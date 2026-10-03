Як зробити білу орхідею синьою: два способи, доступні кожному

Сині орхідеї часто можна побачити у квіткових магазинах. Однак у природі такого забарвлення насправді не існує, а пофарбувати рослину можна навіть у домашніх умовах.

Відео дня

Секретом, як правильно це зробити, поділилося видання Deccoria. Найкраще спосіб спрацює із білою орхідеєю.

Фарбування у синій колір у великих масштабах здійснюється двома основними способами. Перший – впорскування барвника безпосередньо в квітконос, де розташовані бутони, а потім заклеювання рани.

Другий метод, дешевший і менш ризикований, передбачає фарбування самих квітів. Пігмент наноситься на їхню поверхню, тому він може вицвітати, наприклад, під впливом вологи.

Як пофарбувати орхідеї в синій колір і зберегти їхній колір?

У домашніх умовах ми не можемо використовувати спеціальні запатентовані барвники, які використовують квітникарі, але достатньо вибрати хороші замінники. Найкраще спрацює рідкий харчовий барвник.

Існує два методи на вибір, кожен з яких має різний ступінь складності та отриманий результат:

Введення барвника є найризикованішим методом, оскільки він передбачає пошкодження квіткового стебла. Одягніть рукавички, підготуйте кілька мілілітрів рідкого синього барвника, шприц і тонку стерильну голку. Наповніть шприц пігментом і вставте голку в квіткове стебло під кутом до коріння. Не проколюючи стебло повністю, повільно введіть барвник. Закрийте рану краплею садової мазі або воску.

є найризикованішим методом, оскільки він передбачає пошкодження квіткового стебла. Одягніть рукавички, підготуйте кілька мілілітрів рідкого синього барвника, шприц і тонку стерильну голку. Наповніть шприц пігментом і вставте голку в квіткове стебло під кутом до коріння. Не проколюючи стебло повністю, повільно введіть барвник. Закрийте рану краплею садової мазі або воску. Кольорова ванна – Додайте аналогічну кількість барвника в миску з м’якою водою (наприклад, фільтрованою). Занурте орхідею в блакитну воду на кілька годин. Зміна кольору буде ледь помітною, тому процес доведеться повторити.

РЕКЛАМА

Якщо ви не хочете ризикувати та сподіваєтеся на швидкий результат, ви також можете підфарбувати орхідеї спеціальним флористичним спреєм.

Із будь-яким із цих домашніх методів кінцевий результат буде недовгим, як і з блакитними орхідеями з магазину. Такого кольору будуть лише перші кілька квіток, а кожна наступна квітка буде білою. Тому, щоб підтримувати бажаний відтінок, вам потрібно буде повторити обробку.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA писав, як зробити, щоб орхідея цвіла двічі за сезон. Якщо рослина має здоровий вигляд, але квітконосів немає, їй потрібен "поживний поштовх".