Як виростити розсаду лаванди вдома: один важливий етап треба зробити вже у грудні

Лаванда здатна прикрасити будь-який сад фіолетовими суцвіттями та приємним ароматом. Хоча ця рослина асоціюється із сонячним Середземномор'ям, деякі її сорти добре ростуть і в українському кліматі.

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Починати підготовку варто вже у грудні, адже насінню лаванди часто потрібен період охолодження, який допомагає покращити проростання. Як зазначає Agronomist, для цього використовують стратифікацію – витримування насіння за низької температури.

Чому насінню лаванди потрібна зимова підготовка

У природі насіння лаванди потрапляє в землю восени, переживає холодний період і проростає з настанням тепла. Подібні умови можна відтворити вдома.

Для багатьох сортів лаванди рекомендують холодну стратифікацію протягом 3–4 тижнів за температури приблизно +3…+5 градусів. Водночас деяке свіже насіння здатне прорости й без такої підготовки. Якщо розпочати охолодження у грудні, вже в січні можна переходити до посіву. Це дасть молодим рослинам достатньо часу, щоб зміцніти до весняного пересаджування.

Важливе значення має також якість посівного матеріалу. Варто обирати свіже насіння від перевірених виробників, звертаючи увагу на дату фасування та рекомендовані умови вирощування конкретного сорту.

Як правильно влаштувати насінню холодний період

Найпростіший спосіб стратифікації – використати звичайний холодильник. Насіння можна розкласти між двома злегка вологими ватними дисками або паперовими серветками, покласти в контейнер чи пакет із застібкою та залишити у холодильнику на кілька тижнів. Важливо стежити, щоб матеріал не пересихав, але й не був надто мокрим.

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Інший варіант – висіяти насіння у контейнер із вологим субстратом і поставити його в холодильник. Після завершення стратифікації ємність переносять у тепле, добре освітлене місце.

Не варто поміщати насіння в морозильну камеру. Для підготовки потрібна низька додатна температура, а не заморожування.

Легкий ґрунт і достатньо світла: секрети вдалого посіву

Лаванда не любить важкого, надмірно вологого ґрунту. Для вирощування розсади найкраще використовувати пухкий, повітропроникний субстрат із додаванням перліту або піску. Насіння розподіляють по поверхні зволоженого ґрунту, злегка притискаючи до нього. Заглиблювати його не потрібно, оскільки для проростання лаванди важливе світло.

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Контейнер накривають прозорою кришкою або плівкою, щоб зберегти вологість. Водночас посіви необхідно регулярно провітрювати та прибирати конденсат.

Оптимальна температура для проростання становить приблизно +18…+22 градуси. Насіння може сходити нерівномірно, тому не варто хвилюватися, якщо перші паростки з'являться не одразу.

Як допомогти лаванді зміцніти до весни

Після появи сходів укриття поступово знімають, а розсаду забезпечують яскравим освітленням. Узимку природного світла часто недостатньо, тому бажано використовувати фітолампу.

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Особливу увагу слід приділити поливу. Надлишок вологи небезпечний для молодої лаванди, оскільки може спричинити загнивання коренів. Поливати рослини потрібно помірно, даючи верхньому шару ґрунту трохи підсохнути. Коли сіянці сформують кілька справжніх листочків, їх можна обережно пересадити в окремі горщики.

Навесні, після завершення заморозків, підрослу лаванду поступово привчають до вуличних умов і висаджують у саду на сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Для регіонів із холодними зимами найкраще обирати лаванду вузьколисту, яка за належних умов краще переносить морози, ніж теплолюбні види. А своєчасна груднева підготовка насіння допоможе отримати міцні саджанці до початку нового садового сезону.

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