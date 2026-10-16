''Є надія'': метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні

Цього року, за прогнозами метеорологів, зима в Україні буде теплою. Про це свідчать всі показники, які фіксують на метеостанції "Пожижевська" в Карпатах.

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Про це розповів Олег Басараб, перебуваючи на метеостанції. Він поспілкувався з метеорологами і заспокоїв українців – холодно цієї зими не буде.

"Метеорологи вже зробили попередній прогноз. Можу вам сказати, що цього року зима буде теплою. По всіх показниках, всіх параметрах, які тут знімаються, всі дослідження, які проводяться, вже ясно – зима буде тепла", – сказав Басараб.

Метеостанція "Пожижевська" – це найвища діюча метеорологічна та сніголавинна станція в Україні. Її працівники знімають покази з численних приладів на метеомайданчику станції. Дані записують у спеціальні щоденники, потім заносять до таблиць на комп’ютері станції, кодують та надсилають до гідрометцентрів у Івано-Франківську й Києві.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, очікується хмарна погода, періодично дощитиме та можливий туман. Температура повітря у більшості областей передбачається +10...+15 градусів. Проте вже з наступного тижня має потеплішати, а дощі припиняться.