Під час відключень електроенергії через російські атаки звичні побутові справи можуть перетворитися для українців та українок на справжній виклик. Зокрема, якщо ви звикли сушити волосся феном, доведеться шукати альтернативні способи, щоб не виходити з дому з мокрою головою в зимовий холод.

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На щастя, висушити шевелюру можна й без електроприладів. Для цього вам знадобляться звичайні речі, які, найімовірніше, вже є вдома: рушник, бавовняна футболка та гребінець. Головне – правильно прибрати зайву вологу і не пошкодити пасма під час сушіння. OBOZ.UA зібрав усі ключові рекомендації.

Що вам знадобиться

Якщо увімкнути фен змоги нема, доведеться замінити його іншими помічниками. Ваша задача – прибрати якомога більше води з шевелюри, не пошкодивши при цьому волосся. Ось що потрібно мати під рукою.

Сухий рушник, а краще не один – ним ви будете промокати мокре волосся. Чим воно довше та густіше, тим більше рушників може знадобитись.

– ним ви будете промокати мокре волосся. Чим воно довше та густіше, тим більше рушників може знадобитись. Рушник із мікрофібри – краще мати такий під рукою. Він прийде на допомогу звичному бавовняному, але при цьому не тільки добре забере на себе вологу, але і створить менше тертя, ніж звичайний махровий рушник.

– краще мати такий під рукою. Він прийде на допомогу звичному бавовняному, але при цьому не тільки добре забере на себе вологу, але і створить менше тертя, ніж звичайний махровий рушник. Чиста бавовняна футболка – може стати альтернативою рушнику з мікрофібри. Особливо стане в нагоді якщо у вас кучеряве або хвилясте волосся.

– може стати альтернативою рушнику з мікрофібри. Особливо стане в нагоді якщо у вас кучеряве або хвилясте волосся. Гребінець із широкими зубцями – допоможе обережно розплутати пасма, не пошкоджуючи їх.

– допоможе обережно розплутати пасма, не пошкоджуючи їх. Незмивний кондиціонер або засіб для укладання – за потреби скористайтеся ним, щоб полегшити розчісування, зменшити пухнастість і сформувати зачіску.

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Як правильно сушити волосся без фена

Приберіть зайву воду руками. Після миття обережно проведіть долонями по довжині волосся від коренів до кінчиків, злегка стискаючи пасма. Не викручуйте їх і не віджимайте із силою: мокре волосся легко розтягується та ламається.

Промокніть волосся рушником, а не розтирайте його. Накрийте голову рушником із мікрофібри або бавовняною футболкою, м'яко притискаючи тканину до пасом. Приділіть увагу і кореням, і довжині. Не тріть голову енергійними рухами та не скручуйте волосся в тугий джгут.

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Залиште рушник на голові на 10–15 хвилин. Можете зробити вільний тюрбан, щоб тканина поступово увібрала частину вологи. Якщо у вас дуже довге або густе волосся, після цього повторіть процедуру із ще одним сухим рушником.

Обережно розчешіть пасма. Скористайтеся гребінцем із широкими зубцями. Починайте з кінчиків і поступово просувайтеся до коренів, щоб не тягнути й не обривати заплутане волосся. Якщо у вас кучері, розчісувати їх зручніше ще під час миття, поки на волоссі є кондиціонер.

Дайте волоссю висохнути природним способом. Після того як ви максимально приберете зайву вологу, залиште шевелюру розпущеною. Не потрібно постійно перебирати пасма руками, розчісувати їх або перевертати голову – це може посилити пухнастість і порушити форму локонів. Просто дайте законам природи зробити свою справу.

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Способи висушити волосся без фена

Мікрофібровий тюрбан. Після миття обережно промокніть волосся рушником, а потім загорніть його у спеціальний рушник-тюрбан на 10-15 хвилин. Він вбере значну частину вологи, тому згодом пасма висохнуть швидше. Не затягуйте тканину надто туго і не скручуйте волосся – це може його пошкодити.

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Сушіння за допомогою бавовняної футболки. Якщо у вас немає спеціального рушника, скористайтеся звичайною чистою футболкою. Нею можна промокнути волосся або загорнути його вільним тюрбаном. М'яка тканина зменшує тертя та допомагає уникнути зайвої пухнастості.

Плопінг. Цей метод особливо добре підходить для кучерявого та хвилястого волосся. Розкладіть футболку на рівній поверхні, нахиліть голову й акуратно опустіть на тканину волосся так, щоб локони природно зібралися на маківці. Потім обгорніть голову футболкою та зав'яжіть її кінці. Залиште таку пов’язку приблизно на 15-30 хвилин. Цей спосіб допоможе прибрати зайву вологу, зберегти форму завитків і зменшити пухнастість.

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Природне сушіння з доступом повітря. Якщо волосся вже трохи підсохло після рушника, просто залиште його розпущеним у теплому приміщенні. Час від часу можете обережно розділяти пасма пальцями, щоб повітря краще циркулювало між ними, але не робіть цього часто. Якщо у вас є заряджений акумуляторний вентилятор, скористайтеся ним, але не спрямовуйте сильний потік повітря безпосередньо на голову.

Чого не варто робити

Під час сушіння волосся без фену можна припуститись кількох помилок, які негативно позначаться на його стані. Ось чого робити точно не варто, щоб не завдати шкоди своїй шевелюрі.

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Не розтирайте волосся рушником. Через тертя мокрі пасма пошкоджуються, стають ламкими та починають пушитися. Натомість обережно промокайте їх м'якою тканиною.

Через тертя мокрі пасма пошкоджуються, стають ламкими та починають пушитися. Натомість обережно промокайте їх м'якою тканиною. Не викручуйте волосся. Сильне скручування створює зайве навантаження на пасма й може призвести до ламкості.

Сильне скручування створює зайве навантаження на пасма й може призвести до ламкості. Не розчісуйте волосся із силою. Якщо воно заплуталося, обережно розділіть пасма пальцями або скористайтеся гребінцем із широкими зубцями.

Якщо воно заплуталося, обережно розділіть пасма пальцями або скористайтеся гребінцем із широкими зубцями. Не сушіть волосся надто близько до обігрівача чи батареї. І нтенсивне гаряче повітря може пересушити пасма, а нерівномірне нагрівання не замінить правильного сушіння.

нтенсивне гаряче повітря може пересушити пасма, а нерівномірне нагрівання не замінить правильного сушіння. Не сушіть волосся над газовою плитою. Відкритий вогонь може обпалити волосся і завдати вам опіків.

Відкритий вогонь може обпалити волосся і завдати вам опіків. Не лягайте спати з мокрою головою. За ніч волосся тертиметься об подушку, а вологі пасма залишатимуться вразливими до пошкоджень. Краще помийте голову завчасно, щоб вона встигла повністю висохнути до сну.

Пам'ятайте, що природне сушіння може тривати кілька годин, особливо якщо у вас довге та густе волосся. Тому під час відключень світла краще мити голову завчасно – тоді у вас буде достатньо часу, щоб висушити її до виходу з дому або сну.

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