Виростити власну ялинку можна навіть без придбання саджанця. Такий спосіб розмноження називається живцюванням, і він підходить як для звичайної зеленої, так і для блакитної ялини.

Відео дня

Однак хвойні рослини вкорінюються досить повільно, тому важливо дотримуватися певних правил. Одним із періодів, коли можна спробувати розмножити ялинку живцями, є листопад. Як пояснює садівниця Ольга Мартинишин, для цього варто вибирати здорові молоді гілочки з нижньої частини дорослого дерева.

Коли найкраще зрізати гілочки

Бажано, щоб вони були невеликими, міцними, без пошкоджень і ознак захворювань. Для зрізання потрібно використовувати гострий та продезінфікований секатор. Від якості посадкового матеріалу значною мірою залежить успішність укорінення. Ослаблені, пожовклі або пошкоджені гілочки краще не використовувати.

Як підготувати живці до посадки

Перш ніж висаджувати гілочки, необхідно правильно їх обробити.

Спочатку з нижньої частини кожного живця потрібно прибрати хвою та дрібні бічні відгалуження. Саме ця ділянка згодом перебуватиме в ґрунті.

Після цього можна зробити кілька неглибоких надрізів на очищеній частині гілочки. Важливо діяти обережно, щоб не пошкодити її надто сильно.

Наступний етап – замочування. Підготовлені живці рекомендують поставити у воду кімнатної температури приблизно на 8–24 години.

РЕКЛАМА

Деякі садівники радять додавати у воду невелику кількість меду або цукру. Однак науково підтвердженої ефективності такого способу немає, тому звичайної чистої води цілком достатньо.

У який ґрунт садити ялинку

Для вкорінення живців знадобиться контейнер із дренажними отворами та легким, пухким субстратом, який добре пропускає повітря й не затримує надмірну кількість води. Можна використовувати суміш торфу з перлітом або крупнозернистим піском. Занадто щільна земля небажана, оскільки в ній підвищується ризик загнивання живців.

Головні історії дня

Гілочки потрібно заглибити в субстрат до тієї частини, з якої попередньо прибрали хвою. Після посадки землю навколо них слід обережно ущільнити.

Важливо, щоб живці міцно трималися в ґрунті, але водночас мали достатній доступ повітря до майбутньої кореневої системи.

Де тримати живці взимку

Після посадки потрібно подбати про правильні умови. Залишати контейнери в темному холодному підвалі не варто, адже для успішного вкорінення рослинам потрібне світло. Найкраще підійде прохолодне, захищене від морозів місце з розсіяним природним освітленням. Це може бути світлий засклений балкон із відповідною температурою або спеціально облаштований парник.

РЕКЛАМА

Щоб підтримувати підвищену вологість повітря, живці можна накрити прозорим укриттям. Водночас його потрібно періодично відкривати для провітрювання.

Ґрунт має залишатися помірно вологим, але не мокрим. Надмірний полив і застій води можуть призвести до загнивання гілочок ще до появи коріння.

Коли з'явиться коріння

Вирощування ялини з гілочки потребує терпіння. На відміну від багатьох кімнатних рослин, хвойні можуть формувати коріння протягом кількох місяців, а іноді й довше. Тому не варто очікувати помітного росту вже за кілька тижнів після посадки.

РЕКЛАМА

Згодом на кінчиках живців можуть з'явитися нові бруньки або молоді пагони. Проте це ще не гарантує успішного вкорінення, оскільки певний час гілочка здатна розвиватися завдяки власним запасам поживних речовин.

Головне – не поспішати з пересаджуванням і не висмикувати живці із землі для перевірки. Так можна пошкодити молоді корінці, якщо вони вже почали формуватися. Варто також враховувати, що не всі живці приживаються. Тому краще підготувати одразу декілька гілочок, щоб підвищити шанси отримати хоча б один здоровий саджанець.

За належного догляду з невеликої гілочки з часом може вирости повноцінна ялина, яка прикрашатиме сад багато років.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які прикраси на ялинку будуть модними на Новий рік 2027.