Які кімнатні рослини тижнями обходяться без води: невибагливі види

Якщо ви мрієте завести вдома красиву кімнатну рослину, але весь час забуваєте її поливати, це не означає, що вам залишається лише розпрощатися зі своєю мрією. Ідеальним рішенням для вас стануть посухостійкі види – вони легко обходяться без води тижнями і при цьому все одно мають шикарний вигляд.

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Видання Real Simple зібрало п’ять видів рослин, які вам ще й подякують, що ви додали їм води. Спробуйте виростити їх у себе на підвіконні.

Сансевієрія

Якщо доводиться часто бувати у відрядженнях або згадки про полив виникають вряди-годи, сансевієрія стане найкращим вибором. Батьківщина цієї рослини – посушливі регіони Африки, тому вона від природи адаптована до тривалого браку води. Сансевієрія накопичує вологу у своїх товстих, м’ясистих листках, що дозволяє їй легко обходитися без поливу близько місяця.

Попри витривалість до посухи, рослина краще розвивається за регулярного зволоження та яскравого освітлення, тому для неї варто обрати добре освітлене місце.

Заміокулькас

Цей невибагливий та посухостійкий сукулент чудово витримує тривалу відсутність уваги. Загалом його достатньо поливати лише раз на місяць. Рослина має щільне глянцеве листя, що утримує вологу, а також бульбоподібне кореневище, яке слугує додатковим резервуаром на випадок засухи.

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Для оптимізації росту заміокулькасу бажано забезпечити достатньо світла та помірний полив, проте він легко пристосовується і до менш ідеальних умов. Ця рослина практично не потребує догляду, а вигляд має приголомшливий.

Бокарнея

Якщо ви мрієте про ефектну і велику за габаритами кімнатну рослину – цілу пальму, вам чудово підійде бокарнея. Це дерево походить із Мексики і має характерне потовщення в основі стовбура (каудекс). Воно працює як природний накопичувач води, завдяки чому рослина спокійно переживає посушливі періоди. Братися за лійку щоразу, як просохне верхній шар ґрунту, немає потреби.

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Фахівці рекомендують давати землі в горщику просохнути щонайменше наполовину перед наступним зволоженням. Залежно від умов у приміщенні, поливати бокарнею можна від одного разу на тиждень до одного разу на місяць.

Хлорофітум

Хлорофітум – перевірена часом та перевірена поколіннями кімнатна рослина, яку цінують за легкість у догляді та високу витривалість. Здатність легко переносити забудькуватість господаря пояснюється наявністю бульбоподібного коріння, яке накопичує воду про запас. Рослина любить регулярний полив, але пробачає тривалі перерви.

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Зрозуміти, що хлорофітум відчуває спрагу, дуже просто за його зовнішнім виглядом: соковитий яскраво-зелений колір листя змінюється на тьмяніший, сірувато-зелений відтінок. Помітили цю зміну – беріться за лійку.

Алое вера

Відоме своїми цілющими властивостями для шкіри, алое вера є не лише корисною, а й надзвичайно простою в утриманні рослиною. Його м'ясисте листя накопичує достатньо вологи, щоби безболісно пережити періоди засухи.

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На відміну від багатьох інших вазонів, алое вера занадто часте зволоження навіть шкодить. Щотижневий полив йому протипоказаний – зазвичай достатньо зволожувати ґрунт раз на два-три тижні, залежно від мікроклімату в кімнаті. Єдине обов'язкове правило для алое – велика кількість яскравого світла. На відміну від сансевієрії чи заміокулькаса, брак освітлення ця рослина переносить погано.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чим полити кімнатну фіалку, щоб оживити рослину і змусити її цвісти.