Сансевієрія – одна з найневибагливіших кімнатних рослин, яка добре переносить нестачу вологи та не потребує особливого догляду. Однак навіть вона може почати втрачати декоративний вигляд, якщо умови вирощування їй не підходять.

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Якщо кінчики листя сансевієрії коричневіють, а сама рослина перестала рости, варто перевірити стан її кореневої системи та замінити ґрунт. Для відновлення рослини також пропонують використовувати прості домашні засоби, пише Deccoria.

Як відновити сансевієрію

Поява коричневих кінчиків на листі може свідчити про недостатній або надмірний полив, пошкодження кореневої системи чи розвиток грибкових захворювань. Насамперед необхідно обережно вийняти рослину з горщика, очистити коріння від залишків землі та оглянути його. Сухі, пошкоджені та підгнилі корені потрібно видалити гострим продезінфікованим інструментом. Також можна обрізати пошкоджені ділянки листя.

Видання радить присипати місця зрізів меленою корицею, яка має певні протигрибкові властивості, а після цього залишити рослину в сухому місці.

Ще один запропонований спосіб – оброблення содовим розчином. Проте його ефективність для відновлення сансевієрії недостатньо підтверджена, а надмірна концентрація соди може пошкодити коріння. Тому безпечніше обмежитися очищенням та видаленням уражених ділянок.

У який ґрунт пересадити сансевієрію

Сансевієрія накопичує вологу у своїх м'ясистих листках, тому значно краще переносить посуху, ніж надмірний полив. Застій води в горщику може спричинити загнивання коренів і поступову загибель рослини.

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Для пересаджування необхідно підготувати легкий та добре дренований субстрат. Видання пропонує змішати:

60% універсального ґрунту;

30% кокосового волокна;

10% перліту.

Також можна скористатися готовим субстратом для кактусів і сукулентів. Важливо, щоб горщик мав дренажні отвори.

Після пересаджування сансевієрію варто поставити у світле місце без прямих сонячних променів. Якщо під час процедури довелося обрізати коріння, з поливом краще зачекати кілька днів.

Як приготувати домашнє підживлення для сансевієрії

Для відновлення рослини після пересаджування видання також пропонує використовувати рисову воду з вітаміном B1.

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Щоб приготувати домашнє підживлення, необхідно залити три столові ложки рису 500 мл теплої води та залишити на годину. Після цього рідину проціджують, додають три таблетки вітаміну B1 і розбавляють ще 500 мл води.

Водночас наукових доказів того, що таке підживлення прискорює відновлення кореневої системи сансевієрії, недостатньо. Крім того, рисова вода містить органічні речовини, які можуть сприяти розвитку мікроорганізмів у ґрунті.

Найважливішими умовами відновлення сансевієрії залишаються правильний полив, достатнє освітлення та повітропроникний субстрат.

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