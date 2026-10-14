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Як виростити лаврове дерево на підвіконні: поради з догляду

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read3 хв
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Як виростити лаврове дерево на підвіконні: поради з догляду
Лаврове дерево чудово почувається в горщику, якщо подбати про правильні умови його утримання. Джерело: Sergii Kolesnikov

Свіжий, а не сушений лавровий лист до улюблених перших чи м’ясних страв можна мати під рукою цілий рік, якщо посадити дерево у звичайному вазоні на підвіконні. Догляд за цією рослиною доволі простий – для активного розвитку їй потрібні розсіяне світло, помірна волога та легкий ґрунт.

Як подбати про правильні умови, щоб вирощувати лавр як кімнатну рослину, детально розповіло видання "На пенсії". Дійзнайтесь, як уникнути ключових помилок.

Де краще поставити лавр

Лавр обожнює сонячне світло, тому під час вирощування у приміщенні для нього ідеально підійде підвіконня або добре освітлений куточок із м'якими розсіяними променями. Для такого вирощування найкраще придбати міцний саджанець і пересадити його в невеликий вазон із якісним дренажем на дні.

Тим, хто вирішив висадити рослину на подвір'ї, варто підібрати відкриту й теплу ділянку без ризику застою дощової води. Оскільки з роками лавр перетворюється на розкішне розкидисте дерево або пишний кущ, йому слід одразу виділити достатньо простору.

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Який ґрунт обрати для лаврового дерева

Для посадки чудово підійде звичайний універсальний субстрат або спеціальна суміш для їстівних культур. Головна вимога до них – пухкість і здатність вільно пропускати воду. Також обов'язково використовуйте горщики з дренажними отворами. Якщо вода почне застоюватися біля коріння, неминуче почнеться процес гниття, через який рослина захворіє.

У міру розростання кореневої системи лавр пересаджують у трохи просторішу місткість. Проте уникайте надто великих горщиків "на виріст".

Як виростити лаврове дерево на підвіконні: поради з догляду

Листя домашнього лавру можна вживати як свіжим, так і сушити. Джерело: Pexels

Як поливати і підживлювати лавр

Лавровий кущ однаково погано реагує як на посуху, так і на надлишок вологи. Зволожувати землю слід одразу після висихання її верхнього шару, а воду з піддона важливо вчасно зливати. А в розпал опалювального сезону через сухе повітря в кімнатах корисно систематично обприскувати крону або ставити горщик на піддон із вологими камінцями.

Протягом періоду активної вегетації рослину підживлюють універсальними рідкими добривами приблизно раз на місяць-півтора, чітко дотримуючись інструкцій. Взимку, коли темпи росту помітно сповільнюються, підживлення роблять мінімальними, а то й припиняють взагалі.

Коли та як обрізати лаврове дерево

Лавр чудово переносить формування і не потребує занадто частої стрижки, проте легке вкорочення пагонів іде йому тільки на користь. Формуючу обрізку зазвичай планують на завершення зими або перші тижні весни, до появи молодих паростків. Під час процедури повністю прибирають сухі чи пошкоджені гілочки, а здорові – акуратно вкорочують. Не варто обривати занадто багато зелені одночасно, адже листя живить усю рослину та забезпечує її подальший розвиток.

Коли збирати лавровий лист

Зривати свіжі листочки для кулінарних експериментів можна в будь-яку пору року, обираючи для цього міцні та гарно сформовані екземпляри. За один раз безпечно зрізати не більше третини зеленої маси куща, аби рослина не втратила життєві сили.

Зірваний лист використовують одразу або ж заготовляють про запас, висушуючи в затіненому місці з гарною циркуляцією повітря. Готову пряність найкраще тримати в герметично закритій тарі подалі від вологи і сонячних променів.

Проблеми під час вирощування

Іноді на кущі можуть з'являтися щитівки чи інші дрібні шкідники, тому листя та паростки радять час від часу ретельно оглядати. Уражені гілки зрізають одразу, а для боротьби зі шкідниками підбирають лише безпечні препарати, дозволені для обробки їстівних рослин, суворо дотримуючись інструкції.

Раніше OBOZ.UA розповідав, яку зелень та овочі можна вирощувати у горщиках на підвіконні.

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