Як СЛУГИ путіна-кіріла ВЕДУТЬ російську україноненависницьку ПРОПАГАНДУ,

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а ВЛАДА України БОЇТЬСЯ ввести відповідальність за їхню УКРАЇНОФОБІЮ?!

Вчора під час нашого просвітницького заходу в Києво-Печерській лаврі, генеральний директор Заповідника Максим Остапенко Maxym Ostapenko розповів курсантам і студентам про те, як в центрі УКРАЇНСЬКОЇ столиці здійснювалась системна пропаганда ідеології "русского міра" та поширювалася антиукраїнська брехня. Але найстрашніше інше, що попри патріотичні заяви владних структур та приписи законів, ця антиукраїнська пропаганда триває й досі.

Для прикладу, в журналі "Печерський Благовестник" (№1, 2026), який видається, звісно, російською мовою по "благословению…митрополита Онуфрия" та "под редакцией…наместника Киево-Печерської лавры Павла" (в народі Паша-Мерседес) заперечується або засуджується ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ (історія боротьби за Українську Державу 1917-1918 рр, право народу на українську мову та церкву) і пропагується ВСЕ імперсько-російське. На 62 сторінках цього видання вірних слуг путіна-кіріла ви не знайдете ЖОДНОЇ позитивної згадки про Україну і жодної НЕГАТИВНОЇ про росію. Також тут – принципове ігнорування самого факту війни російської орди вбивць і варварів проти українського народу та немає навіть натяку на знищення православних храмів під час російських обстрілів та бомбувань.

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Нагадаю, що від 21 березня 2023 року у законодавстві України дано визначення терміну "УКРАЇНОФОБІЯ, як дискримінаційні дії, публічно озвучені заклики, в тому числі в медіа, у літературних та мистецьких творах, що ЗАПЕРЕЧУЮТЬ субʼєктність Української держави, української нації, БОРОТЬБУ проти підкорення, експлуатації, асиміляції Українського народу, а також ПРАВОМІРНІСТЬ захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ІГНОРУЮТЬ українську мову та культуру".

Головні історії дня

Як бачимо, що зміст видання УПЦ московського патріархату є абсолютно УКРАЇНОФОБСЬКИМ, але фанатам путіна-кіріла НІЧОГО за це не буде?!

Бо наша толерантна влада ДОСІ не узаконила навіть адміністративної відповідальності за прояви українофобії, а толерантний український народ ДОСІ не зібрав 25 тисяч підписів під нашою Петицією до президента – "Захистити Україну від українофобії та ідеології русского міра".

П.С. Підписати нашу Петицію можна тут, бо якщо не МИ, то хто захистить УКРАЇНСЬКУ історію, мову, культуру і церкву та нашу НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ.

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