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Які кімнатні квіти допоможуть позбутися конденсату і цвілі: список

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
585
Які кімнатні квіти допоможуть позбутися конденсату і цвілі: список
Пишні папороті - одні з найкращих живих поглиначів вологи з повітря. Джерело: Liudmila Chernetska

Чим глибше ми поринаємо у холодний сезон, тим частіше стикаємося з ризиком появи конденсату та цвілі на поверхнях у домі через різницю температур назовні та у приміщенні. Однак зарадити проблемі можна красиво – стратегічно розмістивши у проблемних місцях кімнатні рослини, здатні поглинати вологу.

Як пише Express, ці рослини інтенсивно вбирають воду через листя і проводять її до коріння, тим самим осушуючи повітря. Це природний спосіб збалансувати вологість у приміщенні, ще й зробити його більш затишним. Ось квіти, які допоможуть із цим найбільш ефективно.

Які кімнатні квіти допоможуть позбутися конденсату і цвілі: список

Поглинати зайву вологу вміють навіть сукуленти. Джерело: Pexels

  • Плющ звичайний

Плющ допомагає боротися з пліснявою завдяки здатності поглинати деякі токсичні речовини з повітря. Найкраще він росте за яскравого розсіяного освітлення, а поливати його потрібно регулярно. Проте пам’ятайте: рослину треба тримати подалі від домашніх тварин, адже її листя для них токсичне.

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  • Спатифілум

Спатифілум полюбляє напівзатінок і добре почувається за високої вологості повітря, тому чудово підходить для приміщень, де часто виникає пліснява. Він поглинає вологу з повітря через листя й не потребує прямого сонячного світла. Рослина має красиві білі квіти, але може бути токсичною для домашніх улюбленців. Тож розміщуйте її там, де тварини не зможуть до неї дістатися.

  • Пальми

Різноманітні кімнатні пальми – вдалий вибір для регулювання вологості в приміщенні та профілактики появи плісняви, адже вони поглинають вологу через листя. Серед різновидів, на які варто звернути увагу, арека, бамбукова пальма, хамедорея висока, фінікова пальма Робелена та рапис.

Які кімнатні квіти допоможуть позбутися конденсату і цвілі: список

Кімнатні рослини вміють балансувати вологість повітря у приміщенні. Джерело: Pexels

  • Бостонська папороть

Бостонська папороть найкраще росте саме у вологому середовищі, природним чином поглинає воду з повітря та допомагає підтримувати збалансований рівень вологості в оселі. Для нормального росту їй потрібні розсіяне світло та регулярний полив.

  • Сансевієрія

Цю витривалу й невибагливу рослину також називають "тещиним язиком". Вона добре пристосовується до різних умов і теж може стати корисним доповненням до оселі, де є проблеми з пліснявою. Найкраще сансевієрія росте за яскравого освітлення, але здатна розвиватися й у затінених місцях. Вона любить тепло, а поливати її потрібно лише час від часу.

  • Орхідеї

Орхідеї не лише милують око розкішними квітами, а й допомагають зменшувати вологість у приміщенні. Поживні речовини та воду вони отримують значно мірою саме із навколишнього повітря, а не з субстрату. Крім того, орхідеї поглинають вуглекислий газ і допомагають очищувати повітря в оселі від шкідливих летких органічних сполук.

  • Хлорофітум

Ця популярна кімнатна рослина добре справляється з поглинанням шкідливих забруднювачів повітря. До того ж вона невибаглива в догляді: зазвичай її достатньо поливати один-два рази на тиждень. Хлорофітум також не токсичний для тварин, тому підходить практично для будь-якої оселі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які 7 місць у домі стануть невдалим вибором для розміщення кімнатних рослин.

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