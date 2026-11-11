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Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
645
Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є
Правильно розміщені кімнатні рослини перетворять вашу оселю на справжній сад. Джерело: LightFieldStudios

Кімнатні рослини завжди слугують чудовим доповненням до інтер’єру. Однак обирати конкретний вид для певного типу приміщення варто не навмання.

Вся справа в тому, що кожна рослина має власні потреби, які важливо враховувати, зважаючи на умови в оселі. Вирощування зелені на кухонному підвіконні чи облаштування цілої домашньої оранжереї потребує розуміння того, скільки світла й вологи отримуватимуть рослини та чи пасуватимуть вони до конкретного приміщення. Блог Марти Стюарт розбирався, які рослини найкраще підійдуть для різних кімнат у домі.

Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є

Для кухні ідеально підходять пряні трави. Джерело: Olga Rolenko

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Найкращий вибір для кухні: пряні трави

Навіщо купувати зелень, якщо її можна виростити самостійно? Невеликий город із пряними травами на кухні дає змогу завжди мати під рукою свіжі приправи. До того ж аромат базиліку та інших рослин може зробити приготування їжі ще приємнішим.

  • Розмір: до 60 см заввишки. Деякі види, наприклад розмарин, можуть виростати до 1,8 м.
  • Умови вирощування: щонайменше 6-8 годин сонячного світла на день і часте поливання. Водночас окремі види добре ростуть за яскравого розсіяного освітлення та потребують не такого рясного зволоження.

Найкращий вибір для сімейної кімнати: епіпремнум золотистий

Епіпремнум золотистий – вдалий варіант для кімнати, де збирається вся сім’я. Його довгі звисаючі пагони додають інтер’єру жвавості, а сама рослина належить до найневибагливіших у догляді. Крім того, її легко розмножувати і ділитися живцями з рідними та друзями.

  • Розмір: пагони можуть виростати до 3 м завдовжки і більше. Вони легко в’ються, тому їх можна закручувати і формувати з одного стебла цілі композиції.
  • Умови вирощування: від слабкого до яскравого розсіяного освітлення. Поливати потрібно, коли ґрунт на дотик стає сухим.
Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є

У вітальні добре розміщати великі рослини. Джерело: Goodboy Picture Company

Найкращий вибір для вітальні: колоказія

Для просторої вітальні добре підходять великі виразні рослини, зокрема тропічні види з розкішним листям. У таких кімнатах зазвичай достатньо місця, щоб вони могли розростатися і вгору, і вшир. Колоказія привертає увагу великим оксамитовим листям, тому може стати помітним акцентом в інтер’єрі.

  • Розмір: 90-180 см заввишки та завширшки.
  • Умови вирощування: яскраве розсіяне світло та постійно зволожений ґрунт.

Найкращий вибір для бібліотеки: кактуси та сукуленти

У бібліотеці зазвичай вистачає освітлених місць – від столів для читання до книжкових полиць. Такі умови підходять для світлолюбних рослин: кактусів, ехеверій, очитків, алое та товстянок. Завдяки компактному розміру і охайному вигляду вони добре пасують для декорування вільних полиць і доповнюють інтер’єр робочої чи навчальної кімнати.

  • Розмір: від 5 до 30 см заввишки.
  • Умови вирощування: яскраве пряме або розсіяне світло та нечасте поливання.
Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є

Правильно підібрані рослини не тільки доповнять інтер'єр, але і поліпшать атмосферу в домі. Джерело: 10'000 Hours

Найкращий вибір для спальні: лаванда вузьколиста

Лаванда може стати не лише ароматною прикрасою для шафи чи кімнати, а й частиною інтер’єру спальні. Рослина в горщику наповнює приміщення приємним запахом і створює атмосферу затишку. Її аромат також може сприяти розслабленню перед сном.

  • Розмір: 60-90 см заввишки.
  • Умови вирощування: пряме сонячне світло протягом дня. Поливати потрібно, коли ґрунт на дотик висохне.

Найкращий вибір для дитячої кімнати: фікус каучуконосний

Обираючи рослини для дитячої кімнати, важливо передусім подбати про безпеку. Краще уникати видів із гострими колючками та шипами, об які дитина може випадково поранитися. Фікус каучуконосний має гладке листя без колючок і міцні стебла. Його листки досить пружні, а сама рослина здатна відновлюватися після незначних пошкоджень.

  • Розмір: від 60 см до 3 м заввишки.
  • Умови вирощування: яскраве розсіяне світло та помірне поливання.

Найкращий вибір для гостьової кімнати: заміокулькас

Заміокулькас добре підходить для гостьової кімнати завдяки витривалості та невибагливості. Він може рости за різного рівня освітлення – від слабкого до яскравого розсіяного, а поливання потребує лише час від часу. Це особливо зручно для приміщень, де за рослинами не доглядають щодня. Глянцеве темно-зелене листя заміокулькаса надає кімнаті елегантного вигляду.

  • Розмір: до 90 см заввишки.
  • Умови вирощування: від слабкого до яскравого розсіяного освітлення, періодичне поливання.
Які рослини найкраще підходять для кожної кімнати: різниця справді є

Прикрашайте свою оселю з урахування характеристик приміщення і потреб рослин. Джерело: Oscar Wong

Найкращий вибір для ванної кімнати: хлорофітум чубатий

Під час озеленення оселі ванну кімнату часто залишають поза увагою, хоча деякі рослини чудово почуваються в умовах підвищеної вологості. Один із найкращих варіантів – хлорофітум чубатий. Він добре переносить вологе повітря, тому може перетворити звичайну ванну кімнату на невеликий тропічний куточок. Але у такій ванній обов’язково має бути вікно.

  • Розмір: до 60 см заввишки.
  • Умови вирощування: помірне або яскраве освітлення, поливання після підсихання ґрунту.

Найкращий вибір для пральні: сансевієрія

У пральні рослини можуть постійно контактувати з різними запахами та леткими речовинами, які виділяються під час використання побутової хімії. Хоча зазвичай вони не завдають значної шкоди рослинам, для такого приміщення краще обирати витривалі види. Сансевієрія добре відповідає цим вимогам. Її виразне вертикальне листя також гармонійно поєднується з типовим для пралень світлим і сучасним інтер’єром.

  • Розмір: 60-150 см заввишки.
  • Умови вирощування: яскраве розсіяне світло та нечасте поливання.

Найкращий вибір для домашнього кабінету: спатифілум

Спатифілум часто називають природним очищувачем повітря, а його пишне зелене листя та білі квіти допомагають зробити робочий простір приємнішим. Водночас наукових підтверджень того, що ця рослина здатна помітно очищувати повітря в звичайних домашніх умовах, немає. Проте вона залишається гарним декоративним доповненням до домашнього кабінету.

  • Розмір: до 90 см заввишки.
  • Умови вирощування: розсіяне сонячне світло та вологий, добре дренований ґрунт.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно поливати кімнатні рослини восени.

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