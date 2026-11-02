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Які кімнатні квіти поглинають шкідливі речовини: їм не треба особливого догляду

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
405
Які кімнатні квіти поглинають шкідливі речовини: їм не треба особливого догляду
Кімнатні рослини допоможуть підтримувати атмосферу в оселі свіжою та чистою. Джерело: Pexels

Узимку ми зазвичай рідше відчиняємо вікна на провітрювання, намагаючись зберегти тепло, при цьому опалення додатково висушує повітря в приміщеннях. Тим часом у кімнатах накопичуються пил та різні леткі речовини, зокрема формальдегід і бензол, які можуть виділятися з меблів, будівельних матеріалів і засобів побутової хімії.

Звучить не дуже приємно, однак існує дуже красивий спосіб позбутися таких забруднень в атмосфері помешкання. Як пише VSN, окремі види кімнатних рослин здатні поглинати певні забруднювачі повітря. Звісно, повноцінного провітрювання вони не замінять, проте ситуацію поліпшити спроможні. Ще й стануть красивим доповненням до інтер’єру. І ось три рослини, які справляються з цією задачею найкраще.

Папороть – рослина, яка допомагає підтримувати вологість

Які кімнатні квіти поглинають шкідливі речовини: їм не треба особливого догляду

Кімнатна папороть. Джерело: Pexels

Пишна зелень папороті прикрашає інтер'єр, а завдяки випаровуванню з поверхні листя рослина може дещо підвищувати вологість повітря навколо себе. Крім того, у лабораторних дослідженнях деякі види папоротей демонстрували здатність поглинати формальдегід – хімічну сполуку, яку можуть виділяти меблі та оздоблювальні матеріали.

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Найкраще розміщувати папороть у кухні або ванній кімнаті, де зазвичай вологість повітря вища. Для нормального росту їй потрібне розсіяне освітлення та регулярний полив. Також не варто допускати повного пересихання гранту в горщику. Ця уродженка боліт погано переносить посуху.

Хлорофітум – невибагливий варіант для домашнього озеленення

Які кімнатні квіти поглинають шкідливі речовини: їм не треба особливого догляду

Хлорофітум. Джерело: Pexels

Хлорофітум добре підходить навіть початківцям, адже не потребує особливих умов вирощування. Він швидко розростається, легко утворює нові рослини й може пристосовуватися до різної інтенсивності освітлення. Дослідження в лабораторних умовах також показували, що хлорофітум здатний поглинати деякі леткі органічні сполуки, зокрема бензол.

Ще одна перевага цієї рослини – невибагливість до поливу. Вона здатна витримати нетривале пересихання ґрунту, тому не потребує постійної уваги. Хлорофітум стане вдалим вибором для тих, хто хоче озеленити оселю, але не має достатньо часу або досвіду для догляду за кімнатними квітами.

Сансевієрія – вдалий вибір для спальні

Які кімнатні квіти поглинають шкідливі речовини: їм не треба особливого догляду

Сансев'єрія. Джерело: Pexels

Сансевієрія, відома також під назвами "тещин язик" і "щучий хвіст", має довге щільне листя та добре переносить недостатнє освітлення. Вона не потребує частого поливу і загалом легко пристосовується до домашніх умов.

Ця рослина цікава особливим механізмом фотосинтезу. Він дає змогу сансевієрії поглинати вуглекислий газ переважно вночі, а кисень виділяти протягом доби. Саме тому її часто радять розміщувати у спальнях. До того ж вона не займає багато місця й добре вписується в сучасний інтер'єр.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які кімнатні рослини не бояться протягів і холодних підвіконь.

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