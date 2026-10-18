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Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять
Ці п'ять порід мають чудову зовнішність, але утримувати їх вдома непросто. Джерело: Pexels

Мода існує не лише на фасони одягу чи кольори манікюру. Якщо придивитись до міських вулиць, можна помітити, що міняються тренди і на породи собак – тих улюбленців, які були повсюди за часів СРСР, зараз майже не зустрінеш.

У радянський період вибір породистих собак був обмеженим, а поява певних чотирилапих на телеекранах чи в кінематографі миттєво створювала шалений ажіотаж. OBOZ.UA згадує, які породи були страшенно популярні в радянську добу, а зараз стали справжньою рідкістю.

Коллі

Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Пухнасті коллі потребують постійного догляду за шерстю. Джерело: Pexels

Довгошерсті коллі стали надзвичайно популярними після показу на радянському телебаченні багатосерійного фільму про Лессі. Глядачі полюбили цих собак за ефектну зовнішність і репутацію розумних, відданих сімейних компаньйонів. Однак придбати цуценя було непросто: у розплідниках воно могло коштувати стільки, скільки кваліфікований інженер заробляв за місяць, а охочим іноді доводилося роками чекати своєї черги.

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Нині коллі не так часто побачиш на міських вулицях. Заклопотані міські жителі не мають достатньо часу, щоб доглядати за розкішною довгою шерстю цієї собаки.

Сенбернар

Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Попри чудовий ласкавий характер, сенбернар завеликий для міської квартири. Джерело: Pexels

Після Другої світової війни сенбернари стали помітно частіше з'являтися в СРСР. Попри значні розміри, ці собаки підкорювали людей спокійною вдачею, терплячістю та доброзичливістю. Вони добре підходили на роль сімейних улюбленців, адже представники породи чудово ладнають з дітьми. Невеликий сплеск популярності сенбернарів трапився після виходу американської сімейної комедії "Бетховен" у 1992 році, головним героєм якого було цуценя цієї породи.

Проте утримувати такого велетня у типовій радянській квартирі було непросто. Сенбернару потрібно багато місця, а його розміри означають і чималі витрати на харчування та догляд. Такий собака краще підходить для утримання в умовах приватного будинку.

Ердельтер'єр

Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Без належного виховання у ердельтер'єра може суттєво зіпсуватись характер. Джерело: jarobike

У 1979 році на екрани вийшов фільм "Пригоди Електроніка", в якому показали ердельтер’єра на прізвисько Рижик. Такий собака моментально став мрією багатьох радянських школярів. Глядачів приваблювали його кмітливість, слухняність і незвичайна зовнішність. Була в породи й практична перевага: жорстка кучерява шерсть линяє не так інтенсивно, як у багатьох інших собак, і не потребує щоденного вичісування.

Однак ердельтер'єр – не просто ефектний пес із кіно. Він активний, розумний і потребує виховання, занять та належного догляду за шерстю. Коли захоплення собакою, як у фільмі, минало, не кожен власник був готовий приділяти тварині стільки уваги, скільки вона потребує. А це завжди не найкращим чином позначається на характері собаки.

Німецький дог

Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

Догляд за здоров'ям велетенського німецького дога - складна і дорога робота. Джерело: Unsplash

Інтерес до німецьких догів зріс після екранізації роману про Шерлока Холмса "Собака Баскервілів". Так статний пес став ознакою статусу й доброго смаку. Догів цінували за силу, врівноваженість і терпляче ставлення до дітей, але водночас розуміли, що з настільки великою твариною потрібні досвід і відповідальність.

Зараз придбати цуценя німецького дога наважиться далеко не кожен собачник, адже німецьким догам потрібно не тільки багато простору та їжі. Вони мають особливості здоров’я, догляд за якими влітає в копієчку. До того ж такий пес потребує значних фізичних навантажень, а це означає щоденні багатогодинні прогулянки – справжня розкіш для людини, що працює. До того ж тривалість життя догів порівняно невелика.

Афганський хорт

Яких собак обожнювали в СРСР: зараз їх майже не заводять

За зовнішністю афганського хорта доведеться доглядати чи не більше, ніж за власною. Джерело: Mariana Mikhailova

Цього пса впізнають одразу – струнка статура, горда постава, витягнута морда і довга шовковиста шерсть, схожа на людське волосся моментально справляють враження. До СРСР вони потрапляли, зокрема, завдяки військовим, які поверталися з війни в Афганістані.

Попри ефектну зовнішність, афганський хорт підходить не кожному собачнику. Його довга шерсть потребує ретельного догляду. А мисливське походження означає незалежний характер, яскравий темперамент і купу часу на їх приборкання та виховання. Приділити афганському хорту стільки часу, скільки він вимагає, може далеко не кожен власник.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яких домашніх тварин було дуже складно придбати в СРСР.

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