Як виростити цілу клумбу з однієї хризантеми: перевірений спосіб

Хризантема – справжня окраса осіннього саду. Її пишні кущі, всипані численними квітами, нагадують яскраві різнокольорові кулі. Особливо ефектний вигляд ці рослини матимуть у групових посадках.

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І щоб створити таку клумбу, не потрібно витрачатися на десятки саджанців. Достатньо мати одну дорослу здорову хризантему, з якої можна отримати багато молодих рослин. OBOZ.UA розповідає, коли та як правильно її розмножувати.

Як отримати багато нових хризантем з одного куща

Один із найефективніших способів розмноження – живцювання. Завдяки цьому методу можна виростити нові рослини, які збережуть декоративні особливості материнської хризантеми, зокрема форму куща та забарвлення квітів.

Починати підготовку слід навесні. Кущ, який зберігали протягом зими, потрібно перенести у світле приміщення з комфортною температурою. Поступово на ньому з'являтимуться молоді зелені пагони.

Коли вони виростуть приблизно до 8–10 сантиметрів, можна братися до заготівлі живців. Найкраще вибирати міцні, здорові гілочки без пошкоджень.

Із відрослих пагонів нарізають посадковий матеріал, прибираючи листочки з нижньої частини кожного живця. Це дозволить заглибити їх у ґрунт без контакту листя з вологою землею.

Що зробити, щоб живці швидше пустили коріння

Підготовлені частини пагонів висаджують у невеликі горщики або контейнери, наповнені пухким, злегка зволоженим субстратом.

Для успішного вкорінення важливо забезпечити рослинам стабільне тепло та достатню вологість. Оптимальною вважається температура в межах 18–22 градусів.

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Ємності можна прикрити прозорими ковпаками або плівкою. Так усередині утвориться сприятливий мікроклімат, який допоможе живцям не втрачати надто багато вологи. Проте залишати таке укриття постійно закритим не варто. Його необхідно час від часу піднімати, щоб забезпечити доступ свіжого повітря.

Зазвичай на утворення кореневої системи потрібно близько двох-трьох тижнів. Коли молоді хризантеми вкореняться, укриття поступово прибирають, привчаючи рослини до умов навколишнього середовища.

Коли пересаджувати молоді хризантеми на клумбу

Спочатку їм потрібно достатньо зміцніти, а надворі має встановитися погода без загрози сильних заморозків.

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Під час висаджування важливо враховувати майбутні розміри хризантем. Хоча навесні молоді саджанці здаються зовсім маленькими, протягом сезону вони здатні перетворитися на об'ємні квітучі кулі. Тому кожному кущику необхідно виділити окреме місце, залишивши достатньо простору для розростання.

Цікаво, що характерна округла форма є природною особливістю цього різновиду. Рослина генетично схильна формувати кулясту крону, тому за належного догляду зазвичай не потребує спеціального формувального обрізування.

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Як розмножити хризантему без живцювання

Є й інший доступний спосіб збільшити кількість улюблених квітів – поділ дорослого куща.

Найкраще проводити таку процедуру навесні, коли рослина починає активно розвиватися після зимового відпочинку.

Якщо хризантема достатньо розрослася, її можна обережно розділити на кілька самостійних частин. Важливо, щоб кожна з них мала власну кореневу систему та життєздатні пагони.

Отримані рослини висаджують окремо, створюючи умови для їхнього подальшого розвитку.

Цей спосіб простіший за живцювання, проте кількість нових кущів зазвичай буде меншою. Натомість із молодих пагонів одного маточника можна заготовити значно більше посадкового матеріалу.

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Чому хризантеми краще не вирощувати з насіння

Якщо хочеться отримати квіти, які точно повторюватимуть зовнішність материнської рослини, насіннєвий спосіб не стане найкращим вибором. Річ у тім, що вирощені з насіння хризантеми можуть відрізнятися від початкового сорту. Зокрема, змінюються забарвлення суцвіть та особливості росту куща.

А ось розмноження живцями або поділом дозволяє зберегти сортові характеристики рослини.

Тому, якщо у вашому саду вже росте гарна куляста хризантема, не поспішайте купувати нові саджанці. Збережіть маточний кущ до весни, дочекайтеся появи молодих пагонів і використайте їх для розмноження. Так лише одна квітка з часом може перетворитися на цілу клумбу яскравих осінніх хризантем.

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