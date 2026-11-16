Як зберегти тепло вдома, коли немає світла і опалення: дієві поради

Відключення електроенергії та можливі перебої з опаленням змушують українців шукати способи зберегти тепло у своїх оселях. Особливо гостро ця проблема постає взимку, коли температура за вікном опускається нижче нуля. Проте навіть без гарячих батарей можна сповільнити охолодження квартири та створити комфортніші умови.

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Як радять у ДСНС, під час перебоїв із теплопостачанням важливо правильно організувати простір, утеплити вікна та двері, використовувати теплий одяг і подбати про безпечні способи зігрівання. Розповідаємо, які прості рішення допоможуть довше зберігати тепло вдома та що варто підготувати на випадок тривалого блекауту.

Облаштуйте одну теплу кімнату

Якщо опалення не працює, намагатися підтримувати однакову температуру в усій квартирі не варто. Набагато практичніше вибрати одну кімнату, де родина проводитиме більшість часу. Найкраще підійде невелике приміщення з мінімальною кількістю зовнішніх стін і вікон. Його легше захистити від протягів та надмірних тепловтрат.

Двері до інших кімнат варто тримати зачиненими, а щілини під ними можна прикрити спеціальними ущільнювачами або згорнутими рушниками. Якщо підлога холодна, допоможуть килими, каремати та інші теплоізоляційні матеріали.

У вибраній кімнаті бажано облаштувати місця для відпочинку та сну. Так усім членам родини буде простіше зігріватися, не переміщуючись постійно холодною квартирою. Водночас не можна перекривати вентиляційні отвори, особливо в приміщеннях із газовим обладнанням.

Подбайте про утеплення вікон

Навіть щільно зачинене вікно може пропускати холодне повітря, якщо його рами недостатньо герметичні. Тому перед зимою варто перевірити стан ущільнювачів і усунути щілини. Для цього можна скористатися спеціальними стрічками, ущільнювачами або плівкою для утеплення вікон.

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Щільні штори також допомагають зменшити втрати тепла. Увечері та вночі їх краще закривати, створюючи додатковий бар'єр між холодним склом і кімнатою. Натомість у сонячні дні штори варто розсувати, особливо якщо вікна виходять на південь. Сонячне проміння забезпечить додаткове природне нагрівання приміщення.

Важливо також не заставляти батареї меблями та не закривати їх щільними тканинами, якщо централізоване опалення періодично працює.

Одягайтеся в кілька шарів

Коли температура в оселі знижується, особливу увагу слід приділити одягу. Фахівці рекомендують дотримуватися принципу багатошаровості. Кілька шарів одягу допомагають краще утримувати тепло, оскільки між ними залишається повітря, яке виконує роль теплоізолятора.

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Для домашнього одягу підійдуть термобілизна, флісові кофти, теплі штани та вовняні шкарпетки. Якщо в кімнаті особливо холодно, можна додатково одягнути шапку.

Важливо, щоб речі залишалися сухими та не були надто тісними. Вологий одяг прискорює втрату тепла, а надмірно щільні шари можуть обмежувати рухи. Під час відпочинку варто користуватися теплими ковдрами або зимовими спальними мішками, які добре утримують тепло тіла.

Використовуйте грілки

Один із найдоступніших способів зігрітися без електрики – звичайна грілка з теплою водою. Якщо спеціальної грілки немає, можна скористатися міцною пластиковою пляшкою, розрахованою на відповідну температуру. Її потрібно наповнити теплою, але не киплячою водою, щільно закрити та загорнути в рушник.

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Не прикладайте гарячу ємність безпосередньо до шкіри, щоб уникнути опіків.

Ще один варіант – хімічні або багаторазові сольові грілки. Вони компактні, не потребують постійного підключення до електромережі та можуть стати у пригоді під час тривалих відключень.

Час їхньої роботи залежить від моделі. Використовувати такі пристрої потрібно відповідно до інструкції виробника, особливо під час сну.

Що варто придбати на випадок тривалого блекауту

Підготуватися до можливих перебоїв з електрикою та теплопостачанням краще заздалегідь. Для цього необов'язково купувати дорогі обігрівачі.

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Корисними можуть бути:

Зимовий спальний мішок. Допоможе зберігати тепло тіла під час сну навіть у прохолодній кімнаті. Важливо вибрати модель, розраховану на відповідну температуру.

Допоможе зберігати тепло тіла під час сну навіть у прохолодній кімнаті. Важливо вибрати модель, розраховану на відповідну температуру. Термобілизна та флісовий одяг. Підходять для тривалого перебування в холодному приміщенні.

Підходять для тривалого перебування в холодному приміщенні. Багаторазові грілки. Дозволяють зігрівати руки або ноги без використання електрики.

Дозволяють зігрівати руки або ноги без використання електрики. Каремати та товсті килими. Зменшують контакт із холодною підлогою.

Зменшують контакт із холодною підлогою. Плед або електроковдра з низьким енергоспоживанням. Деякі моделі можуть працювати від сумісного портативного джерела живлення, проте це потрібно перевіряти перед придбанням.

Деякі моделі можуть працювати від сумісного портативного джерела живлення, проте це потрібно перевіряти перед придбанням. Акумуляторний ліхтар та павербанк. Допоможуть забезпечити освітлення і зв'язок під час знеструмлення.

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Якщо електрика з'являється лише на кілька годин, цей час можна використати для заряджання необхідних пристроїв, приготування теплої їжі та гарячих напоїв.

Чим категорично не можна обігрівати квартиру

У спробах зігрітися під час морозів люди іноді використовують небезпечні способи обігріву. Категорично заборонено вмикати газову плиту або духовку для опалення кімнати. Також не можна використовувати в житлових приміщеннях мангали, жаровні та інші пристрої, які для цього не призначені.

Особливу небезпеку становить чадний газ. Він не має кольору та запаху, тому людина може не помітити його накопичення в повітрі. У помешканнях із газовими приладами або пічним опаленням варто встановити автономний датчик чадного газу. Він допоможе вчасно виявити небезпечну концентрацію CO.

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Генератори дозволено використовувати лише надворі, на безпечній відстані від вікон і дверей. Розміщувати їх у квартирі, гаражі чи на балконі не можна.

Крім того, після відновлення електропостачання слід бути обережними з обігрівачами та іншими потужними приладами. Не варто одночасно підключати багато обладнання до однієї розетки або подовжувача.

Що робити, якщо температура вдома продовжує знижуватися

Навіть якісне утеплення не може нескінченно підтримувати тепло в квартирі без опалення. Якщо приміщення поступово охолоджується, а відновлення теплопостачання найближчим часом не очікується, варто розглянути можливість тимчасового переїзду.

За можливості можна перебратися до родичів чи знайомих, у яких є опалення, або скористатися найближчим Пунктом незламності. Особливо важливо не допускати переохолодження дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання.

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