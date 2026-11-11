Які речі полегшать життя під час відключень світла: корисний список

Тривалі відключення електроенергії можуть суттєво ускладнити повсякденні справи, особливо якщо разом зі світлом зникають вода та опалення. Однак навіть за таких умов можна забезпечити собі відносний комфорт.

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Для цього варто заздалегідь придбати кілька корисних пристроїв і подбати про найнеобхідніші запаси. У сюжеті програми "Ранок Вдома" поділилися практичними порадами, які допоможуть краще підготувати оселю до можливих блекаутів.

Чим освітлювати квартиру, коли немає електрики

Звичайний ліхтарик і павербанк давно стали незамінними речами під час відключень. Проте існують й інші пристрої, здатні зробити побут значно зручнішим.

Одне з найпрактичніших рішень – світлодіодні лампи із вбудованим акумулятором. Деякі моделі встановлюються у звичайний патрон і можуть працювати автономно після зникнення електроживлення. Також варто звернути увагу на переносні LED-світильники, які заряджаються через USB.

Для освітлення окремих зон підійдуть гірлянди на батарейках. Їх можна закріпити над кухонною стільницею, біля робочого столу чи ліжка. Вони споживають небагато енергії та допомагають орієнтуватися в темряві.

Ще одна корисна покупка – налобний ліхтар. На відміну від звичайного, його не потрібно тримати в руках. Це особливо зручно під час приготування їжі, прибирання або виконання дрібної домашньої роботи.

Серед менш очевидних пристроїв – акумуляторний фен. Хоча його потужності зазвичай недостатньо для повноцінного сушіння густого чи довгого волосся, він може допомогти в побуті. Перед придбанням слід обов'язково ознайомитися з характеристиками, насамперед із тривалістю автономної роботи.

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Водночас важливо захистити побутову техніку. Після зникнення електроенергії бажано відключати чутливі прилади від мережі, адже під час відновлення живлення можливі стрибки напруги.

Як не замерзнути без опалення

Якщо батареї перестали нагріватися, першочергове завдання – максимально сповільнити охолодження приміщення.

Найкраще обрати одну кімнату, в якій родина проводитиме найбільше часу. Двері до інших приміщень варто зачинити, а щілини біля вікон і дверей – ущільнити. Зменшити втрати тепла допоможуть щільні штори та килими на підлозі.

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Важливе значення має правильний одяг. Замість одного товстого светра краще використати кілька шарів: термобілизну, кофту та теплі шкарпетки. Такий спосіб дозволяє ефективніше зберігати тепло тіла.

Додатковим джерелом тепла можуть стати спеціальні грілки. Зокрема, існують одноразові хімічні варіанти, які нагріваються після активації. Їх зручно брати із собою або використовувати вдома відповідно до інструкції.

Для багаторазового застосування підійдуть сольові грілки з металевим активатором. Після використання їх зазвичай можна відновити, нагрівши у воді згідно з рекомендаціями виробника.

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Якщо ж під рукою немає спеціальних пристроїв, можна скористатися відповідною термостійкою пляшкою з теплою водою, обгорнутою рушником. Її кладуть під ковдру або біля ніг. Використовувати окріп у звичайних пластикових пляшках небезпечно через ризик деформації та опіків.

Що допоможе обійтися без водопостачання

Перебої з водою нерідко створюють навіть більше незручностей, ніж відсутність освітлення. Тому запаси слід формувати завчасно, не чекаючи повного припинення водопостачання.

Орієнтовний мінімум для пиття та приготування їжі – три літри води на одну людину щодоби. Додаткову кількість потрібно передбачити для миття рук, посуду та інших побутових потреб.

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Питну воду найкраще зберігати у чистих харчових ємностях зі щільними кришками. Для технічних потреб можна використовувати окремі каністри або бутлі.

Практичним рішенням стануть складні туристичні резервуари з краником. Їх легко наповнювати, а за потреби можна встановити на підвищенні чи підвісити, якщо це дозволяє конструкція. Завдяки кранику не доведеться щоразу підіймати важку ємність.

Окремо варто підготувати засоби для підтримання особистої гігієни. Серед корисних речей:

вологі серветки та засоби для очищення тіла без змивання;

сухий душ, який потребує мінімальної кількості води або взагалі не потребує її;

антисептик для рук;

портативний душ з акумуляторною помпою;

ємності для зберігання технічної води.

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Особливо зручним може бути кемпінговий душ. Його помпа подає воду з резервуара через спеціальну насадку, дозволяючи помитися навіть за відсутності централізованого водопостачання.

Не менш важливо подбати про безпеку під час блекауту. Категорично не можна використовувати газову плиту, мангал чи туристичний пальник для обігріву житла через небезпеку отруєння чадним газом. Генератори дозволено експлуатувати лише надворі, на безпечній відстані від будівель, вікон і вентиляційних отворів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як нагріти їжу без світла і газової плити.