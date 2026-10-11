Як зберігати моркву, щоб долежала до весни: 4 способи

Осінній урожай моркви можна зберегти твердим і соковитим на кілька місяців, якщо правильно підготувати коренеплоди та створити для них відповідні умови. Найбільше значення мають температура, вологість, вентиляція і тара.

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Для тривалого зберігання підходить лише здорова морква без тріщин, гнилі та механічних пошкоджень. OBOZ.UA розповідає про правила зберігання моркви.

Як підготувати моркву до зберігання

Бадилля після збирання обрізають, залишаючи лише невелику частину біля верхівки. Землю з коренеплодів краще прибирати обережно, не пошкоджуючи шкірку.

Якщо моркву планують зберігати довго, мити її перед закладанням не варто. Надлишкова волога може прискорити появу плісняви та гнилі.

Зберігання моркви в піску

Один із найпоширеніших способів – скласти моркву шарами в сухий пісок.

На дно дерев'яного або пластикового ящика насипають шар чистого сухого піску. Зверху розкладають моркву так, щоб коренеплоди не торкалися один одного. Потім їх повністю засипають піском і повторюють шари до заповнення тари.

Пісок допомагає зменшити втрату вологи та ізолює коренеплоди один від одного.

Важливо використовувати саме сухий матеріал. Надто вологий пісок може створити сприятливі умови для розвитку плісняви.

Зберігання в тирсі

Замість піску можна використовувати суху тирсу. Особливо часто для цього рекомендують тирсу хвойних порід.

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Принцип той самий: на дно ящика насипають шар тирси, потім викладають моркву і засипають її зверху. Коренеплоди бажано розміщувати так, щоб вони не стикалися.

Ящик після цього переносять у прохолодне місце зі стабільною температурою.

Як зберігати моркву на балконі

Якщо льоху немає, урожай можна залишити на утепленій лоджії або балконі. Для цього моркву складають у ящики з піском або тирсою. Тару потрібно поставити якомога далі від батарей та інших джерел тепла.

Головна умова – температура не повинна опускатися нижче нуля. Якщо є ризик сильного похолодання, ящик можна додатково утеплити.

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Водночас повністю герметично закривати його не варто. Без доступу повітря всередині може накопичуватися волога, через що урожай почне псуватися.

Зберігання в холодильнику

Для невеликої кількості моркви підійде звичайний холодильник. Коренеплоди можна покласти у відсік для овочів, де температура нижча й стабільніша, ніж у решті камери.

Перед цим моркву потрібно перебрати і прибрати всі пошкоджені екземпляри. Для тривалого зберігання її також краще не мити заздалегідь.

Де моркву тримати не варто

Найкраще коренеплоди зберігаються у прохолодному, темному та добре провітрюваному місці.

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Не варто залишати моркву:

біля батарей та обігрівачів;

у теплому приміщенні;

під прямим сонячним промінням;

у герметичній тарі без вентиляції;

поруч із яблуками та іншими плодами, які виділяють етилен.

Під час зберігання запаси бажано час від часу перевіряти. Якщо одна морквина почала гнити або вкриватися пліснявою, її потрібно одразу прибрати, щоб псування не поширилося на решту врожаю.

За правильних умов морква може залишатися твердою, соковитою та придатною до вживання протягом усієї зими й навіть до весни.

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