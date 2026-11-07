Які бурʼяни не можна залишати на городі: морози їх не знищать

Осінь – не час розслаблятись, думаючи, що бур’яни вимерзнуть за зиму. Чимало з небажаних рослин чудово переносять холод і можуть створити додаткові проблеми на городі уже навесні.

Відео дня

Тому важливо заздалегідь розібратися, які з них становлять загрозу для грядок і як правильно позбутися їх восени. Про всі деталі розповіло видання "Сільський господар".

Чому бур'яни продовжують рости восени

З похолоданням бур'яни не завжди припиняють ріст. Їх можна побачити на грядках, у теплицях і навіть у квіткових горщиках. Одні види перечікують зиму у вигляді насіння, інші зберігаються завдяки міцному корінню. Тому холодна погода сама собою не гарантує, що навесні ділянка буде чистою.

До того ж деякі бур'яни здатні проростати й розвиватися практично цілий рік. Вони з'являються не лише на відкритому ґрунті, а й у теплицях, під пластиковими укриттями, у горщиках та квіткових ящиках. Саме тому восени важливо уважно оглянути всю ділянку, а не обмежуватися прибиранням грядок.

Ефективність боротьби з небажаними рослинами значною мірою залежить від того, наскільки добре відомі особливості їхнього розвитку та зимівлі. Адже різні види по-різному переживають холод, і зниження температури зовсім не означає, що вони загинуть.

Які бур'яни видаляти восени та як це робити

Однорічні бур'яни зазвичай переживають несприятливі умови у вигляді насіння. Тому найкраще прибирати їх до початку цвітіння, не даючи утворити нове насіння та поширитися ділянкою.

РЕКЛАМА

Восени також трапляються такі бур'яни, які продовжують розвиватися в холодну пору, а навесні рано зацвітають. Серед них – грицики звичайні, блекота, декоративні трави, осока, кизил і польовий будяк. Такі рослини не варто залишати на грядках до весни.

Видаляти їх потрібно разом із корінням, ретельно збираючи всі частини рослин. Простого підрубування мотикою може бути недостатньо: якщо коріння залишиться в землі, деякі бур'яни здатні розростатися ще активніше та утворювати нові пагони. Тому важливо не просто зрізати надземну частину, а якомога повніше витягнути рослину з ґрунту.

Головні історії дня

Ще один спосіб боротьби – застосування гербіцидів після збирання врожаю. Зокрема, для знищення однорічних і багаторічних бур'янів використовують препарати суцільної дії на основі гліфосату. Найкращого результату, за наведеними рекомендаціями, можна досягти, коли висота небажаних рослин становить приблизно 10-30 см. Перед обробкою обов'язково потрібно ознайомитися з інструкцією, перевірити дозволені способи застосування препарату та дотримуватися заходів безпеки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які рослини найкраще використовувати для живоплоту на дачі.