Якщо зупинили представники ТЦК: адвокатка пояснила, що треба зробити перед показом документів

В Україні під час проведення мобілізаційних заходів співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіків прямо на вулицях. Однак громадяни регулярно припускаються типової помилки й віддають оригінал паспорта або військового квитка в руки ТЦК.

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Закон не вимагає віддавати оригінал документа і дозволяє українцям захищати свої права. Такий порядок регламентується постановою Кабінету Міністрів № 560 від 16 травня 2024 року. Про те, як правильно діяти під час зустрічі з ТЦК і які права мають громадяни, розповіла адвокатка Олена Воронкова.

Хто має право зупиняти людей на вулиці

Групи оповіщення формуються за розпорядженням керівників районних або міських державних адміністрацій за поданням начальника ТЦК. До їхнього складу входять співробітники ТЦК та СП, представники Національної поліції та органів місцевого самоврядування.

При цьому законодавство чітко розмежовує повноваження перевіряючих. Представники ТЦК мають право перевіряти виключно військово-облікові документи, співробітники поліції уповноважені вимагати документ, що посвідчує особу.

Перш ніж вимагати документи у перехожого, члени групи оповіщення зобов’язані представитися та підтвердити свої повноваження.

За словами юриста, представник патруля повинен назвати своє прізвище, ім’я та посаду, пред’явити службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пред’явити документ, що посвідчує його особу.

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Громадянин має повне право переконатися, що перед ним знаходиться уповноважена особа, і лише після цього пред’являти свої документи.

Головна помилка під час перевірки документів

Основна помилка більшості громадян полягає в передачі фізичних документів співробітникам ТЦК. Якщо перевірка проводиться уповноваженими особами, у громадянина виникає обов’язок пред’явити документи. Однак закон не зобов’язує передавати оригінали в чужі руки. Достатньо тримати паспорт або військовий квиток у своїх руках у розгорнутому вигляді, дозволяючи інспектору прочитати та переписати необхідні дані.

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Алгоритм дій під час зупинки на вулиці

Адвокат радить дотримуватися послідовності дій. Насамперед попросіть співробітника ТЦК назвати прізвище, ім’я, по батькові та посаду, попросіть пред’явити службове посвідчення уповноваженої особи разом із її паспортом або військовим квитком.

За необхідності ведіть зйомку, стежачи за тим, щоб у кадр не потрапляли військові об’єкти та техніка. Також можна зафіксувати дані співробітника ТЦК, номер його посвідчення, а також час і місце проведення перевірки на випадок оскарження його дій.

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Нагадаємо, під час переоформлення відстрочки в "Резерв+" вона не повинна анулюватися до моменту оформлення нової. Якщо чинний статус зник без пояснення причин, а термін його дії ще не закінчився, військовозобов’язаному рекомендується звернутися до ТЦК із письмовою заявою та вимагати поновлення відстрочки.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні в Україні триває мобілізація за встановленими правилами, проте закон передбачає категорії військовозобов’язаних, яких не можуть призвати або які мають право на відстрочку. Зокрема, це стосується окремих чоловіків через стан здоров’я, сімейні обставини, у зв’язку з бронюванням, роботою та іншими передбаченими законом підставами.