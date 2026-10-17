Які хвороби очей унеможливлюють військову службу: детальне пояснення

В Україні під час загальної мобілізації деякі захворювання очей та серйозні порушення зору можуть стати підставою для визнання військовозобов'язаного повністю непридатним до військової служби. Зокрема, йдеться про сліпоту, тяжкі форми глаукоми, значні порушення рефракції та інші патології, які суттєво впливають на зорові функції людини.

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Відповідне рішення ухвалює військово-лікарська комісія, керуючись наказом Міністерства оборони України №402. Перелік захворювань, які можуть бути підставою для встановлення непридатності, визначено у статтях 25–32 Розкладу хвороб.

Як визначають придатність до військової служби

Під час проходження медичного огляду військово-лікарська комісія оцінює не лише наявність офтальмологічного діагнозу, а й ступінь порушення зорових функцій. Вирішальне значення мають тяжкість захворювання, його перебіг та вплив на здатність людини виконувати військові обов'язки.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни, яких за результатами медичного огляду визнали непридатними до військової служби, не підлягають призову під час мобілізації.

Водночас самого факту наявності проблем із зором недостатньо для виключення з військового обліку. Остаточний висновок ВЛК робить на підставі медичних документів, результатів обстежень та встановленого діагнозу.

За яких порушень зору можуть визнати непридатним

Однією з підстав для встановлення непридатності є відсутність одного або обох очних яблук. Також під час оцінювання враховують спіпоту та значне зниження гостроти зору.

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Окремі критерії передбачені для серйозних порушень рефракції. Зокрема, підставою для визнання непридатності можуть бути:

Короткозорість або далекозорість будь-якого ока понад 12,0 діоптрій в одному з меридіанів.

будь-якого ока понад 12,0 діоптрій в одному з меридіанів. Астигматизм будь-якого виду, за якого різниця рефракції у двох головних меридіанах перевищує 6,0 діоптрій.

Такі відхилення належать до тяжких порушень зору та враховуються комісією під час визначення придатності військовозобов'язаного.

Які тяжкі захворювання очей є підставою для непридатності

Окрім значного погіршення гостроти зору, підставою для виключення з військового обліку можуть стати серйозні захворювання обох очей, які супроводжуються вираженими порушеннями їхніх функцій.

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До відповідного переліку належить:

Глаукома у тяжкій стадії на обох очах.

у тяжкій стадії на обох очах. Розриви та відшарування сітківки різного походження.

різного походження. Стійкий параліч рухових м'язів очного яблука , що супроводжується диплопією (двоїнням в очах).

, що супроводжується диплопією (двоїнням в очах). Різко виражені захворювання різних структур ока та його придаткового апарату на обох очах.

та його придаткового апарату на обох очах. Виражені анатомічні зміни повік, орбіти або кон'юнктиви, які спричиняють значні порушення рухових чи зорових функцій.

Також до уваги беруть тяжкі форми катаракти, захворювання зорового нерва, дегенеративні зміни, рубці та помутніння. Особливе значення мають випадки, коли патології часто загострюються або супроводжуються прогресуючим погіршенням зору.

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Водночас наявність одного з перелічених діагнозів не завжди автоматично означає повну непридатність. Остаточне рішення залежить від конкретного стану здоров'я військовозобов'язаного та відповідності встановленим критеріям Розкладу хвороб.

Нагадаємо, для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби недостатньо лише скарг на самопочуття чи наявності певного діагнозу. Висновок ВЛК має ґрунтуватися на результатах медичних обстежень та відповідати встановленим законодавством критеріям.

Як писав OBOZ.UA, в Україні визначено категорії військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації. Зокрема, призову не підлягають громадяни, яких у встановленому порядку визнали непридатними до військової служби за станом здоров'я.