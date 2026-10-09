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Якої погоди чекати в Україні на вихідних: детальний прогноз синоптиків. Карта

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read2 хв
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Якої погоди чекати в Україні на вихідних: детальний прогноз синоптиків. Карта
Погода в Україні. Джерело: Рixnio

Удень у ці вихідні в Україні все ще буде відносно тепло, на півдні стовпчики термометрів піднімуться аж до 24 градусів, в інших частинах країни не дотягуватимуть до 20. Ночі ж будуть досить прохолодними, а у Карпатах  температура може опуститися до 0.

На частині території України дощитиме.  Про погоду на вихідні у розмові з OBOZ.UA розповіла  провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр.

Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня

У суботу вночі у більшості центральних областей, а також на Сумщині та Харківщині, а вдень у східних областях та на Дніпропетровщині синоптики очікують невеликі дощі.

На решті території країни дощів не прогнозується.

У Карпатах, на Приазов'ї та в Криму вночі та вранці місцями може утворюватися туман.

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Нічні температури коливатимуться у межах +8… +14 градусів, у західних та північних областях суттєво нижче, +3… +8 градусів, а у Карпатах – навіть близько 0.

 Водночас у денні години температура підвищаться до +12… +17 градусів, у південній частині країни до +18… +24 градусів.

Якої погоди чекати в Україні на вихідних: детальний прогноз синоптиків. Карта

Прогноз погоди на 10 жовтня. Джерело: скриншот з сайту Укргідрометцентру

Прогноз погоди на неділю, 11 жовтня

У неділю у західних областях синоптики очікують помірні, місцями незначні дощі.

Локальні короткочасні дощі також пройдуть вдень у більшості північних областей та на Вінниччині.

На правобережжі можливі пориви вітру.

У нічні години синоптики прогнозують +8… +14 градусів, на півночі та північному сході країни +3… +8 градусів.

Вдень на більшій території країни повітря прогріватиметься до +18… +24 градусів. Прохолодніше буде на заході  –  діапазон температур коливатиметься у межах +10… +16 градусів.

Якої погоди чекати в Україні на вихідних: детальний прогноз синоптиків. Карта

Прогноз погоди на 11 жовтня. Джерело: скриншот з сайту Укргідрометцентру

Як розповідав OBOZ.UA, в Укргідрометцентрі розповіли,  чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолодання.

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