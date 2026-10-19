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Як Slot City підтримує розвиток культури відповідальної гри в України?

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
icon 65
Як Slot City підтримує розвиток культури відповідальної гри в України?
У Slot City поведінковий профіль гравця працює як жива модель. Джерело: Згенеровано ШІ

Громадська спілка "Центр відповідальної гри" вивчає, які принципи відповідальної гри впроваджують різні країни в індустрію та який досвід могла б перейняти Україна. Дослідження відбувається за підтримки ТОВ "Олл Сіті Геймс" (бренд Slot City), що системно працює над розвитком відповідної культури у своїх продуктах.

Про це пише видання NV.

Вивчення іноземного досвіду

Спершу команда проаналізувала понад 30 країн із різними моделями організації гри. Це дозволило відокремити стабільні підходи від поодиноких локальних експериментів. Другий же етап дослідження полягав у глибшому аналізі моделей 12 країн.

Керівниця Центру Ольга Ісаєва ділиться, що міжнародний досвід має стати доступним в Україні: "Наше завдання – показати, які практики існують у світі та як вони працюють".

Згідно з аналітикою, Литва орієнтується на цифрову прозорість. Гравець бачить тривалість сесії, а в разі ознак ризикованої поведінки участь призупиняють на 48 годин.

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"Легальний ринок азартних ігор в Україні ще досить молодий. Ми маємо рідкісну можливість переймати дієві практики досвідчених країн", — наголошує Павло Чиклікчи, власник ТОВ "Олл Сіті Геймс", IT-інвестор та підприємець.

Як Slot City підтримує розвиток культури відповідальної гри в України?

Власник ТОВ «Олл Сіті Геймс», IT-інвестор та підприємець Павло Чиклікчи

Одна з тенденцій, яку фіксує дослідження, – раннє виявлення змін у поведінці гравця. Slot City застосовує цей принцип у власному продукті, система порівнює кожну сесію зі звичним ритмом людини.

Освітньо-просвітницький проєкт "Філософія гри"

Ефективність інструментів відповідальної гри залежить і від того, наскільки добре користувачі розуміють їхнє призначення. Саме на цьому принципі побудований просвітницький проєкт Slot City "Філософія гри". У серії коротких відео маскот бренду пояснює на прикладах повсякденних ситуацій, чому важливо встановлювати обмеження на час і витрати, свідомо ставитися до гри та дотримуватися вікових вимог. Основний меседж проєкту – гра має залишатися розвагою, а рішення щодо використання власного часу й коштів залежать від людини.

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