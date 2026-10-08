Якими були квартири в СРСР: для чого робили нішу у стіні і вікно у ванній

У квартирах, побудованих за часів СРСР і капітально з тих пір не ремонтованих, і досі можна побачити дивні конструктивні рішенні. Із кухні в санвузол прорублене вікно, стіна під кухонним вікном чомусь тонка і має нішу, у ванній стирчить розетка з дивним роз’ємом, в яку нічого не можна підключити

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Сьогодні все це виглядає як чудернацькі будівельні примхи, проте насправді кожна з цих деталей була вимушеним компромісом, покликаним хоч якно компенсувати технічну бідність та дефіцит площі в тогочасному житлі. OBOZ.UA розповідає, що це були за рішення і які задачі вони вирішували.

Підвіконна ніша як вимушена заміна холодильника

У цегляних будинках під кухонним підвіконням залишали заглиблення, відокремлене від вулиці лише тонкою перегородкою. У холодну пору року температура всередині цієї ніші істотно знижувалася, що дозволяло використовувати її для зберігання продуктів. Це було вимушеним кроком: повноцінні холодильники тривалий час залишалися дефіцитним і дорогим товаром, недоступним для багатьох родин. Втім, функціонувала така система лише взимку та суттєво погіршувала теплоізоляцію приміщення. У панельних будинках від цієї ідеї відмовилися, оскільки тонкі зовнішні стіни надто промерзали. Зараз такі ніші зазвичай закладають або утеплюють.

Дротова радіоточка замість повноцінних комунікацій

У квартирах встановлювали окрему розетку, яка не була призначена для стандартних електроприладів – мала дуже специфічний роз’єм. Вона відповідала за дротове радіомовлення, через яке централізовано транслювали новини, офіційні оголошення та сигнальне оповіщення. До мережі підключали динамік із регулятором. З появою мобільного зв'язку та інтернету потреба в цій мережі зникла, хоча сам принцип дротового сповіщення досі згадують у контексті цивільного захисту.

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Вікно між кухнею та санвузлом: спосіб зекономити на електриці

Засклений отвір у перегородці між кухнею та санвузлом робили не для краси. Його головне призначення – дати бодай якесь денне світло в глухе приміщення без вентиляції, щоб мешканцям не доводилося постійно вмикати лампочку. У часи регулярних збоїв із електропостачанням це дозволяло користуватися туалетом чи ванною без свічки. Популярна версія про те, що це вікно створювалося для дезінфекції приміщення від туберкульозної палички сонячним світлом, не має під собою реального підґрунтя. Світло проходило через два шари скла і втрачало будь-які ультрафіолетові властивості. Тож причин було дві – сувора економія електроенергії та технічна можливість мінімального провітрювання. Зараз із цим справляються якісне освітлення і системи примусової вентиляції.

Головні історії дня

Антресолі через брак житлової площі та систем зберігання

У тісних коридорах під стелею облаштовували масивні дерев'яні коробки – антресолі. Вони суттєво знижували стелю, але давали додатковий простір для зберігання. Це робили через брак місця для встановлення нормальних шаф на підлозі. Та й через відсутність якісних систем зберігання у магазинах. На антресолі закидали все, чому не знаходилося місця в кімнатах: сезонний одяг, старий посуд, коробки та побутовий мотлох. Користуватися цими конструкціями було вкрай незручно: щоб дістати потрібну річ, доводилося ставати на драбину чи табурет і вручну перебирати весь уміст у вузькому отворі.

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Спеціальна розетка у ваній через небезпечну електромережу

У вологих приміщеннях іноді можна було побачити окрему малопотужну розетку зі специфічним роз'ємом, розрахованим виключно на електробритву. За цією розеткою ховали розділовий трансформатор. Оскільки тогочасна електропроводка не мала сучасного заземлення та автоматичного захисту, це був єдиний кустарний спосіб знизити ризик ураження струмом у сирому приміщенні.

Вхідні двері з відкриванням усередину через вузькі майданчики

У більшості типових радянських будинків вхідні двері відчинялися всередину передпокою. Це робилося не для зручності мешканців, а через критично малі габарити сходових майданчиків. Якби двері на таких відчинялись назовні, вони блокували б сусідам вихід, перекривали прохід або вдаряли людей у коридорі. При цьому внутрішнє відкривання створювало суттєві незручності всередині й без того тісного передпокою.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чому радянські будівельники закладали в стіну яйце.