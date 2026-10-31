Якою буде зима в Україні через 30 років: кліматологиня розповіла, на що вказують прогнози

Через три десятиліття клімат в Україні може суттєво змінитися, а середні температури стати значно вищими за нинішні. За одним зі сценаріїв, до середини століття повітря може потеплішати ще на кілька градусів, а до його кінця зміни будуть ще відчутнішими.

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Водночас це не означає, що сильні морози повністю зникнуть або українські зими стануть схожими на кримські. Кліматологиня Віра Балабух пояснила, що показують сучасні кліматичні моделі та до яких погодних ризиків варто готуватися Україні.

Якою може бути зима в Україні через 30 років

За словами Віри Балабух, сучасні кліматичні моделі дають змогу оцінити, якими можуть бути зими в Україні не лише до середини, а й до кінця XXI століття. Однак ідеться не про звичайний прогноз погоди, а про кліматичні проєкції, які враховують різні сценарії майбутнього розвитку людства.

Насамперед такі розрахунки залежать від обсягів викидів парникових газів. Тому можливі зміни температури оцінюють за кількома сценаріями.

Кліматологиня нагадала, що, за оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, основною причиною сучасного глобального потепління є діяльність людини.

"Її внесок у підвищення глобальної температури становить понад 1 градус, тоді як вплив природних чинників порівняно незначний", – пояснила Балабух.

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На скільки може потеплішати в Україні до кінця століття

Один із можливих сценаріїв – RCP8.5, який передбачає високі викиди парникових газів. За ним температура повітря в Україні до середини століття може підвищитися ще на 1,5–2 градуси порівняно із сучасним кліматичним періодом.

До кінця XXI століття потепління за такого сценарію може сягнути 3–4 градусів.

Такі зміни можуть бути особливо помітними в окремих регіонах. Наприклад, середньорічна температура на Харківщині може наблизитися до тієї, яка нині характерна для Криму.

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Водночас кліматологиня наголосила, що це не означає повного повторення кримських погодних умов на сході України.

"Проте це не означає, що зими стануть такими самими, як у Криму. Йдеться насамперед про загальне потепління клімату, тоді як сезонні особливості погоди та ймовірність сильних морозів зберігатимуться", – зазначила фахівчиня.

Чи справдиться найгірший сценарій потепління

Оцінюючи ймовірність найгіршого сценарію, Балабух звернула увагу на тривожні тенденції. Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати та досягає рекордних значень.

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Однак це не означає, що людство обов'язково рухатиметься за сценарієм RCP8.5. Майбутні зміни клімату значною мірою залежатимуть від того, наскільки швидко країнам вдасться скоротити викиди парникових газів.

"На жаль, сучасні тенденції зміни клімату залишаються тривожними. Концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати й досягає рекордних значень. Однак це ще не означає, що людство обов'язково рухатиметься за найгіршим сценарієм RCP8.5", – наголосила кліматологиня.

Водночас додатковими перешкодами для боротьби з глобальним потеплінням стають зростання військових витрат, збройні конфлікти та плани розширення видобутку нафти й газу.

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Які наслідки глобального потепління вже відчуває Україна

За словами Балабух, наслідки зміни клімату вже помітні. Серед них – екстремальна спека, сильні посухи, тривалі зливи та масштабні повені.

Такі погодні явища стають небезпечнішими, а кліматичні ризики зростають. Тому Україні доведеться готуватися не лише до подальшого підвищення температури, а й до збільшення ймовірності небезпечних погодних явищ.

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"Для України це означає, що ми повинні готуватися не лише до подальшого підвищення температури, а й до збільшення ризиків небезпечних погодних явищ", – пояснила фахівчиня.

Як Україні підготуватися до кліматичних змін

Кліматологиня наголосила на необхідності вже зараз працювати над адаптацією до нових кліматичних умов. Зокрема, потрібно вдосконалювати системи раннього попередження про небезпечні погодні явища.

Також важливо впроваджувати заходи адаптації до зміни клімату, щоб зменшити можливі людські та економічні втрати.

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За словами Балабух, саме підготовка до нових кліматичних ризиків має допомогти Україні краще реагувати на наслідки глобального потепління.

Як повідомляв OBOZ.UA, в листопаді в Україні очікується поступове похолодання, дощі та місцями мокрий сніг. Найпрохолодніше буде на початку місяця, коли температура повітря подекуди знизиться ще на кілька градусів. Водночас стійкого снігового покриву синоптики поки не прогнозують.