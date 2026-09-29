Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись

Блог

Юлія Кирієнко-Мерінова
Юлія Кирієнко-Мерінова

Журналіст

Новини. Суспільство / Думки
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Блог |

Як жити в умовах цілодобового російського "сафарі"? Українцям потрібні відповіді

Як жити в умовах цілодобового російського "сафарі"? Українцям потрібні відповіді
Російський обстріл Києва 28 вересня 2026 року. НАН України
Джерело: ДСНС Києва

Робити вигляд, шо нічого особливого не відбувається і цілодобові атаки – це чергова норма війни, довго не вийде. Як би там не було, до такого сафарі ще жодне українське місто не доживало.

Бомбардування в Ізраїлі теж не підходять до цієї категорії порівняно. Як би там не старались "порівнятори", але в Ізраїлі це ситуативний ракетний наліт, а в нас безупинна атака, яка вбиває людей, паралізує життя і просто тримає в страху всіх, хто намагається вийти на вулицю.

Зараз не стоїть задачі шукати винного, чому немає протидії реактивним шахедам. Тим паче, від прильоту першого такого шахеду по Україні (січень 2024) минуло майже 2 роки. Тобто, достатньо часу, аби спрогнозувати рішення і можливі наслідки.

Читайте також
AstroObozAstroOboz
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
icon 2,6 т.
Риби, зосередьтеся на собі, а Тельцям настав час вирішувати важливі справи: гороскоп на 30 вересня для всіх
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
icon 1,6 т.
"Людина щирого серця": у боях на Донеччині загинув захисник із Вінниччини. Фото
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах
icon 1,3 т.
Не лише Олешки: в МВА б'ють на сполох через критичну ситуацію у навколишніх селах

Зараз стоїть питання, чи вистачить компетенції, аби пояснити українцям, як жити в нових умовах. Як захищатись? і як підготувати решту міст, які можуть вже скоро стати таким же місцем сафарі.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Телеграм Юліє Кирієнко
Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиShahed (Шахед)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись