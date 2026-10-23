Якою буде погода восени та взимку: синоптики розповіли про температурні тенденції. Фото

В Україні в листопаді 2026 року та протягом зимових місяців очікують вищу за кліматичну норму середньомісячну температуру повітря. Водночас синоптики застерігають, що тепліша загальна тенденція не виключає періодів відчутного похолодання, морозів та опадів.

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Про це під час брифінгу в Укрінформі розповіла начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Наталя Птуха. Вона наголосила на важливості завчасної підготовки до сезонних погодних змін і необхідності стежити за офіційними прогнозами та попередженнями.

Начальник управління гідрометеорології ДСНС України Богдан Масовець пояснив, що фахівці готують прогнози на основі метеорологічних спостережень, супутникової інформації та результатів чисельного моделювання атмосфери.

Фахівці Українського гідрометеорологічного центру опрацьовують дані з різних джерел, оцінюють розвиток погодних процесів і визначають потенційні ризики. Такий аналіз дає змогу сформувати оцінку очікуваних погодних тенденцій на наступні місяці.

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Чого чекати взимку

За попередніми оцінками, середньомісячна температура повітря в листопаді 2026 року та зимові місяці буде на 1–2 °C вищою за кліматичну норму.

Однак це не означає, що холодної погоди не буде. Протягом сезону можливі періоди відчутного похолодання, морози, опади та небезпечні метеорологічні явища.

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Синоптики рекомендують сприймати сезонні оцінки як загальний орієнтир, а для планування повсякденних справ стежити за актуальними прогнозами й офіційними попередженнями про небезпечні погодні умови.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Гідрометцентрі попередили про нестабільну погоду на найближчий тиждень.