Які хвороби очей унеможливлюють військову службу: детальне пояснення

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Яке житло пропонують українцямВ Ужгороді задорого під видом квартир здають навіть комори без ремонту та меблів: що відбувається на ринку орендиІлюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломРосія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світломСили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані ГенштабуУ Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелюУ Конгрес США внесли законопроєкт, який може заблокувати угоду Трампа з Путіним щодо дизелюТрамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": що це означаєТрамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": що це означаєДвоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. ФотоДвоє його синів захищають Україну: з’явилися подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Волині. Фото"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. ВідеоІлюстрація. ГороскопНа Близнюків чекає море емоцій, а Терези отримають чималі гроші: гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіакуРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областяхРосія атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами, запустила понад 300 БпЛА, сили ППО збили 293 цілі: є наслідки в областях

Які хвороби очей унеможливлюють військову службу: детальне пояснення

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 48
Які хвороби очей унеможливлюють військову службу: детальне пояснення
Деякі захворювання очей можуть стати підставою для визнання людини непридатною до служби. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Pexels/Суспільне Луцьк

В Україні під час загальної мобілізації деякі захворювання очей та серйозні порушення зору можуть стати підставою для визнання військовозобов'язаного повністю непридатним до військової служби. Зокрема, йдеться про сліпоту, тяжкі форми глаукоми, значні порушення рефракції та інші патології, які суттєво впливають на зорові функції людини.

Відповідне рішення ухвалює військово-лікарська комісія, керуючись наказом Міністерства оборони України №402. Перелік захворювань, які можуть бути підставою для встановлення непридатності, визначено у статтях 25–32 Розкладу хвороб.

Як визначають придатність до військової служби

Під час проходження медичного огляду військово-лікарська комісія оцінює не лише наявність офтальмологічного діагнозу, а й ступінь порушення зорових функцій. Вирішальне значення мають тяжкість захворювання, його перебіг та вплив на здатність людини виконувати військові обов'язки.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 4,7 т.
"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото
icon 4,7 т.
"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 2,1 т.
Навіщо рис сиплють у горщики з орхідеями: суть лайфхаку
icon 2,1 т.
Навіщо рис сиплють у горщики з орхідеями: суть лайфхаку
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 432
Як освіжити подушки без прання: допоможе домашній спрей
icon 432
Як освіжити подушки без прання: допоможе домашній спрей

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни, яких за результатами медичного огляду визнали непридатними до військової служби, не підлягають призову під час мобілізації.

Водночас самого факту наявності проблем із зором недостатньо для виключення з військового обліку. Остаточний висновок ВЛК робить на підставі медичних документів, результатів обстежень та встановленого діагнозу.

За яких порушень зору можуть визнати непридатним

Однією з підстав для встановлення непридатності є відсутність одного або обох очних яблук. Також під час оцінювання враховують спіпоту та значне зниження гостроти зору.

Окремі критерії передбачені для серйозних порушень рефракції. Зокрема, підставою для визнання непридатності можуть бути:

  • Короткозорість або далекозорість будь-якого ока понад 12,0 діоптрій в одному з меридіанів.
  • Астигматизм будь-якого виду, за якого різниця рефракції у двох головних меридіанах перевищує 6,0 діоптрій.

Такі відхилення належать до тяжких порушень зору та враховуються комісією під час визначення придатності військовозобов'язаного.

Які тяжкі захворювання очей є підставою для непридатності

Окрім значного погіршення гостроти зору, підставою для виключення з військового обліку можуть стати серйозні захворювання обох очей, які супроводжуються вираженими порушеннями їхніх функцій.

До відповідного переліку належить:

  • Глаукома у тяжкій стадії на обох очах.
  • Розриви та відшарування сітківки різного походження.
  • Стійкий параліч рухових м'язів очного яблука, що супроводжується диплопією (двоїнням в очах).
  • Різко виражені захворювання різних структур ока та його придаткового апарату на обох очах.
  • Виражені анатомічні зміни повік, орбіти або кон'юнктиви, які спричиняють значні порушення рухових чи зорових функцій.

Також до уваги беруть тяжкі форми катаракти, захворювання зорового нерва, дегенеративні зміни, рубці та помутніння. Особливе значення мають випадки, коли патології часто загострюються або супроводжуються прогресуючим погіршенням зору.

Водночас наявність одного з перелічених діагнозів не завжди автоматично означає повну непридатність. Остаточне рішення залежить від конкретного стану здоров'я військовозобов'язаного та відповідності встановленим критеріям Розкладу хвороб.

Нагадаємо, для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби недостатньо лише скарг на самопочуття чи наявності певного діагнозу. Висновок ВЛК має ґрунтуватися на результатах медичних обстежень та відповідати встановленим законодавством критеріям.

Як писав OBOZ.UA, в Україні визначено категорії військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації. Зокрема, призову не підлягають громадяни, яких у встановленому порядку визнали непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Схожі теми
Мобілізація в УкраїніЗакон про мобілізаціюВЛКТЦКУкраїнавоєнний стан
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись