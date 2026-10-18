Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Мода існує не лише на фасони одягу чи кольори манікюру. Якщо придивитись до міських вулиць, можна помітити, що міняються тренди і на породи собак – тих улюбленців, які були повсюди за часів СРСР, зараз майже не зустрінеш.

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У радянський період вибір породистих собак був обмеженим, а поява певних чотирилапих на телеекранах чи в кінематографі миттєво створювала шалений ажіотаж. OBOZ.UA згадує, які породи були страшенно популярні в радянську добу, а зараз стали справжньою рідкістю.

Коллі

Довгошерсті коллі стали надзвичайно популярними після показу на радянському телебаченні багатосерійного фільму про Лессі. Глядачі полюбили цих собак за ефектну зовнішність і репутацію розумних, відданих сімейних компаньйонів. Однак придбати цуценя було непросто: у розплідниках воно могло коштувати стільки, скільки кваліфікований інженер заробляв за місяць, а охочим іноді доводилося роками чекати своєї черги.

Нині коллі не так часто побачиш на міських вулицях. Заклопотані міські жителі не мають достатньо часу, щоб доглядати за розкішною довгою шерстю цієї собаки.

Сенбернар

Після Другої світової війни сенбернари стали помітно частіше з'являтися в СРСР. Попри значні розміри, ці собаки підкорювали людей спокійною вдачею, терплячістю та доброзичливістю. Вони добре підходили на роль сімейних улюбленців, адже представники породи чудово ладнають з дітьми. Невеликий сплеск популярності сенбернарів трапився після виходу американської сімейної комедії "Бетховен" у 1992 році, головним героєм якого було цуценя цієї породи.

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Проте утримувати такого велетня у типовій радянській квартирі було непросто. Сенбернару потрібно багато місця, а його розміри означають і чималі витрати на харчування та догляд. Такий собака краще підходить для утримання в умовах приватного будинку.

Ердельтер'єр

У 1979 році на екрани вийшов фільм "Пригоди Електроніка", в якому показали ердельтер’єра на прізвисько Рижик. Такий собака моментально став мрією багатьох радянських школярів. Глядачів приваблювали його кмітливість, слухняність і незвичайна зовнішність. Була в породи й практична перевага: жорстка кучерява шерсть линяє не так інтенсивно, як у багатьох інших собак, і не потребує щоденного вичісування.

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Однак ердельтер'єр – не просто ефектний пес із кіно. Він активний, розумний і потребує виховання, занять та належного догляду за шерстю. Коли захоплення собакою, як у фільмі, минало, не кожен власник був готовий приділяти тварині стільки уваги, скільки вона потребує. А це завжди не найкращим чином позначається на характері собаки.

Німецький дог

Інтерес до німецьких догів зріс після екранізації роману про Шерлока Холмса "Собака Баскервілів". Так статний пес став ознакою статусу й доброго смаку. Догів цінували за силу, врівноваженість і терпляче ставлення до дітей, але водночас розуміли, що з настільки великою твариною потрібні досвід і відповідальність.

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Зараз придбати цуценя німецького дога наважиться далеко не кожен собачник, адже німецьким догам потрібно не тільки багато простору та їжі. Вони мають особливості здоров’я, догляд за якими влітає в копієчку. До того ж такий пес потребує значних фізичних навантажень, а це означає щоденні багатогодинні прогулянки – справжня розкіш для людини, що працює. До того ж тривалість життя догів порівняно невелика.

Афганський хорт

Цього пса впізнають одразу – струнка статура, горда постава, витягнута морда і довга шовковиста шерсть, схожа на людське волосся моментально справляють враження. До СРСР вони потрапляли, зокрема, завдяки військовим, які поверталися з війни в Афганістані.

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Попри ефектну зовнішність, афганський хорт підходить не кожному собачнику. Його довга шерсть потребує ретельного догляду. А мисливське походження означає незалежний характер, яскравий темперамент і купу часу на їх приборкання та виховання. Приділити афганському хорту стільки часу, скільки він вимагає, може далеко не кожен власник.

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