Прочитав допис Бориса Кушнірука й упізнав розмову.

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Йому також телефонувала пані, яка назвалася Олександрою з "Глобал консалт". Розпитувала, "на замовлення іноземного інвестора", хто просуває націоналізацію російського пакета в "Київстарі" і що буде з інвестиційним кліматом. Борис припустив, що з розмови наріжуть цитат для захисту Фрідмана. Далі з’явилася новина, де він уже нібито визнав, що націоналізація погіршить інвестклімат. А за нею – дописи з критикою позиції, якої в такому вигляді він не висловлював.

Мені телефонувала та сама пані. З подібними питаннями. І так само наполегливо просувала тезу, що російську частку краще залишити в спокої, бо інакше позови, арбітражі й налякані до смерті інвестори. Схоже, зі мною хотіли повторити той самий номер. Можливо, після публічної реакції Бориса пригальмували. Хто стояв за дзвінками, я не знаю. Але сам прийом тепер видно: спершу витягнути з людини зручну фразу, а потім зробити з неї аргумент, протилежний її позиції. Недолуго, зате показово.

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Не думаю, що на цьому зупиняться. Бо всі, хто підіймає голос про російський пакет у Київстарі створюють загрозу для Фрідмана. Бо його перебування у бенефіціарах національного оператора зв’язку під час війни – нонсенс. І дискредитація тих, хто про це каже – традиційний російський шлях, тут нічого нового.

Гідбрідний вплив росіян як їхня модель комунікації зі світом виник задовго до самого терміну.

І коли мова заходить про російський вплив, ми маємо виходити з презумпції винуватості агресора.

Якщо російська рушниця висить на українській стіні, вона обов’язково вистрілить. Україна у своїй історії бачила це безліч разів – з Переяславської ради до повномасштабного підлого нападу на Україну 2022 року.

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Європейці теж бачать, як це працює. Чеське слідство встановило, що вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце влаштувала російська військова розвідка. Німецький уряд поклав на Росію відповідальність за спробу атаки дроном на аеропорт Лейпциг/Галле. А Британія змусила LetterOne продати провайдера Upp, бо вважала ризиком саму можливість впливу його кінцевих власників на мережу. Британці не чекали, поки їм принесуть докази витоку даних абонентів. Вони оцінили ризик і ухвалили рішення.

Те, що Кремль уміє перетворювати ділові зв’язки на політичний вплив, давно не гіпотеза, а факт. Власність дає доступ до переговорів, створює залежності й забезпечує аргумент, який ми щойно почули у випадку з "Київстаром": не чіпайте цей інтерес, бо зробите гірше собі. Мені не потрібна тисяча й перша ілюстрація того, що Москва вміє користуватися таким важелем. Мені потрібна відповідь, чому ми досі залишаємо їй цей важіль.

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І саме тут я не розумію логіку Української держави. Фрідману дають зберігати свій інтерес у ключовому національному опреаторі, а "Київстар" тим часом розширює свою роль у державних цифрових проєктах. Разом із Мінцифрою він розробляє національну мовну модель "Сяйво". Комаров також говорить про залучення команди GigaCloud до створення національної інфраструктури ШІ. Українська мовна модель потрібна. Однак ще більше потрібні відповіді – чому Фрідман досі у Київстарі?

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