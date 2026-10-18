Як зробити компост із опалого листя: є один секрет

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Під ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоПід ударом – нафтоналивний термінал, дата-центр VK та склад Ozon: Санкт-Петербург атакували дрони, спалахнули пожежі. Фото та відеоУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїна здатна зірвати мобілізацію в РФ: Ступак назвав не менш пріоритетну ціль, аніж НПЗУкраїнцям відключають мобільні номериУкраїнцям відключають мобільні номери: в операторі розповіли, хто залишиться без зв’язкуЩо НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуЧотири знаки зодіаку отримають тривале благополуччя та удачу вже цього тижня: це особливо стосуватиметься фінансівЧотири знаки зодіаку отримають тривале благополуччя та удачу вже цього тижня: це особливо стосуватиметься фінансівУ Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. ФотоУ Петербурзі зняли будівельні риштування з храму Спас на Крові: чому це поганий знак для Росії і як це працювало у минулому. ФотоРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldРубіо підтвердив, що Україна зараз не має доступу до StarshieldТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняТрамп розлютив Конгрес США скасуванням санкцій проти Росії: чи підтримають це рішенняЗенітник ЗСУРосія атакувала Україну балістичною ракетою і 180 БпЛА, сили ППО збили понад 150 цілей: є наслідки в областях

Як зробити компост із опалого листя: є один секрет

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read3 хв
icon 960
Як зробити компост із опалого листя: є один секрет
Що робити з опалим листям. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Восени садівники збирають цілі купи опалого листя, яке нерідко викидають разом з іншим сміттям. Однак досвідчені городники знають, що цей природний матеріал може стати чудовою основою для органічного добрива. А якщо додати до нього один доступний компонент, процес розкладання можна помітно прискорити.

Як пише польське видання Top, секрет полягає у використанні курячого посліду, який забезпечує мікроорганізми азотом і допомагає перетворити листя на поживний компост.

Чому не варто викидати опале листя

Сухе листя – цінне джерело органічної речовини, яка поступово розкладається та поліпшує властивості ґрунту. Завдяки такому природному підживленню земля стає пухкішою, краще пропускає повітря та довше зберігає вологу.

Особливо корисним листяний компост буде для ділянок із важким глинистим або надто піщаним ґрунтом. У першому випадку він допомагає поліпшити структуру землі, а в другому – збільшити її здатність утримувати воду.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 25,7 т.
В Україні розпочався сезон опеньків: як відрізнити їстівні від отруйних. Фото
icon 25,7 т.
В Україні розпочався сезон опеньків: як відрізнити їстівні від отруйних. Фото
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 15,2 т.
У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео
icon 15,2 т.
У Карпати прийшла справжня зима: сніг засипав гори Близниця, Шпиці й Хом'як. Фото і відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 7,6 т.
Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото
icon 7,6 т.
Ще одне життя забрала війна: під час виконання бойового завдання загинув воїн з Яремче Василь Павлюк. Фото

Водночас швидкість перегнивання залежить від виду дерева. Тонке та м'яке листя зазвичай розкладається швидше, тоді як щільне й шкірясте може зберігатися значно довше.

Щоб прискорити процес, листя бажано подрібнити перед закладанням у компостник. Так мікроорганізмам буде простіше переробляти рослинні рештки.

Важливо також використовувати здорове листя без виразних ознак грибкових захворювань.

Що додати до листя, щоб компост швидше перегнив

Головний секрет – курячий послід. Він містить значну кількість азотних сполук, необхідних бактеріям та іншим мікроорганізмам для розкладання органіки.

Річ у тім, що сухе листя багате на вуглець, але має відносно мало азоту. Через це перегнивання може тривати досить довго. Додавання азотовмісного матеріалу допомагає збалансувати склад компостної суміші та активізувати роботу мікроорганізмів.

Однак із курячим послідом потрібно бути обережними. Це концентрований органічний матеріал, надлишок якого може призвести до втрати азоту у вигляді аміаку та погіршити якість готового добрива. Тому додавати його слід невеликими порціями, ретельно перемішуючи з листям.

Як правильно приготувати компост з опалого листя

Для отримання якісного добрива варто дотримуватися кількох простих правил:

  1. Зберіть листя. Відберіть здорові рослинні рештки, прибравши сміття, гілки та сторонні предмети.
  2. Подрібніть матеріал. Для цього можна скористатися садовим подрібнювачем або газонокосаркою.
  3. Закладіть листя в компостник. Розподіліть його пухкими шарами, щоб забезпечити доступ повітря.
  4. Додайте курячий послід. Невелику кількість рівномірно змішайте з листям, не допускаючи надмірної концентрації.
  5. Зволожте суміш. Компост повинен бути помірно вологим, але вода не має застоюватися.
  6. Періодично перемішуйте. Це забезпечить надходження кисню та сприятиме рівномірному розкладанню органіки.

Важливо підтримувати належну вологість. Якщо компост пересохне, діяльність мікроорганізмів сповільниться. Натомість надмірна кількість води витіснить повітря та може спричинити гниття.

Як зробити добриво з листя без курячого посліду

Якщо курячого посліду немає, опале листя все одно можна використати з користю. З нього готують так звану листову землю – природний матеріал, який утворюється внаслідок повільного розкладання листя.

Для цього потрібно зібрати й подрібнити листя, трохи зволожити його та скласти у великі мішки з отворами для вентиляції. Також підійде спеціальний контейнер, через який вільно проходить повітря.

На відміну від звичайного компосту, листова земля формується повільніше, іноді протягом одного-двох років. Проте вона чудово підходить для поліпшення структури ґрунту.

Як використовувати готовий компост у саду

Коли листя перетвориться на темну, пухку масу з приємним землистим запахом, добриво можна використовувати. Його рекомендують додавати до верхнього шару ґрунту на городі, розподіляти навколо декоративних кущів або вносити під час підготовки квітників.

Листова земля також підходить для мульчування. Вона допомагає захищати поверхню ґрунту від швидкого пересихання та поступово збагачує його органічними речовинами.

Водночас не варто поспішати з використанням недозрілого компосту безпосередньо біля коренів рослин. Якщо листя ще не встигло достатньо перегнити, краще залишити його на подальше розкладання.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, які садові квіти треба викопувати на зимовий період.

Схожі теми
Лайфхаки город-садсадгород
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись