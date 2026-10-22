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"Їдять траву, щоб вижити": в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
609
"Їдять траву, щоб вижити": в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео
ТОТ України. Олешки. Джерело: Скриншот ролика Sky News

У місті Олешки на Херсонщині люди їдять траву, зокрема портулак, щоб вижити в жахливих умовах російської окупації. Наближення зими і загроза не лише голоду, а й холоду, посилюють гуманітарну кризу.

Про ситуацію в населеному пункті розповіло британське видання Sky News, випустивши майже 30-хвилинне відео про Олешки. Кореспондент відвідав Україну та приїхав на позиції однієї з бригад Національної гвардії, щоб оператори БпЛА показали, як виглядає тимчасово окупована територія.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Окуповані державою-агресором Олешки. Джерело: Скриншот ролика Sky News

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''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Вцілілих будівель практично немає. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Що відбувається в Олешках

Журналіст розповів, що Олешки – це насправді "побиті та зруйновані залишки міста" на півночі України. Воно страждає більше, ніж багато інших, через важку гуманітарну ситуацію.

За різними оцінками, тут, посеред руїн, залишаються близько 2000 дорослих і 50 дітей. "Важко повірити, що тут насправді хтось живе", – визнав кореспондент.

Ні електрики, ні води, ні нормальної їжі в Олешках немає від травня. Але можливості безпечно евакуюватися у цивільних теж нема.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Мешканці Олешків. Джерело: Скриншот ролика Sky News

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

На дорозі можна побачити групу цивільних. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Українські воїни та співробітник Sky News, спостерігаючи за захопленим росіянами населеним пунктом, застали рідкісну подію: група мирних жителів на велосипедах, серед яких було щонайменше двоє жінок, намагалася дістатися до сусіднього села Раденськ.

Українські БпЛА прикривали цивільних із повітря. "Рідко таке побачиш. Звичайно, солдати не можуть гарантувати їх безпеку, але зроблять усе, щоби впевнитися, що росіяни не нападуть на них", – сказав кореспондент.

Згодом він і нацгвардійці побачили білий ворожий дрон, який почав різко знижуватися, намагаючись атакувати людей. Він промахнувся, впавши задалеко. Командир пояснив, що це була "Молнія", яку подавили українські засоби РЕБ.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

БпЛА типу "Молнія". Цей російський дрон спробує атакувати мирних жителів. Джерело: Скриншот ролика Sky News

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Момент вибуху. Безпілотник противника не влучив. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Окрім цього, журналіст по телефону поспілкувався з однією з мешканок. Він зазначив, що люди бояться говорити, але його співрозмовниця захотіла, щоби світ дізнався правду про те, що коїться в місті.

"Якщо нас до зими не звільнять, тут буде взагалі, "мрак" такий, що... Люди будуть просто вмирати від голоду, від холоду", – заявила жінка.

Представник Sky News запитав, чи дійсно все аж так погано, що люди їдять траву. "Так, так. Трава називається портулак. Я сама особисто варила її своїм собакам, чого собаки такі худі... І собаки, і люди, і взагалі всі їли цю траву, варили ї їли. Це правда. Я знаю одну людину... Таких багато", – відповіла українка, вимушена виживати на ТОТ.

Відповідаючи на запитання, чого найбільше потребують люди, жінка почала плакати.

"Нам потрібне звільнення, потрібно дати все, щоб вигнати цю нечисть звідси... Так не можна з людьми робити в XXI столітті. Це ж просто знущання над людьми, просто знущання!" – сказала вона.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Єдина лікарня в Олешках. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Також британський журналіст побачив цивільного, який готував щось на облаштованій вуличній "кухні" під під'їздом. Інший чоловік збирав горіхи під деревом.

"Посеред руїн, спочатку прихованих від очей, можна побачити чоловіка, який готує на вогнищі на дворі під дощем і сльотою. Це жахливо, але це єдиний спосіб, яким він може розігріти ту мізерну їжу, що має", – розповів медійник.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Кухня біля під'їзду багатоповерхівки. Джерело: Скриншот ролика Sky News

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Чоловік махає рукою українському дрону. Джерело: Скриншот ролика Sky News

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Цивільний збирає горіхи в Олешках. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Кореспондент зазначив, що українські безпілотники намагаються регулярно доставляти продукти та їжу в Олешки (найчастіше вночі), але цієї допомоги не вистачає на всіх.

Він, зокрема, бачив, як військовослужбовці ВМС ЗСУ запаковували ящики з їжею, прикріплювали до БпЛА і здійснювали запуски. В одній із таких посилок був життєво необхідний інсулін. Оскільки ампули могли розбитися, український дрон спустив ящик на мотузці й чекав, поки мешканка окупованого міста забирала медикаменти.

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Воїни Військово-морських сил ЗСУ несуть дрон, навантажений їжею та іншою допомогою. Джерело: Скриншот ролика Sky News

''Їдять траву, щоб вижити'': в окупованих Олешках люди можуть померти взимку від холоду і голоду. Відео

Доставка інсуліну в Олешки. Джерело: Скриншот ролика Sky News

Як раніше писав OBOZ.UA, віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир'я.

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