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Як зменшити холод від вікон: є простий лайфхак

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
513
Як зменшити холод від вікон: є простий лайфхак
Головне завдання - не випустити тепло з приміщення через вікно. Джерело: AleksandarNakic

Під час тривалих відключень електроенергії, коли обігрівачі та інші нагрівальні електроприлади працювати не здатні, а опалення може пропадати, важливо не тільки знати, як зігріти себе. Ще одним ключовим питанням стає, як зберегти те тепло, яке уже є в оселі.

Одним із найвразливіших місць у цьому плані є вікна: скло швидко охолоджується, а через нещільні стики рам і підвіконь усередину може проникати холодне повітря. OBOZ.UA розповідає, як захистити вікна від проникнення холодного повітря з вулиці.

Найпростіший спосіб зменшити тепловтрати – це використати звичайний домашній текстиль. Насамперед варто щільно закрити вікна шторами, бажано з важкої тканини, які перекриватимуть якомога більшу площу скла. Якщо штори тонкі, можна додатково повісити поверх них плед або ковдру. Важливо, щоб тканина не просто прикривала вікно, а створювала між холодним склом і кімнатою додатковий повітряний прошарок. Саме він слугуватиме теплоізоляцією.

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Окрему увагу слід приділити підвіконню та нижній частині рами. Якщо звідти відчутно дме, покладіть уздовж стику згорнутий рушник, щільний тканинний валик або закладіть цю зону подушками. Так само можна закрити тканиною помітні щілини між рамою та стіною. Для цього підійдуть старі махрові рушники, флісові речі, вовняні пледи або складені в кілька шарів ковдри. Щільний і товстий текстиль краще затримує холодне повітря, ніж тонкі простирадла чи тюль.

Також можна подбати про додаткове утеплення.

  • Заклейте місця, звідки дме – використайте спеціальну ущільнювальну стрічку або тимчасові матеріали для герметизації щілин. Навіть звичайний товстий скотч може допомогти зменшити втрату тепла.
  • Утепліть самі шибки – наклейте на них спеціальну теплозберігальну плівку або навіть прозору пухирчасту плівку.
  • Не закривайте радіатори – не навішуйте на них штори і не заставляйте меблями. Тоді, коли вони почнуть гріти, тепле повітря буде вільно поширювалося кімнатою.
  • Зачиняйте двері між кімнатами – так холод від вікон не поширюватиметься на всю оселю.

Такий спосіб не замінить повноцінного утеплення вікон, але допоможе зменшити втрати тепла через вікна і допоможе довше зберегти тепло в кімнаті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як нагріти їжу без світла і газової плити.

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