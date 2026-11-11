Як українцям відновити втрачені документи в Україні і за кордоном: покрокове роз'яснення

Через війну українці, зокрема внутрішньо переміщені особи, нерідко стикаються з необхідністю повторно отримати втрачені документи, серед яких свідоцтва про народження, шлюб, смерть чи документи на нерухоме майно. Деякі з них можна відновити навіть за кордоном, а от у певних випадках, можливо, доведеться звертатися до суду.

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Про це розповіли у Національній поліції України. Там розʼяснили, куди звертатися та що потрібно зробити залежно від виду втраченого документа.

Як відновити свідоцтво про народження, шлюб чи смерть

Якщо свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу чи смерть загублено, викрадено, пошкоджено або знищено, його можна отримати повторно.

Куди звертатися:

до будь-якого відділу ДРАЦС, незалежно від місця державної реєстрації акта цивільного стану та місця проживання;

за кордоном – до дипломатичного представництва чи консульської установи України.

Хто може отримати свідоцтво повторно:

людина, щодо якої складено актовий запис;

її батьки, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники;

представники закладів охорони здоров’я, навчальних та інших закладів, де постійно перебуває дитина, а також органів опіки та піклування;

другий з подружжя, діти, близькі родичі померлої людини та спадкоємці – щодо свідоцтва про смерть.

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Свідоцтво повторно видається за наявності паспорта заявника.

Як відновити документи на житло

Якщо право власності на нерухомість зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, можна отримати витяг із нього. Він підтвердить наявність інформації в реєстрі про право власності на майно. Це зокрема дозволить подавати заяву на компенсацію, якщо майно пошкоджене чи знищене.

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Як отримати цей витяг:

У паперовій формі. Для цього зверніться з паспортом та документом, що підтверджує сплату адміністративного збору, до помічника нотаріуса, адміністратора центру надання адміністративних послуг чи державного реєстратора прав на нерухоме майно.

В електронній формі (за наявності технічної можливості). Через Портал Дія або офіційний вебсайт Міністерства юстиції України.

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Якщо ж інформація про майно ще не потрапила до електронної бази, аби зʼясувати, чи можна отримати дублікат, слід звертатися безпосередньо до органу, яка видавав документ:

нотаріуса;

органу місцевого самоврядування;

ЦНАПу (для отримання дубліката свідоцтва про приватизацію).

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Якщо ж документ, що підтверджує право власності на майно, було оформлено до 1 січня 2013 року, і ці відомості не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності може бути зареєстроване на підставі відомостей з інших реєстрів чи архівів БТІ.

Якщо усі ці способи не дали результату – потрібно звертатися до суду.

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Якщо потрібна допомога

Українцям, які не знають, як діяти у певній ситуації, у Нацполіції порадили звернутися консультацію до юристів системи надання безоплатної правничої допомоги.

Як це зробити:

зателефонуйте 0 800 213 103 (дзвінки в межах України безкоштовні);

напишіть юристам у Telegram, Viber, Facebook, Instagram;

зверніться до найближчого бюро.

Як повідомляв OBOZ.UA, Державна міграційна служба України допомагає жителям Олешок, які евакуювалися з тимчасово окупованої території без українських документів, оформити нові паспорти. Станом на 1 листопада відомство прийняло десятки відповідних заяв.