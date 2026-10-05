Які квіти треба захистити перед заморозками: поради для саду

У жовтні вдень в Україні ще може бути доволі тепло, однак нічна температура вже помітно знижується. На початку місяця в багатьох регіонах фіксують заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди температура опускалася нижче нуля і в повітрі.

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Тому власникам теплолюбних квітів варто стежити за прогнозом і бути готовими захистити рослини. OBOZ.UA наголошує: якщо синоптики прогнозують зниження температури до 0 °C і нижче, теплолюбні рослини краще накрити на ніч, горщикові – перенести у захищене місце, а деякі бульби та кореневища вже час поступово готувати до зимівлі.

Які квіти захищати насамперед

Найчутливішими до заморозків є жоржини, канни, бульбові бегонії, пеларгонії, петунії, цинії, бальзаміни та колеуси. Навіть одна холодна ніч може пошкодити їхнє листя, квіти та молоді пагони.

Якщо очікується лише короткочасний заморозок, рослини на клумбі можна накрити агроволокном або іншим легким укривним матеріалом. Контейнери та кашпо краще перенести під дах, на закриту веранду, у гараж або інше місце, де температура не опускається нижче нуля.

Жоржини

Жоржини можуть довго цвісти восени, однак морозу не витримують. Якщо прогнозують короткочасне похолодання, кущі можна накрити на ніч, щоб продовжити цвітіння.

Після першого сильнішого заморозку листя та стебла жоржин зазвичай темніють і відмирають. Після цього надземну частину обрізають, а бульби викопують та готують до зимового зберігання.

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Залишати їх у ґрунті на зиму в більшості регіонів України ризиковано, оскільки сильні морози можуть пошкодити бульби.

Канни

Канни також дуже теплолюбні. Короткочасний осінній заморозок вони можуть пережити під укриттям, але тривале перебування за мінусової температури для них небезпечне.

Коли надземна частина починає відмирати, кореневища канн викопують. Узимку їх зберігають у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Канни у контейнерах можна занести до приміщення ще до настання сильних холодів.

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Бегонії

Особливо уважно потрібно стежити за бульбовими бегоніями. Вони дуже чутливі до морозу, тому чекати сильного заморозку перед викопуванням бульб не варто.

Контейнерні бегонії можна завчасно перенести до захищеного приміщення. Бульбові рослини, які ростуть у відкритому ґрунті, після завершення сезону викопують, просушують і залишають на зимове зберігання.

Пеларгонії та петунії

Пеларгонії не витримують морозу. Якщо рослини планують зберегти до наступного року, горщики потрібно занести у приміщення ще до того, як температура вночі опуститься нижче нуля.

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Петунії також теплолюбні. Осінні заморозки часто стають для них завершенням сезону, однак під час короткого похолодання цвітіння можна спробувати продовжити. Петунії у кашпо на ніч переносять у захищене місце, а рослини на клумбах накривають агроволокном.

Цинії, бальзаміни та колеуси

Ці рослини погано переносять навіть слабкі заморозки. Особливо чутливими є бальзаміни та колеуси: після холодної ночі їхнє листя може швидко втратити декоративність.

Цинії також належать до теплолюбних однорічників. Якщо після нічного похолодання прогнозують повернення тепла, їх можна накрити, щоб продовжити цвітіння ще на кілька днів або тижнів.

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Фуксії

Стійкість фуксій залежить від виду та сорту. Більшість популярних контейнерних фуксій сильного морозу не витримують.

Якщо рослину планують зберігати до наступного сезону, у жовтні її краще не залишати надворі під час холодних ночей. Горщик можна перенести у прохолодне приміщення, захищене від мінусової температури.

Які квіти краще переносять жовтневий холод

Не всі осінні квіти потрібно терміново накривати після першого похолодання. Айстри, багато сортів садових хризантем, братки, календула, левиний зів, декоративна капуста та деякі гвоздики значно краще переносять низькі температури.

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Братки здатні витримувати легкі заморозки й продовжувати цвісти. Календула та левиний зів також досить холодостійкі.

Декоративна капуста особливо добре переносить осінню прохолоду. Ба більше, після зниження температури забарвлення її листя нерідко стає насиченішим.

Хризантеми також можуть довго цвісти восени, однак морозостійкість різних сортів відрізняється. Якщо важливо зберегти квіти та бутони якомога довше, перед сильнішим заморозком рослини можна додатково накрити.

Як правильно накрити квіти перед заморозками

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Найпростіший спосіб захистити клумбу – використати агроволокно, спанбонд або інший легкий матеріал, що пропускає повітря. Накривати рослини краще ввечері, до суттєвого зниження температури. Матеріал бажано закріпити по краях, щоб його не підняв вітер.

Щільну поліетиленову плівку класти безпосередньо на листя небажано. Під нею накопичується конденсат, а місця контакту з холодною плівкою можуть додатково пошкоджуватися. Уранці, коли температура підніметься вище нуля і мине небезпека заморозку, укриття потрібно зняти.

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Що робити з квітами у горщиках

Контейнерні рослини вразливіші до холоду, ніж квіти у відкритому ґрунті, оскільки невеликий об’єм землі в горщику охолоджується швидше.

Перед холодною ніччю вазони можна перенести на засклений балкон, веранду, у гараж або інше захищене місце. Якщо горщик дуже великий і перенести його неможливо, контейнер додатково утеплюють, а надземну частину рослини накривають.

У жовтні варто особливо уважно перевіряти прогноз погоди: навіть після кількох теплих днів нічна температура може різко знизитися. Для теплолюбних рослин одна мороз­на ніч інколи вирішує, чи продовжать вони цвісти, чи сезон для них уже завершиться.

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