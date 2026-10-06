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Блог

Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Історик

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 483
Блог |

Єдино можлива альтернатива "мирним планам"

Єдино можлива альтернатива "мирним планам"
Військові ЗСУ. Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

"Ну то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей" – ще одна теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив.

Її завдання – представити приховані пропозиції здачі як безальтернативні, а їхніх критиків як неконструктивних горлопанів, здатних лише заперечувати.

Але ми не зобов’язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали "мирним".

Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні "мирних планів". Усі вони виходять із хибної передумови: ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я тому не збираюся вигадувати їм власну альтернативу.

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Наша альтернатива зараз – не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей.

Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль, і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу.

А як історик нагадаю ще одне: наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни.

Si vis pacem para bellum.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Володимира В'ятровича
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