Як захистити дітей від фейків і пропаганди: у Києві відбудеться міжнародний форум та XR-виставка з медіаграмотності Digital Jungle

В Україні розпочинає роботу Digital Jungle Ukraine – міжнародний освітній проєкт з медіаграмотності, критичного мислення та цифрової стійкості дітей і підлітків. У його основі – дводенний освітній форум для вчителів та унікальна XR-виставка, яка після презентації в Києві буде безкоштовно передана у 500 шкіл України. Ініціатива поєднує український досвід протидії інформаційній війні з практиками європейських партнерів, щоб допомогти дітям зберігати свободу мислення та власну ідентичність у сучасному цифровому світі. Участь у форумі та отримання XR-виставки – абсолютно безкоштовні за реєстрацією.

Відео дня

Проєкт Digital Jungle працює через школи, вчителів і дітей, але його завдання значно ширше – стійке українське суспільство, здатне розпізнавати маніпуляції, протистояти пропаганді, відповідально працювати з інформацією та не втрачати власну ідентичність під тиском алгоритмів і чужих наративів. Мета проєкту – перетворити медіаграмотність з окремого тематичного уроку на частину щоденного життя, що визначає, як ми читаємо новини, обговорюємо історію, реагуємо на емоційний контент, користуємося штучним інтелектом, ухвалюємо рішення та формуємо уявлення про себе і світ.

Публічним стартом проєкту стане міжнародний форум, який відбудеться 10–11 жовтня 2026 року. Долучитися до події можна буде як офлайн у Києві, так і онлайн з будь-якого куточка світу. Офлайн-частина проходитиме в столиці у безпечному просторі, облаштованому як укриття. Перші 200 вчителів, які зареєструються на офлайн-формат, отримають компенсацію витрат на дорогу з регіонів, а перші 500 навчальних закладів отримають готові фізичні комплекти XR-виставки. Водночас цифрові технології, застосунок edAR, навчальні матеріали та онлайн-доступ до форуму будуть безкоштовно доступні для всіх.

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Протягом двох днів на учасників чекають виступи експертів, воркшопи, розбір реальних інформаційних кейсів, панельні дискусії, ігрові механіки та знайомство з XR-методикою. У центрі програми – штучний інтелект і діпфейки, алгоритми й інформаційні бульбашки, цифрова безпека дітей, пропаганда та історичні маніпуляції, вплив контенту на емоції й поведінку, самоідентифікація підлітків, цифрове благополуччя та відповідальне створення інформації.

Головні історії дня

Програма об’єднає понад 10 українських і міжнародних спікерів. До участі запрошені фактчекерка та засновниця проєкту "НотаЄнота" Альона Романюк, дослідниця інформаційного простору та засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз, історик і автор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов, Олексій Мінаков – консультант із впровадження та використання генеративного штучного інтелекту, автор освітніх курсів із ШІ та експерт з його відповідального використання, Ігор Розкладай – заступник директорки Центру демократії та верховенства права, головний експерт із медійного права та модерації контенту в соціальних мережах, Василь Філоненко – тренер-методолог Dignity Online, фахівець з онлайн-безпеки та освітніх програм для дітей і підлітків. До міжнародної частини форуму долучаться Міхаела Слусарефф (Michaela Slussareff), PhD – засновниця ініціативи "Цифрове здоров’я дітей" та Slow Tech Institute із Чехії, а також Моніка Колелла (Monica Colella) – представниця SEGNI d’Infanzia з Італії.

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Головною прем’єрою форуму стане нова XR-виставка Digital Jungle про цифрову інформаційну війну, механізми маніпуляції, суспільну стійкість і формування ідентичності в цифровому просторі. Вона складається з 20 візуальних експонатів, які оживають через смартфон або планшет за допомогою застосунку edAR: за фізичними постерами відкриваються AR/XR-елементи, 3D- та 360°-простори, відео, аудіоісторії, інтерактивні завдання, опитування та ситуації вибору. Після презентації на форумі виставку буде розгорнуто у 500 навчальних закладах.

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Понад три роки українська команда проєкту edAR та український освітній проєкт "НотаЄнота" розвивають XR- та ігрові формати медіаосвіти, працюють зі школами, учителями й дітьми та перевіряють на практиці, як складні теми можна пояснювати через інтерактивний досвід, гру та сучасні технології. За цей час у школах було проведено понад 1 000 виставок, які охопили понад 100 000 людей по всій Україні та за кордоном.

Тепер ці напрацювання стали частиною великої міжнародної співпраці – європейського проєкту Digital Jungle, що реалізується командою Anotherland, за підтримки Українського культурного фонду та програми Європейського Союзу "Креативна Європа" у партнерстві зі Slow Tech Institute (Чехія) та Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale (Італія), за організаційного сприяння Всеукраїнського молодіжного руху Let’s Do It Ukraine. Україна у цій співпраці ділиться власними практиками, сформованими в умовах повномасштабної та інформаційної війни: досвідом протидії пропаганді, фейкам, маніпуляціям і переписуванню історії.

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Digital Jungle Ukraine не завершиться після двох днів форуму чи проведення виставки у перших 500 школах. На відкритій цифровій платформі проєкту будуть доступні методичні матеріали, практичні вправи, записи виступів, навчальні сценарії та цифрові інструменти, які освітяни зможуть безкоштовно використовувати у своїй роботі. Так проєкт створює цілісну систему: форум об’єднує та готує вчителів, XR-виставка залучає дітей, шкільна програма переносить практики у громади, а відкрита платформа зберігає й поширює інструменти далі. Стійкість країни формується не лише на фронті – вона формується у школах, класах, родинах і в головах дітей – там, де людина вчиться думати самостійно, перевіряти інформацію та не віддавати право на власне рішення чужим алгоритмам і маніпуляціям.

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Медіапартнери проєкту: Освіта Нова, Mind.ua, Ділова столиця, Oboz.ua, Вечірній Київ, Ua.news.

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