Як змусити фіалки цвісти: рецепт домашнього добрива

Фіалки можуть квітнути майже цілий рік, однак іноді перестають утворювати бутони навіть за здорового та пишного листя. Особливо часто це трапляється восени та взимку, коли рослинам бракує природного освітлення.

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Щоб стимулювати цвітіння, важливо забезпечити правильний догляд і своєчасне підживлення. Допомогти може й домашня поживна суміш із трьох доступних інгредієнтів, рецептом якої поділилося видання Deccoria.

Що потрібно фіалкам для рясного цвітіння

Фіалка, або сенполія, походить із тропічних районів Східної Африки. Попри досить невибагливий характер, рослина чутлива до неправильного освітлення, надмірного поливання та різких температурних коливань.

Насамперед варто подбати про достатню кількість розсіяного світла. Найкраще розміщувати горщики на східних або північних підвіконнях. Якщо вікна виходять на південь, квіти потрібно захистити від прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки листя.

Оптимальна температура становить 20–25 °C. Водночас рослини не люблять холодних протягів і близькості до гарячих батарей.

Не менш важливе правильне поливання. Оскільки листя фіалок вкрите дрібними ворсинками, краще уникати потрапляння на нього води. Один із найзручніших способів – поливання через піддон. Для цього воду кімнатної температури наливають у піддон і залишають приблизно на 15 хвилин, щоб ґрунт увібрав потрібну кількість вологи. Після цього залишки обов'язково зливають. Земля повинна залишатися злегка вологою, але не мокрою.

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У період активного росту фіалки також потребують підживлення. Навесні та влітку можна використовувати рідкі добрива для квітучих кімнатних рослин, дотримуючись інструкції виробника. Взимку, коли розвиток сповільнюється, кількість добрив зменшують.

Домашнє добриво для фіалок: рецепт із трьох інгредієнтів

Для додаткового догляду за фіалками пропонують використовувати суміш на основі крохмалю, часнику та куркуми. Усі компоненти доступні, а приготування займає менш ніж пів години.

Для цього знадобляться:

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1 літр води;

1 столова ложка крохмалю;

1 столова ложка сушеного меленого часнику;

1 столова ложка куркуми.

Усі інгредієнти потрібно ретельно перемішати у воді та залишити приблизно на 20–30 хвилин. Після настоювання рідину слід процідити через марлю, щільне сито або паперовий фільтр, щоб видалити тверді частинки. Готову суміш рекомендують використати протягом 24 годин.

За наведеним рецептом, підживлення застосовують раз на місяць. Для рослини в горщику діаметром 10–12 см пропонують використовувати 50–100 мл розчину, вносячи його у вже зволожений ґрунт.

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Водночас варто враховувати, що ефективність такого домашнього засобу для стимулювання цвітіння науково не доведена. Суміш не є повноцінною заміною спеціалізованого добрива, а органічні добавки за надмірного використання можуть негативно впливати на стан ґрунту.

Чому фіалки не цвітуть навіть після підживлення

Якщо сенполія тривалий час не утворює бутонів, причина може полягати не в нестачі поживних речовин, а в неправильних умовах вирощування.

Найчастіше цвітінню перешкоджають недостатнє освітлення, перезволоження ґрунту, переохолодження коренів або надлишок добрив.

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Особливо важливо перевірити освітлення взимку. За короткого світлового дня рослина може припинити формування бутонів, навіть якщо загалом почувається добре. У такому разі допоможе додаткове освітлення спеціальною лампою для кімнатних рослин.

Також не варто намагатися прискорити цвітіння частішим поливанням або збільшенням концентрації добрив. Це може призвести до пошкодження кореневої системи.

Правильне освітлення, помірний полив і збалансоване підживлення залишаються основними умовами, за яких фіалки здатні регулярно формувати нові бутони.

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