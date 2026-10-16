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"Є надія": метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
icon 4,3 т.
"Є надія": метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні
Чи буде зима 2026-2027 в Україні холодною. Джерело: wirestock

Цього року, за прогнозами метеорологів, зима в Україні буде теплою. Про це свідчать всі показники, які фіксують на метеостанції "Пожижевська" в Карпатах.

Про це розповів Олег Басараб, перебуваючи на метеостанції. Він поспілкувався з метеорологами і заспокоїв українців – холодно цієї зими не буде.

"Метеорологи вже зробили попередній прогноз. Можу вам сказати, що цього року зима буде теплою. По всіх показниках, всіх параметрах, які тут знімаються, всі дослідження, які проводяться, вже ясно – зима буде тепла", – сказав Басараб.

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Метеостанція "Пожижевська" – це найвища діюча метеорологічна та сніголавинна станція в Україні. Її працівники знімають покази з численних приладів на метеомайданчику станції. Дані записують у спеціальні щоденники, потім заносять до таблиць на комп’ютері станції, кодують та надсилають до гідрометцентрів у Івано-Франківську й Києві.

''Є надія'': метеорологи Карпат розповіли, чи варто очікувати на холодну зиму в Україні

Пожижевська на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, очікується хмарна погода, періодично дощитиме та можливий туман. Температура повітря у більшості областей передбачається +10...+15 градусів. Проте вже з наступного тижня має потеплішати, а дощі припиняться.

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