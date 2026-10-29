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"Є місце, де родина зможе возз’єднатися": захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
372
"Є місце, де родина зможе возз’єднатися": захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова
Програма «Вдома» передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Джерело: «Серце Азовсталі»

Захисник Маріуполя Федір Алабаш став власником нової оселі завдяки програмі "Вдома", яку Фонд Ріната Ахметова реалізує спільно з проєктом "Серце Азовсталі".

Федір родом із Ялти, пройшов Афганістан, а згодом оселився в Маріуполі. На початку повномасштабної війни, попри інвалідність, домігся зарахування до спецпідрозділу Нацгвардії України. Брав участь у вуличних боях, вижив після пострілу танка майже впритул і провів під завалами майже пів доби без свідомості. Згодом захисник опинився на "Азовсталі" та разом із побратимами за наказом командування вийшов у полон. Понад три роки провів в Оленівці.

''Є місце, де родина зможе возз’єднатися'': захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя став власником нової оселі завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

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Після повернення з неволі в Україну Федір довго лікувався, переніс складну операцію на серці й досі проходить реабілітацію. Тепер оборонець матиме власну комфортну квартиру, де зможе жити разом із родиною та поступово відновлюватися.

"Дякую Фонду за турботу, адже зараз це дуже важливий внесок у спільне життя – моє та моєї родини. Я хочу, щоб вони приїхали сюди. Дружина та молодша донька хочуть приїхати. Тепер є місце, де родина може возз’єднатися й жити спокійно", – говорить Федір.

''Є місце, де родина зможе возз’єднатися'': захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя став власником нової оселі завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

Під час вручення ключів генеральна директорка Фонду Ксенія Сухова подякувала Федору за захист Маріуполя та зазначила, що Фонд радий допомогти його родині знову бути разом в Україні, у власному житлі.

"Сьогодні його родина перебуває за кордоном, і ми вважаємо це можливістю возз’єднати сім’ю, бути поруч із дружиною та дітьми. Зустрітися, об’єднатися, сісти на диван і сказати: "Ми вдома". Це дуже важливо, я знаю, для багатьох маріупольців, для людей, які втратили власне житло. Сьогодні відчуття того, що ти вдома, є надзвичайно важливим. Тому ми бажаємо родині Федора всього найкращого, щоб вони були щасливі тут. Ми безмежно вдячні Федору за все, що він зробив для нашої країни", – наголосила Ксенія Сухова.

''Є місце, де родина зможе возз’єднатися'': захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя став власником нової оселі завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

На новосілля Федору також влаштували сюрприз – у гості запросили його побратима та амбасадора "Серця Азовсталі" Дмитра Морозова. Він привіз символічні подарунки: прапор і футболку з написом Free Mariupol Defenders, а також шумуш – традиційний пиріг, поширений серед приазовських греків Маріуполя.

Голова наглядової ради "Серця Азовсталі" Наталія Ємченко наголосила, що важливо підтримувати спільноту захисників Маріуполя. Вона допомагає їм залишатися поруч одне з одним і підтримує після повернення з полону.

''Є місце, де родина зможе возз’єднатися'': захисник Маріуполя Федір Алабаш отримав квартиру від Фонду Ріната Ахметова

Захисник Маріуполя став власником нової оселі завдяки програмі «Вдома». Джерело: «Серце Азовсталі»

"Насправді важливо, що ми не просто допомагаємо захисникам Маріуполя, а й підтримуємо спільноту. Адже ми можемо допомогти лише кілька разів, а спільнота завжди поруч", – зазначила вона.

Програма "Вдома" передбачає забезпечення квартирами оборонців Маріуполя з інвалідністю І та ІІ груп. Власна оселя стає для них не лише вирішенням побутових питань, а й важливою частиною шляху посттравматичного зростання – повернення до життя після боїв та полону.

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