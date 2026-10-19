Як Slot City підтримує розвиток культури відповідальної гри в України?

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" вивчає, які принципи відповідальної гри впроваджують різні країни в індустрію та який досвід могла б перейняти Україна. Дослідження відбувається за підтримки ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), що системно працює над розвитком відповідної культури у своїх продуктах.

Відео дня

Про це пише видання NV.

Вивчення іноземного досвіду

Спершу команда проаналізувала понад 30 країн із різними моделями організації гри. Це дозволило відокремити стабільні підходи від поодиноких локальних експериментів. Другий же етап дослідження полягав у глибшому аналізі моделей 12 країн.

Керівниця Центру Ольга Ісаєва ділиться, що міжнародний досвід має стати доступним в Україні: "Наше завдання – показати, які практики існують у світі та як вони працюють".

Згідно з аналітикою, Литва орієнтується на цифрову прозорість. Гравець бачить тривалість сесії, а в разі ознак ризикованої поведінки участь призупиняють на 48 годин.

Тим часом Японії та Вʼєтнамі доступ до азартних ігор можуть обмежити на звернення членів родини.

У Казахстані оператор тримає в банку окремий резерв під виплати гравцям.

У Польщі кожного відвідувача реєструють ще до входу.

Південна Корея показує на екрані, скільки часу людина вже провела в грі.

Напрацювання у вивченні міжнародного досвіду особливо цінні для України.

"Легальний ринок азартних ігор в Україні ще досить молодий. Ми маємо рідкісну можливість переймати дієві практики досвідчених країн", — наголошує Павло Чиклікчи, власник ТОВ "Олл Сіті Геймс", IT-інвестор та підприємець.

Одна з тенденцій, яку фіксує дослідження, – раннє виявлення змін у поведінці гравця. Slot City застосовує цей принцип у власному продукті, система порівнює кожну сесію зі звичним ритмом людини.

Освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри"

Ефективність інструментів відповідальної гри залежить і від того, наскільки добре користувачі розуміють їхнє призначення. Саме на цьому принципі побудований просвітницький проєкт Slot City "Філософія гри" . У серії коротких відео маскот бренду пояснює на прикладах повсякденних ситуацій, чому важливо встановлювати обмеження на час і витрати, свідомо ставитися до гри та дотримуватися вікових вимог. Основний меседж проєкту – гра має залишатися розвагою, а рішення щодо використання власного часу й коштів залежать від людини.

Головні історії дня

Впровадження технічних інструментів потребує менше часу, ніж формування відповідальних ігрових звичок. Останнє передбачає послідовну комунікацію з аудиторією та пояснення принципів відповідальної гри. Проєкт "Філософія гри" доповнює технічні рішення Slot City інформаційною складовою, допомагаючи аудиторії зрозуміти призначення доступних інструментів контролю.