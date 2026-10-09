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Якщо є відстрочка, але ТЦК оголосив у розшук: українцям пояснили, що робити

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 273
Якщо є відстрочка, але ТЦК оголосив у розшук: українцям пояснили, що робити
У "Резерв+" можуть одночасно відображатися відстрочка та розшук ТЦК. Джерело: Міністерство оборони

У застосунку "Резерв+" одночасно можуть відображатися відстрочка від мобілізації та повідомлення про розшук ТЦК. Червона позначка не означає, що відстрочку скасовано.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета". Видання пояснило, чому можуть з'явитися обидва статуси та що робити в такій ситуації.

Чому в "Резерв+" з'являється позначка про розшук

Відстрочка та розшук мають різні підстави. Відстрочка підтверджує право не підлягати призову, а розшук може бути пов'язаний із порушенням правил військового обліку. Тому одночасна поява обох статусів у застосунку не обов'язково свідчить про помилку.

За роз'ясненнями Міністерства оборони України, це може статися, якщо територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) звернувся до Національної поліції, щоб забезпечити доставлення військовозобов'язаного для оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення.

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Водночас наявність відстрочки не звільняє від обов'язку дотримуватися правил військового обліку та не усуває відповідальності за їх порушення.

Коли можуть доставити до ТЦК

Постанова Кабінету міністрів України № 560 передбачає можливість адміністративного затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК, якщо для цього є встановлені законом підстави та відповідна інформація в базах Міністерства внутрішніх справ.

Чинна відстрочка сама по собі не виключає такого затримання чи доставлення. Водночас правомірність цих дій залежить від конкретних обставин і наявності законних підстав.

Що робити, якщо в "Резерв+" є позначка про розшук

Якщо людина вважає, що позначка про розшук з'явилася помилково, їй слід звернутися до свого ТЦК та СП, щоб з'ясувати причину її появи й уточнити військово-облікові дані.

Важливо враховувати, що підтвердження відстрочки та з'ясування підстав для розшуку – це окремі процедури. Тому за одночасної появи обох статусів потрібно перевірити кожен із них. Якщо виникла спірна ситуація, варто зберегти документи, які підтверджують право на відстрочку.

Раніше OBOZ.UA розповідав про справу студента, якому ТЦК скасував відстрочку та призвав на військову службу. Чоловік навчався за денною формою, однак у ТЦК засумнівалися, чи справді він здобуває освіту, через його відповіді щодо навчального плану та спеціальності.

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