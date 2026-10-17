Франкфурт

Відео дня

У Франкфурті скандал. Місцеві школяри-мігранти виклали відео, як забивають 14-річного білого німецького юнака. Всі радісно фільмують як зграя з десятка мігрантів спочатку оточує його, потім б'ють ну і там на фінальному етапі його лежачого вже дістають поодинокими ударами ногами по голові.

Обурення, розпач, політика розводить руками та вимагає розслідування. Хоча будемо відверті – що там розслідувати? Поліція просить не розповсюджувати відео, бо не нада. Преса смакує деталі, аборигени вимагають покарань. Не відбудеться нічого.

Річ у тому, що сталось це у Франкфурті, але не на Майні, де купа мігрантів, а на Одері – це місто на кордоні з Польщею, через річку польське місто Слубиці. Східна Німеччина в якій по ідеї купа правих радикалів, всі голосують на АдН, всі хочуть повернення старих часів.

Але по факту місцевих школярів п-дять ногами якісь заїжджі діти мігрантів. Місцева політика удає, що такого в школі до того не бачили. Поліція раптом хоче це розслідувати – ну це ж явно сталось не вперше. Просто цього разу здуру злили в інет.

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Побитий вже за пару років піде на свої перші вибори та вгадайте, за кого він буде голосувати. Вгадайте, за кого зараз голосують його батьки.

Інша справа про шкільний гадюшнік, до якого допустила місцева школа та політика. Тобто, воно ж явно не зараз почалось. І оце невміння чи небажання помсти, чи дати відсіч – це ж якраз про сьогоднішню без'яйцеву Європу. Саме тому цим європейцям важко зрозуміти Україну, яка все ще бореться за Малу Томкачку з набагато більшою росією.

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Звичайно, що місцеві вчителі все це бачили, але роками або боялись щось з цим робити, або якось само з розсосеться. Зрештою тут до пенсії лишилось пару років – кому вже хочеться розбиратись в конфліктах між учнями. Те саме з поліцією, яка робить вигляд, що раніше того не було.

Це дещо схоже на чергову провокацію росіян, коли на територію НАТО залітає щось російське. Отака затуркана Європа робить вигляд, що нічого не сталось, тому в разі чого просто внесемо у санкційний список імена ще пари сотень нонейм росіян. Така їх боротьба.

Саме тому навіть серед європейських правих з одного боку ненависть до України, що заважає дружити з росіянами, якими керує альфа-самець, про якого мріють західні непугані праві. З іншого боку заздрість та розуміння того, що в разі чого у місцевих не набереться на місцевий аналог Азова.

Отака Європа, що мовчала.

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