Батько, який утримує трьох неповнолітніх дітей від різних шлюбів, має право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо двоє з них проживають за кордоном. Однак для цього його заборгованість зі сплати аліментів не повинна перевищувати суму платежів за три місяці. Якщо борг більший, право на відстрочку втрачається.

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Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія. Фахівець пояснив, як можна врегулювати це питання.

Чому борг за аліментами може стати перешкодою

Законодавство про мобілізацію дозволяє отримати відстрочку жінкам і чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Однак таке право не поширюється на тих, чия сукупна заборгованість зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Як наголошує Владислав Дерій, вирішальне значення має не сама кількість біологічних дітей, а те, чи перебувають вони на утриманні батька та чи виконує він свої аліментні зобов'язання.

Підставою для відмови у відстрочці є борг, що перевищує суму платежів за три місяці на одну дитину або сукупно за судовим рішенням чи виконавчим листом. Поки заборгованість не буде врегульована, військовозобов'язаний не зможе скористатися цим правом.

Чи допоможе домовленість із колишньою дружиною

Колишнє подружжя може самостійно узгодити, як і в які строки погасити аліментний борг. Проте для ТЦК вирішальне значення має не домовленість між батьками, а офіційна довідка державного або приватного виконавця.

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Як пояснює юрист, навіть укладення договору про реструктуризацію не гарантує отримання відстрочки, якщо в обліку виконавця досі фігурує заборгованість, що перевищує суму платежів за три місяці.

Тож наявність домовленості між колишнім подружжям сама по собі не усуває перешкоди для відстрочки. Якщо в системі виконавчого провадження продовжує значитися борг понад встановлений поріг, ТЦК може відмовити в її наданні.

Якщо виконавче провадження вже відкрито, юрист назвав три способи врегулювання заборгованості:

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Повністю погасити борг. Після цього потрібно отримати у виконавця довідку про відсутність заборгованості.

Після цього потрібно отримати у виконавця довідку про відсутність заборгованості. Укласти мирову угоду про строки та порядок погашення боргу. Вона передбачає реструктуризацію заборгованості відповідно до закону про виконавче провадження та має бути затверджена судом.

Вона передбачає реструктуризацію заборгованості відповідно до закону про виконавче провадження та має бути затверджена судом. Повернути виконавчий документ або подати заяву про відсутність претензій. Для цього колишня дружина може звернутися до виконавця з відповідною заявою, якщо сторони фактично врегулювали питання боргу між собою.

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Як відновити право на відстрочку

Передусім чоловікові потрібно звернутися до державного або приватного виконавця, щоб отримати офіційний розрахунок заборгованості за кожним виконавчим провадженням.

Далі необхідно погасити борг повністю або скоротити його до суми, що не перевищує платежів за три місяці. Після врегулювання заборгованості виконавець має видати відповідну офіційну довідку.

З цим документом батько зможе подати заяву на відстрочку онлайн через застосунок "Резерв+" або особисто звернутися до ЦНАП із необхідними документами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні обговорюють можливість запровадження обмежень для вступників чоловічої статі мобілізаційного віку. Зокрема, йдеться про перегляд законодавчих підстав для надання відстрочки у зв'язку з навчанням.