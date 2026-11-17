Під час відключень електроенергії звичайна свічка може стати додатковим джерелом освітлення. Однак її полум'я не завжди достатньо, щоб освітити навіть невелику кімнату. На щастя, існують прості хитрощі, які допоможуть ефективніше використовувати світло свічки без додаткових витрат.

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OBOZ.UA розповідає, як за допомогою звичайних побутових предметів зробити освітлення від свічки помітнішим. Для цього знадобляться дзеркало, алюмінієва фольга або прозора посудина з водою.

Використайте дзеркало

Один із найпростіших способів покращити освітлення – поставити свічку перед дзеркалом. Завдяки відбиттю світло спрямовуватиметься не лише від полум'я, а й від дзеркальної поверхні. Це створить враження додаткового джерела освітлення та допоможе зробити певну частину кімнати світлішою. Особливо помітним ефект буде в невеликих приміщеннях.

Для кращого результату варто використовувати велике дзеркало. Водночас свічку необхідно розміщувати на безпечній відстані від його рами та інших предметів, які можуть зайнятися.

Зробіть відбивач із фольги

Якщо дзеркала немає, на допомогу прийде звичайна кухонна фольга. Її блискуча поверхня здатна відбивати частину світла та спрямовувати його в потрібний бік.

Для цього можна надати аркушу фольги злегка вигнутої форми та закріпити його на негорючій основі позаду свічки.

Такий саморобний відбивач допоможе сконцентрувати більше світла на столі або в іншій частині кімнати, де воно найбільше потрібне.

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Важливо не розміщувати фольгу над полум'ям або надто близько до нього, щоб не створювати небезпеки перегрівання.

Спробуйте скляну посудину з водою

Ще один цікавий спосіб пов'язаний із властивостями води заломлювати світло. Прозора скляна посудина, наповнена водою, може працювати як своєрідна лінза.

Якщо розташувати її між свічкою та поверхнею, яку потрібно освітити, можна отримати незвичайний світловий ефект. Залежно від форми посудини промені змінюватимуть напрямок, створюючи яскравіші ділянки та відблиски.

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Однак варто пам'ятати, що вода не збільшує загальну кількість світла, а лише перерозподіляє його. Додавати сіль для посилення ефекту немає сенсу.

Головне правило – безпека. Свічки потрібно встановлювати на стійкі негорючі підставки, тримати подалі від штор, паперу та інших легкозаймистих матеріалів. Не варто залишати відкрите полум'я без нагляду, особливо під час відключень світла.

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