Під час тривалих знеструмлень звичайне прання та сушіння речей, які ми довіряємо машинам, перетворюється на велику і непросту багатоетапну задачу. Особливо восени, коли і в приміщеннях, і на вулиці може бути однаково холодно та вогко, особливо коли відключається також і опалення.

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Тим не менше, прати та сушити речі все одно потрібно. Як зробити так, щоб одяг та домашній текстиль висихали і при цьому не мали неприємного запаху або, що гірше, слідів плісняви, розповіло видання sud.ua.

Чому білизна повільно висихає в холодному приміщенні

На те, як швидко сохне одяг, впливають кілька чинників: температура, вологість повітря, його рух навколо тканини та кількість води, що залишилася після прання. За низької температури волога з тканини випаровується повільніше. Якщо ж повітря в кімнаті вже насичене водяною парою, сушіння затягується ще більше. Без регулярного провітрювання волога накопичується в оселі, а на холодних вікнах і стінах може з'являтися конденсат, що провокує розвиток плісняви.

Отже, просто розвісити мокрий одяг недостатньо. Щоб він швидше висох, потрібно спочатку видалити з тканини якомога більше води, забезпечити циркуляцію повітря та подбати про відведення зайвої вологи з кімнати.

Як висушити одяг без електрики та опалення

Якщо після прання білизна залишається мокрою, можна скористатися кількома нескладними прийомами. Для них не потрібні ані електроенергія, ані спеціальні пристрої.

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Ретельно відтисніть воду. Якщо ви прали вручну, спробуйте видалити з одягу якомога більше вологи. Міцні бавовняні та інші щільні тканини можна віджимати сильніше, якщо це не суперечить рекомендаціям виробника. А ось вовняні й делікатні вироби не варто скручувати з надмірним зусиллям – так вони можуть втратити форму.

Якщо ви прали вручну, спробуйте видалити з одягу якомога більше вологи. Міцні бавовняні та інші щільні тканини можна віджимати сильніше, якщо це не суперечить рекомендаціям виробника. А ось вовняні й делікатні вироби не варто скручувати з надмірним зусиллям – так вони можуть втратити форму. Візьміть сухий махровий рушник. Цей спосіб особливо зручний для невеликих речей, які не можна сильно викручувати. Покладіть одяг на рушник, скрутіть його разом із тканиною в рулон і злегка притисніть. Рушник візьме на себе частину води. Якщо річ усе ще волога, повторіть процедуру, використовуючи інший сухий рушник. Не забудьте потім висушити й ті рушники, які використовували для відтискання.

Цей спосіб особливо зручний для невеликих речей, які не можна сильно викручувати. Покладіть одяг на рушник, скрутіть його разом із тканиною в рулон і злегка притисніть. Рушник візьме на себе частину води. Якщо річ усе ще волога, повторіть процедуру, використовуючи інший сухий рушник. Не забудьте потім висушити й ті рушники, які використовували для відтискання. Не розвішуйте білизну надто щільно. На сушарці між речами мають залишатися проміжки, щоб повітря вільно проходило між ними. Якщо одяг висить впритул або складений у кілька шарів, внутрішні частини довше залишатимуться мокрими.

На сушарці між речами мають залишатися проміжки, щоб повітря вільно проходило між ними. Якщо одяг висить впритул або складений у кілька шарів, внутрішні частини довше залишатимуться мокрими. Розміщуйте легкий одяг на плічках. Сорочки, футболки та тонкі кофти зручно сушити на окремих вішаках, залишаючи між ними відстань. Так повітря циркулюватиме з обох боків тканини. Проте важкі мокрі трикотажні речі, зокрема светри, краще розкладати горизонтально, особливо якщо цього вимагає інструкція на етикетці. Інакше під власною вагою вони можуть розтягнутися.

Сорочки, футболки та тонкі кофти зручно сушити на окремих вішаках, залишаючи між ними відстань. Так повітря циркулюватиме з обох боків тканини. Проте важкі мокрі трикотажні речі, зокрема светри, краще розкладати горизонтально, особливо якщо цього вимагає інструкція на етикетці. Інакше під власною вагою вони можуть розтягнутися. Розправляйте кишені, рукави та інші щільні частини. Джинси, спортивні штани й речі з капюшонами висихають нерівномірно. Щоб прискорити процес, розправте кишені та капюшони, а якщо є можливість – виверніть їх назовні. Так повітря краще діставатиметься до вологих ділянок.

Джинси, спортивні штани й речі з капюшонами висихають нерівномірно. Щоб прискорити процес, розправте кишені та капюшони, а якщо є можливість – виверніть їх назовні. Так повітря краще діставатиметься до вологих ділянок. Час від часу змінюйте положення речей. Якщо одна сторона одягу залишається мокрою, переверніть його або повісьте інакше. Особливо це актуально для рушників, джинсів і постільної білизни, які можуть торкатися перекладин сушарки або звисати складеними.

Якщо одна сторона одягу залишається мокрою, переверніть його або повісьте інакше. Особливо це актуально для рушників, джинсів і постільної білизни, які можуть торкатися перекладин сушарки або звисати складеними. Шукайте місце з денним світлом і доступом повітря. Якщо в кімнаті є сонячна ділянка, поставте там сушарку, але не притуляйте її безпосередньо до вікна. За сухої та вітряної погоди білизну можна винести на балкон, захищений від опадів. Навіть прохолодне повітря сприяє висиханню тканини, хоча за низької температури на це знадобиться більше часу.

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Варто враховувати, що жоден із цих прийомів не забезпечує гарантованого висихання за конкретну кількість годин. Усе залежить від матеріалу, температури та вологості в приміщенні.

Де сушити речі, якщо квартира холодна

Для сушіння найкраще підійде кімната, яку можна регулярно провітрювати і де немає ознак підвищеної вологості. Не ставте сушарку впритул до холодних зовнішніх стін, у тісні кути або між меблями. Навколо неї має бути достатньо вільного простору, щоб повітря могло циркулювати.

Якщо в оселі є окрема кімната з вікном, можна розмістити білизну там. Періодично провітрюйте приміщення, а двері тримайте зачиненими, щоб волога не розходилася по всій квартирі.

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Водночас холодна й сира кімната – не найкраще місце для сушіння. У таких умовах одяг може залишатися мокрим дуже довго, а на поверхнях із високою ймовірністю утворюватиметься конденсат.

Великі обсяги білизни бажано не сушити у спальні, особливо вночі. Коли вікна зачинені, а люди тривалий час перебувають у кімнаті, вологість там може додатково зростати.

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Чи варто провітрювати холодну квартиру

Так. Навіть узимку регулярне провітрювання необхідне, проте важливо не допускати надмірного охолодження приміщення. Поки мокрі речі сохнуть у зачиненій кімнаті, вода поступово випаровується і потрапляє в повітря. Якщо не випускати цю вологу назовні, на вікнах та інших холодних поверхнях збиратиметься конденсат.

Німецька організація із захисту прав споживачів Verbraucherzentrale радить провітрювати оселю короткочасно, але інтенсивно – широко відчиняти вікна. Узимку, особливо за сильного морозу або вітру, для цього може вистачити 3-5 хвилин. Восени тривалість провітрювання залежить від температури надворі, сили вітру та особливостей приміщення.

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Не рекомендується залишати вікно надовго у відкинутому положенні, коли надворі холодно. Через це можуть охолоджуватися стіни й укоси, що збільшує ймовірність появи конденсату. Також потрібно зважати на різницю між вологістю в оселі та надворі: ефективність провітрювання залежить від фактичного вмісту водяної пари в повітрі з обох боків вікна. Якщо опалення зовсім не працює, надто часте й тривале провітрювання ще більше знизить температуру в кімнаті та може сповільнити сушіння.

Як не допустити появи плісняви через сушіння білизни

Надлишкова волога в приміщенні створює сприятливі умови для розвитку плісняви. Агентство з охорони довкілля США (EPA) радить підтримувати відносну вологість у житлі на рівні нижче 60%. Оптимальним вважається діапазон 30-50%.

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Проте в холодній квартирі ризик появи плісняви визначається не лише загальним показником вологості повітря. На недостатньо утеплених стінах і в холодних кутах вологість безпосередньо біля поверхні може бути набагато вищою.

Стежити за умовами в оселі допоможе звичайний термогігрометр – пристрій, який вимірює температуру та відносну вологість повітря. Багато таких приладів працюють від батарейок, тому залишаються корисними й під час знеструмлень.

Якщо на вікнах постійно збирається вода, а в кутах кімнат або за меблями відчувається сирість, варто скоротити кількість вологи в приміщенні та подбати про кращу вентиляцію. А воду, що накопичилася на склі й підвіконнях, потрібно витирати. Але це не розв'язує самої проблеми. Якщо причиною появи плісняви стали протікання, промерзання стін чи несправна вентиляція, необхідно усунути саме ці недоліки.

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Чого не можна робити, коли сушите одяг

Під час відключень світла може виникнути спокуса використати для сушіння речей будь-яке доступне джерело тепла. Однак деякі такі рішення загрожують здоров'ю та безпеці.

Не сушіть одяг над газовою плитою і не намагайтеся обігрівати нею квартиру. Це може спричинити пожежу, а неправильне використання газового обладнання також загрожує отруєнням чадним газом.

Не накривайте мокрою білизною електричні обігрівачі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій застерігає, що сушіння одягу безпосередньо на таких приладах може призвести до займання.

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Тримайте речі подалі від відкритого вогню. Не розвішуйте їх біля свічок, печей і камінів. Не найкраща ідея – сушити білизну безпосередньо на гарячих радіаторах: це може перешкоджати нормальній тепловіддачі та сприяти накопиченню конденсату.

Не залишайте мокрий одяг зім'ятим або в закритому просторі. Якщо скласти його в купу, кошик чи шафу, доступ повітря буде обмеженим, тому речі сохнутимуть повільніше. Якщо вони довго залишатимуться вологими, може з'явитися затхлий запах.

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Що робити після відновлення електропостачання

Якщо після ручного прання одяг усе ще мокрий, за можливості запустіть у пральній машині додатковий цикл віджимання. Перед цим перевірте, чи підходить він для конкретного типу тканини та чи не суперечить рекомендаціям виробника. Насамперед додатковий віджим стане в пригоді для рушників, джинсів і щільної бавовняної білизни. Що менше води залишиться в тканині після прання, то швидше вона висохне.

За наявності електричного осушувача повітря його можна ввімкнути в кімнаті, де розвішаний одяг, дотримуючись інструкції до приладу. Він збиратиме частину вологи з повітря. Прискорити висихання також допоможе вентилятор: завдяки руху повітря волога з тканини випаровуватиметься швидше. Однак варто мати на увазі, що сам вентилятор не видаляє водяну пару з приміщення.

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Якщо електроенергію надовго вимикають, звичайний вентилятор можна замінити компактною акумуляторною моделлю. Проте навіть із нею важливо регулярно провітрювати кімнату та виводити зайву вологу назовні.

Як перевірити, чи повністю висох одяг

Перш ніж прибирати випрані речі до шафи, перевірте не тільки зовнішні частини тканини, а й місця, де волога затримується найдовше. У джинсах це пояс і кишені, у худі – капюшон та манжети, у рушниках – складки й ділянки, де тканина утворює кілька шарів.

Якщо на дотик одяг ще вологий, залиште його досихати. Недосушені речі не можна складати в закриту шафу.

Коли білизна вже набула стійкого затхлого запаху, одного просушування може бути замало. Щойно з'явиться можливість нормально випрати її, зробіть це повторно, дотримуючись рекомендацій на етикетці, а потім ретельно висушіть.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як зменшити холод від вікон, коли нема опалення.