Як зробити білу орхідею синьою: два способи, доступні кожному

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати Олешки"Люди у пастці": в ЄС випустили заяву із вимогою до РФ розблокувати ОлешкиВерховна Рада України. Ілюстраційне фотоУкраїна на тлі бюджетної діри може залишитись без грошей ЄС: нардепи вирішили послабити контроль колишніх чиновниківТарифи на електроенергію в УкраїніЧастині українців перерахували тариф на електроенергію: скільки платитимуть з 1 жовтняУ кого зросли зарплатиУкраїнцям встановлять нову мінімалку: який буде розмір і чому цього замалоШредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФШредер, який братається з Путіним, отримав нову роботу в РФOSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. ФотоOSINT-фахівці знайшли "батька" реактивних "Шахедів", який став новим улюбленцем Путіна. Фото"Куди твій коньяк заберуть?" Лукашенко наїхав на Пашиняна, який відвернувся від РФ і Білорусі"Куди твій коньяк заберуть?" Лукашенко наїхав на Пашиняна, який відвернувся від РФ і БілорусіРосія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомоРосія зробила ударний дрон "Гарпія" реактивним: що відомоВолодимир ПутінISW: заяви Путіна щодо ситуації на фронті вже нагадують галюцинаціїЗажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" КашпіровськийЗажив слави шарлатана і втік до РФ: у Москві помер "екстрасенс" Кашпіровський

Як зробити білу орхідею синьою: два способи, доступні кожному

OBOZ.UA
OBOZ.UA
Time to read2 хв
icon 486
Як зробити білу орхідею синьою: два способи, доступні кожному
Як зробити орхідею синьою. Джерело: Pixabay

Сині орхідеї часто можна побачити у квіткових магазинах. Однак у природі такого забарвлення насправді не існує, а пофарбувати рослину можна навіть у домашніх умовах.

Секретом, як правильно це зробити, поділилося видання Deccoria. Найкраще спосіб спрацює із білою орхідеєю.

Фарбування у синій колір у великих масштабах здійснюється двома основними способами. Перший – впорскування барвника безпосередньо в квітконос, де розташовані бутони, а потім заклеювання рани.

Другий метод, дешевший і менш ризикований, передбачає фарбування самих квітів. Пігмент наноситься на їхню поверхню, тому він може вицвітати, наприклад, під впливом вологи.

Як пофарбувати орхідеї в синій колір і зберегти їхній колір?

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 8,3 т.
Риби, вам слід менше перейматися, а Раки нарешті зможуть відпочити: гороскоп на 3 жовтня
icon 8,3 т.
Риби, вам слід менше перейматися, а Раки нарешті зможуть відпочити: гороскоп на 3 жовтня
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 7,0 т.
Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото
icon 7,0 т.
Захищав Україну з 2016 року: на Донеччині загинув воїн із Селидового Сергій Парінов. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,6 т.
Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа
icon 2,6 т.
Чи перенесуть посольства з Києва: у МЗС відповіли на дані медіа

У домашніх умовах ми не можемо використовувати спеціальні запатентовані барвники, які використовують квітникарі, але достатньо вибрати хороші замінники. Найкраще спрацює рідкий харчовий барвник.

Існує два методи на вибір, кожен з яких має різний ступінь складності та отриманий результат:

  • Введення барвника є найризикованішим методом, оскільки він передбачає пошкодження квіткового стебла. Одягніть рукавички, підготуйте кілька мілілітрів рідкого синього барвника, шприц і тонку стерильну голку. Наповніть шприц пігментом і вставте голку в квіткове стебло під кутом до коріння. Не проколюючи стебло повністю, повільно введіть барвник. Закрийте рану краплею садової мазі або воску.
  • Кольорова ванна – Додайте аналогічну кількість барвника в миску з м’якою водою (наприклад, фільтрованою). Занурте орхідею в блакитну воду на кілька годин. Зміна кольору буде ледь помітною, тому процес доведеться повторити.
Як зробити білу орхідею синьою: два способи, доступні кожному

Як пофарбувати орхідею вдома. Джерело: Pexels

Якщо ви не хочете ризикувати та сподіваєтеся на швидкий результат, ви також можете підфарбувати орхідеї спеціальним флористичним спреєм.

Із будь-яким із цих домашніх методів кінцевий результат буде недовгим, як і з блакитними орхідеями з магазину. Такого кольору будуть лише перші кілька квіток, а кожна наступна квітка буде білою. Тому, щоб підтримувати бажаний відтінок, вам потрібно буде повторити обробку.

Раніше OBOZ.UA писав, як зробити, щоб орхідея цвіла двічі за сезон. Якщо рослина має здоровий вигляд, але квітконосів немає, їй потрібен "поживний поштовх".

Схожі теми
Лайфхаки город-садсад
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись