривали цивільних із повітря. "Рідко таке побачиш. Звичайно, солдати не можуть гарантувати їх безпеку, але зроблять усе, щоби впевнитися, що росіяни не нападуть на них", – сказав кореспондент.

Згодом він і нацгвардійці побачили білий ворожий дрон, який почав різко знижуватися, намагаючись атакувати людей. Він промахнувся, впавши задалеко. Командир пояснив, що це була "Молнія", яку подавили українські засоби РЕБ.

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Окрім цього, журналіст по телефону поспілкувався з однією з мешканок. Він зазначив, що люди бояться говорити, але його співрозмовниця захотіла, щоби світ дізнався правду про те, що коїться в місті.

"Якщо нас до зими не звільнять, тут буде взагалі, "мрак" такий, що... Люди будуть просто вмирати від голоду, від холоду", – заявила жінка.

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Представник Sky News запитав, чи дійсно все аж так погано, що люди їдять траву. "Так, так. Трава називається портулак. Я сама особисто варила її своїм собакам, чого собаки такі худі... І собаки, і люди, і взагалі всі їли цю траву, варили ї їли. Це правда. Я знаю одну людину... Таких багато", – відповіла українка, вимушена виживати на ТОТ.

Відповідаючи на запитання, чого найбільше потребують люди, жінка почала плакати.

"Нам потрібне звільнення, потрібно дати все, щоб вигнати цю нечисть звідси... Так не можна з людьми робити в XXI столітті. Це ж просто знущання над людьми, просто знущання!" – сказала вона.

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Також британський журналіст побачив цивільного, який готував щось на облаштованій вуличній "кухні" під під'їздом. Інший чоловік збирав горіхи під деревом.

"Посеред руїн, спочатку прихованих від очей, можна побачити чоловіка, який готує на вогнищі на дворі під дощем і сльотою. Це жахливо, але це єдиний спосіб, яким він може розігріти ту мізерну їжу, що має", – розповів медійник.

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Кореспондент зазначив, що українські безпілотники намагаються регулярно доставляти продукти та їжу в Олешки (найчастіше вночі), але цієї допомоги не вистачає на всіх.

Він, зокрема, бачив, як військовослужбовці ВМС ЗСУ запаковували ящики з їжею, прикріплювали до БпЛА і здійснювали запуски. В одній із таких посилок був життєво необхідний інсулін. Оскільки ампули могли розбитися, український дрон спустив ящик на мотузці й чекав, поки мешканка окупованого міста забирала медикаменти.

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Як раніше писав OBOZ.UA, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир'я.