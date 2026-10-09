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Як звільнитися з роботи на окупованих територіях через "Дію": інструкція й перелік документів

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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Ілюстрація - жінка зі смартфоном в руках
Послуги "Дії" доступні у смартфоні. Фото ілюстративне. Джерело: Freepik

У застосунку "Дія" запустили нову послугу – онлайн-звільнення з підприємств, які залишилися на ТОТ України. Ця ініціатива орієнтована на офіційно працевлаштованих громадян, які не мають змоги оформити всі документи особисто у зв'язку з тимчасовою російською окупацією.

"Воєнні дії та окупація часто забирають прямий контакт із роботодавцем і залишають працівників у невизначеності. Запустили послугу, яка вирішує цю проблему без звернень до судів чи пошуку керівників", – повідомила пресслужба на офіційному порталі "Дії".

Звільнення з компаній на ТОТ онлайн у декілька кліків допоможе влаштуватися на нову роботу, оформити статус безробітного та щомісячну допомогу, отримати грант на перекваліфікацію, власний бізнес тощо.

Послугою можуть скористатися повнолітні громадяни України, які, за даними Пенсійного фонду, офіційно працевлаштовані. Для подання заявки потрібна верифікація у застосунку:

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  • дійсного РНОКПП;
  • ID-картки чи біометричного паспорта.

Як подати заявку в "Дії" про звільнення з підприємства, розташованого на ТОТ

1. Авторизуйтеся в застосунку "Дія".

2. Перейдіть у розділ "Сервіси" – "Обрій.Робота".

3. Оберіть пункт "Звільнення з роботи на ТОТ".

4. Ознайомтеся з інформацією та натисніть "Подати заяву".

5. Виберіть місце роботи, з якого бажаєте звільнитися. Якщо ви працевлаштовані одночасно в кількох організаціях, які розташовані на ТОТ, доведеться подавати кожну заяву окремо.

6. Оберіть тип договору, за яким працюєте в роботодавця. Якщо звільняєтеся в юридичної особи, то підтвердьте, що не обіймаєте виборної посади на цьому підприємстві.

7. Підтвердьте або введіть свої контактні дані.

9. Перевірте відомості й підпишіть заяву.

Заява буде опрацьована впродовж одного робочого дня. "Дія" сповістить про результат.

Як писав OBOZ.UA, раніше в Україні запустили оформлення Європротоколу через застосунок "Дія", що дозволяє водіям документувати незначні ДТП без виклику поліції та паперових бланків, а інформація автоматично передаватиметься страховим компаніям. Скористатися послугою можна лише за участю двох автомобілів, якщо немає постраждалих, водії тверезі, мають чинні поліси ОСЦПВ, необхідні документи в "Дії" та погоджуються щодо обставин аварії.

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