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Яка робота в СРСР приносила величезні гроші: відповідь неочікувана

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
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Яка робота в СРСР приносила величезні гроші: відповідь неочікувана
Радянські приймальники склотари мали можливість заробляти несподівано багато. Джерело: Pexels

Попри те, що зарплати в СРСР були більш-менш однаковими у більшості людей, деякі професії могли приносити значно більший заробіток. Наприклад, робота в пункті приймання скляної тари часом давала аж 300-700 рублів на місяць, хоча офіційний оклад становив лише 70-90 рублів.

Але як це могло так скластися? Видання "Телеграф" пояснює, що за непримітною посадою ховалися значні обсяги роботи, відрядна оплата та можливість отримувати додатковий прибуток, приймаючи пляшки дешевше за встановленими тарифами.

За півлітрову пляшку з-під молока платили 15 копійок, за літрову – 20. Пивну пляшку об’ємом 0,5 літра спочатку оцінювали в 12 копійок, а після вересня 1981 року – уже в 20. Люди активно повертали скляний посуд, тому біля приймальних пунктів нерідко збиралися черги. Працівники розраховувалися з тими, хто здавав тару, а потім розкладали пляшки по ящиках, щоб відправити їх на заводи.

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Яка робота в СРСР приносила величезні гроші: відповідь неочікувана

Прийом склотари в СРСР відкривав чимало можливостей для додаткового заробітку. Джерело: Pexels

"Роботу приймальника оплачували відрядно – залежно від обсягу зданого посуду. Найвищі розцінки до зарплати були на банки. Найдешевше для зарплати цінувався молочний посуд", – згадував колишній вантажник

Заробити більше можна було й завдяки домовленостям із відвідувачами пункту. Якщо бракувало ящиків або готівки для розрахунку, люди іноді погоджувалися віддати пляшки дешевше. Різницю привласнювали працівники, які готували тару до відправлення. Проте вивезення посуду також коштувало грошей: за спогадами вантажника, водієві платили 3 рублі за машину винних пляшок і 5 рублів – за машину банок.

"Я збирав в окрузі дощечки, робив перегородки в порожні ящики, у які ставили пляшки, прийняті по 10 копійок. Я заробляв 40 копійок на кожному ящику", – розповідав колишній вантажни

Заробіток у 300-700 радянських рублів був надзвичайно високим за мірками того часу. У 1980-х середня зарплата становила приблизно 150 рублів, тож приймальник скляного посуду міг отримувати суму, еквівалентну двом-чотирьом із половиною місячним окладам пересічного працівника. Якщо співвіднести ці доходи із сучасною середньою зарплатою в Україні – близько 21 000 грн, – тоді це приблизно 40 000-100 000 гривень на місяць, або близько $950-$2 400.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яка іще професія приносила в СРСР високий дохід, але при цьому була пов’язана з високими ризиками.

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