Які кущі треба обрізати перед зимою: як правильно це зробити

Листопад у саду – не лише час завершувати сезонні роботи, а й нагода подбати про рослини перед зимою. Деяким декоративним і плодовим кущам саме зараз потрібне обрізання, яке допоможе їм краще розвиватися, цвісти й плодоносити наступного сезону.

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Правильна обрізка допомагає таким рослинам підготуватись до холодів. Видання Interia Kobieta розповіло, які саме садові кущі варто обрізати саме пізно восени.

Омолоджувальне обрізання декоративних кущів у листопаді

В останній місяць осені обрізати можна передусім морозостійкі листопадні декоративні кущі, які скидають листя на зиму. До них належать:

барбарис;

калина;

садовий жасмин (чубушник);

форзиція;

спірея;

бузок звичайний;

вейгела.

Під час обрізання цих рослин важливо дотримуватися кількох правил. Насамперед процедуру варто провести з кущами, які надто загустилися, постаріли або сильно розрослися. Щоб рослини мали охайніший вигляд, а навесні краще цвіли чи плодоносили влітку, листопад – остання нагода видалити пошкоджені, слабкі та хворі пагони. Основні гілки за потреби можна вкоротити, залишивши приблизно 30 см над землею.

Обрізайте рослини лише за сприятливої погоди

Не менш важливо правильно вибрати день для роботи. Найкраще обрізати кущі в суху похмуру погоду, коли температура повітря перевищує +5 °C. Інструменти мають бути гострими та продезінфікованими. Великі зрізи після обрізання бажано обробити спеціальною садовою замазкою, щоб захистити пошкоджені ділянки.

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Які кущі не можна обрізати в листопаді, щоб не нашкодити їм

Не всі садові рослини добре переносять обрізання наприкінці осені. Зокрема, у листопаді не варто чіпати хвойні та вічнозелені листяні кущі, серед яких самшит і рододендрон. Після обрізання їхні пагони стають вразливішими до холодного вітру та морозу, а на додачу можуть пересихати.

Крім того, процедура здатна стимулювати у таких кущів ріст нових пагонів. До настання зими вони не встигнуть достатньо зміцніти й здерев'яніти, тому можуть постраждати від морозів.

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Плодові кущі, які можна обрізати в листопаді

Після опадання листя можна зайнятися й деякими плодовими кущами. Зокрема, це вдалий час для обрізання ремонтантної малини, яка дає два врожаї за сезон або плодоносить до осені. Після завершення плодоношення всі пагони таких рослин потрібно зрізати майже біля самої землі. Завдяки цьому наступного сезону кущі активніше розростатимуться та дадуть багато ягід. Таке обрізання також стимулює появу нових міцних пагонів.

Звичайну літню малину обрізають інакше. У листопаді з неї видаляють лише старі пагони, які вже плодоносили, а молоді трохи вкорочують.

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У цей період можна також прорідити й обрізати кущі бузини чорної, лохини та чорної смородини. Для цього прибирають старі, товсті й темні пагони, а молоді зелені гілки можна вкоротити приблизно на третину.

Після опадання листя в листопаді дозволяється також обрізати або прорідити ліщину. У неї видаляють найстаріші, слабкі та хворі гілки. Це допоможе сформувати охайнішу крону й позитивно вплине на врожайність наступного сезону.

Якщо провести обрізку до кінця листопада не вдалося, краще не поспішати й перенести роботу на завершення зими або початок весни.

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