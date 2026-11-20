Однією з неприємностей, які виникають через тривалі відключення світла, є неможливість випрати речі у машині. Тим часом, користувачі соцмереж вирішили нагадати про лайфхаки, які ставали у нагоді ще під час торішніх блекаутів.

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Так киянка Вікторія Савостьянова розповіла, як скористатись 20-хвилинним проміжком, коли світло є, щоби повноцінно випрати одяг. Про це вона написала на своїй сторінці у Threads. "Закидаєте речі в тазик з водою та порошком за годину-дві до включення. Коли дають світло, ставите на полоскання. В мене це 20 хвилин", – поділилась порадою жінка. При цьому вона порадила замочувати речі в теплій воді із додаванням кисневого порошку, щоб отримати кращий результат.

Такий метод дозволяє не тільки скоротити час використання пральної машини, але й уникнути навантаження на мережу через нагрів води. Адже полоскання відбувається з використанням холодної води.

Чимало користувачів додали до поради Вікторії і свої лайфхаки щодо прання під час знеструмлень. Одне з головних запитань стосувалося теплої води для замочування, адже за відсутності електроенергії підігріти її буває непросто. Вікторія пояснила, що в деяких будинках тепла вода ще певний час залишається в трубах. Інші учасники обговорення запропонували альтернативи: нагрівати її на газовому пальнику або заздалегідь набирати в термос.

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Разом з тим деякі коментатори радили використовувати короткі режими прання, але з усіма етапами. Залежно від моделі машини, такий режим може тривати 15-30 хвилин. Тоді як в деяких машинах саме лише полоскання може займати майже годину. Тому попередньо ознайомтеся з інструкцією до власної моделі.

Власники приватних будинків і ті, хто має вдома зарядні станції, можуть організувати прання простіше. Деякі користувачі придбали потужні станції спеціально для роботи побутової техніки. За їхніми словами, запасу енергії вистачає на три повноцінні годинні цикли прання.

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