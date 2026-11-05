Які кімнатні рослини треба підживлювати взимку: їх не так багато

Узимку більшість рослин переходить у стан спокою: через нестачу світла й низькі температури їхній ріст майже припиняється. Через це падає їхня потреба у поживних речовинах, а отже і внесення добрив на зимовий період рекомендується припинити.

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Проте, як завжди, стосується це не всіх. Ті види, які цвітуть чи плодоносять, можуть отримати користь від обережного підживлення взимку. При цьому основні правила залишаються такими самими, як і в інші пори року. Важливо лише використовувати розведені розчини, щоб не обпекти коріння. Про 9 видів кімнатних рослин, яким варто давати поживу, розповіло видання Gardening Know How.

Кімнатні цитрусові

Лимони і апельсини, які вирощують у приміщенні, за сприятливих умов можуть плодоносити навіть узимку. Щоб підтримувати розвиток плодів і не сповільнювати ріст дерева, його потрібно забезпечувати поживними речовинами. Підживлювати цитрусові спеціальним добривом варто раз на 4-6 тижнів, використовуючи половину рекомендованої дози. За правильного догляду листя залишатиметься блискучим, а плоди добре розвиватимуться.

Пожовтіння листя може свідчити про нестачу поживних речовин. В такому разі для підживлення підійде збалансоване добриво для цитрусових, яке підтримує кислу реакцію ґрунту та забезпечує доступність заліза. Після внесення добрива рослину потрібно рясно полити, щоб вимити надлишок солей із субстрату. Водночас вода має швидко стікати з горщика. За кілька тижнів можна буде помітити появу нових пагонів.

Пряні трави в горщиках

Базилік, розмарин і м'ята, які ростуть у приміщенні під фітолампами, можуть давати нове листя протягом усього року. Грудневе підживлення допомагає їм залишатися густими і ароматними. Раз на 3-4 тижні можна вносити невелику кількість органічного добрива, попередньо добре розвівши його у воді. Це допоможе уникнути надмірного витягування пагонів.

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Для підживлення підійде універсальне рідке добриво, яке швидко розчиняється та засвоюється рослинами. Ґрунт при цьому має залишатися злегка вологим, але не перезволоженим. За такого догляду свіже листя можна буде збирати навіть під час зимових свят.

Амариліс

У грудні амариліс зазвичай активно цвіте, використовуючи поживні речовини, накопичені в цибулині. Коли бутони розкриються, рослину можна раз на два тижні підживлювати невеликою кількістю добрива з високим вмістом фосфору. Це допоможе підтримати розвиток квітконосів і насиченість забарвлення пелюсток.

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Для амариліса підійде добриво для стимуляції цвітіння з невеликим вмістом азоту. Поливати рослину потрібно помірно, адже надлишок вологи може спричинити загнивання. За належного догляду амариліс нескладно підготувати до повторного цвітіння наступного року.

Шлюмбергера

У грудні різдвяний кактус цвіте, а після завершення цвітіння поступово переходить до нарощування листя. Щоб підтримати появу нових зелених сегментів, після в'янення квіток рослину можна трохи підживити. Для цього підійде звичайне добриво для кімнатних рослин, розведене до половини рекомендованої концентрації. Вносити його достатньо раз на місяць.

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Під час підживлення важливо не заливати шлюмбергеру водою. Якщо листя набуває фіолетового або червонуватого відтінку, це іноді може свідчити про нестачу магнію. У такому разі може допомогти розчин сульфату магнію.

Цикламен

Кімнатні цикламени цвітуть узимку, і для утворення численних квіток їм потрібне регулярне надходження поживних речовин. Раз на 2-3 тижні рослину можна підживлювати добривом із низьким вмістом азоту, розведеним до чверті рекомендованої концентрації. Це допоможе довше зберігати яскравість квіток і здоровий вигляд листя.

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Найкраще цикламенам підходять прохолодні приміщення. Розведене добриво для кімнатних рослин допоможе уникнути надмірного нарощування листя, яке робить рослину вразливішою до шкідників. Бульба під землею має залишатися твердою. Поливати цикламен краще через піддон, щоб вода не потрапляла на розетку листя і не провокувала гниття. За обережного підживлення цвітіння може тривати аж до весни.

Кімнатні нарциси

Нарциси паперовобілі, які вирощують у приміщенні для зимового цвітіння, у грудні швидко ростуть і можуть потребувати додаткового живлення. Коли листя досягне приблизно 10 см завдовжки, рослину можна один раз підживити зменшеною дозою універсального водорозчинного добрива. Це сприятиме розвитку квітконосів і допоможе квіткам розкритися повніше, а їхній аромат стане виразнішим.

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Після цвітіння такі цибулини зазвичай викидають, оскільки повторно зацвітають вони погано. Водорозчинне добриво швидко засвоюється рослиною. Цибулини мають бути добре зволоженими й відчуватися важкими на дотик.

Вигнані гіацинти і тюльпани

Інші цибулинні рослини, зокрема гіацинти й тюльпани, які спеціально вирощують для зимового цвітіння, також потребують додаткового живлення. Коли бутони почнуть набувати забарвлення, їх можна один раз легко підживити розчином добрива для квітучих рослин. Це допоможе сформувати міцні квітки з насиченим кольором і виразним ароматом.

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Після завершення вигонки цибулини варто тримати в прохолодному місці. Вони мають залишатися щільними на дотик. Перед висаджуванням таких цибулин у відкритий ґрунт їм потрібно забезпечити період охолодження.

Орхідеї в процесі цвітіння

Орхідеї фаленопсис можуть цвісти в будь-яку пору року, зокрема й у грудні, якщо умови утримання сприяють цьому. Під час цвітіння їх можна щотижня підживлювати спеціальним добривом для орхідей, розведеним до чверті рекомендованої концентрації. Коріння швидко засвоює поживні речовини, що допомагає рослині підтримувати розвиток і формувати нові бутони.

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Повітряні корені орхідей варто щодня зволожувати обприскуванням. Для підживлення краще використовувати добрива, призначені саме для цих тропічних рослин. За належного догляду в холодні місяці орхідея продовжуватиме нарощувати нове листя.

Кімнатні рослини з ознаками нестачі поживних речовин

Якщо в грудні кімнатні рослини жовтіють або майже перестають рости, їм може знадобитися одноразове підживлення слабким розчином добрива. Для цього підійде збалансований склад, розведений до чверті рекомендованої концентрації. Він допоможе усунути дефіцит поживних речовин, після чого забарвлення листя поступово може відновитися, а ріст – поновитися.

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Однак спочатку важливо з'ясувати причину проблеми. Різні типи пожовтіння листя можуть вказувати на нестачу різних елементів, але зміна кольору не завжди пов'язана саме з живленням. Після встановлення причини можна підібрати відповідне добриво, яке допоможе рослині відновитися без зайвого стресу. Якщо корінню стало затісно в горщику, варто пересадити рослину в більшу ємність. За належного догляду її стан може помітно поліпшитися вже за кілька тижнів.

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