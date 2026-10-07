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Як врятувати сад від заморозків: є обовʼязкова процедура

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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Як врятувати сад від заморозків: є обовʼязкова процедура
До настання зими сад потрібно ретельно зволожити. Джерело: Unsplash

Чимало господарів переконані: щойно сад скинув останє листя, а весь урожай розкладено на зберігання, садово-городній сезон можна вважати закритим. Однак існує один критично важливий етап догляду за рослинами, пропустивши який, ви ризикуєте здоров'ям усіх дерев – підзимовий вологозарядний полив.

Як пише видання VSN, щедре зволоження землі, поки вона не замерзла, дає змогу фруктовим насадженням та ягідним кущам комфортно пережити сильні морози. До того ж правильна підготовка до зими допомагає деревам активно почати новий сезон із першим весняним теплом.

Водяний щит для кореневої системи

Ключова мета вологозарядного поливу – просочити землю на повну глибину залягання підземної частини рослин. У плодових рослин вона зазвичай становить 60-90 сантиметрів. Річ у тім, що пересушена земля промерзає значно швидше й глибше, наражаючи коріння на смертельну небезпеку.

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Натомість зволожений ґрунт володіє високою теплоємністю, а отже – набагато довше утримує внутрішнє тепло. Завдяки цьому підземна частина рослини отримує надійний захист від різких температурних стрибків і лютих морозів.

Крім того, така процедура рятує садовину від зневоднення взимку. Навіть під час зимового сну гілки та бруньки продовжують випаровувати залишки води під дією вітру та яскравого, нічим не затіненого зимового сонця. А коли навколо коріння все сухо, рослині просто немає звідки поповнювати ці втрати. Як наслідок – вимерзають бруньки, усихають молоді пагони, а навесні дерево довго не може прийти до тями.

Обираємо правильний момент

Братися за шланг варто під час активного скидання листя. Найкращий термін – коли стовпчики термометрів стабільно тримаються в межах +2...+5 °C, але ґрунт ще не встиг узятися скоринкою від перших заморозків.

Тут головне – не квапитися. Якщо вилити воду в занадто теплу погоду, вона може спровокувати непотрібні процеси напередодні холодів. Проте й затягувати до моменту, коли земля вже замерзне, теж не слід.

Об'єми та норми поливу

Витрати води розраховують залежно від габаритів та віку насаджень:

  • для молодих дерев знадобиться близько 40-50 літрів під кожен стовбур;
  • для дорослих яблунь, груш та слив, які вже дають урожай – від 100 до 150 літрів на дерево.

Воду краще вносити поступово, у кілька підходів, аби вона встигала повністю вбиратися. Земля під кроною повинна добре просочитися на глибину, але при цьому не збиратись у калюжі, адже застій вологи може нашкодити корінню так само, як і посуха.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як захистити троянди від морозів.

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