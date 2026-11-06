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Як ШІ змінює роботу з даними: погляд архітектора даних Єгора Корягіна

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
159
Senior Data Architect Єгор Корягін
Senior Data Architect Єгор Корягін. Джерело: Особистий архів

Інвестори дедалі частіше оцінюють не те, яку модель штучного інтелекту використовує компанія, а те, які в неї дані. Венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z), один із найбільших інвесторів у ШІ, у прогнозі Big Ideas 2026 назвав головним обмежувачем для ШІ-компаній "ентропію даних". За словами партнерки фонду Дженніфер Лі, бізнесу потрібен безперервний спосіб очищувати, структурувати й перевіряти свої дані.

У березні 2026 року партнери a16z пояснили, у чому сила ШІ-застосунків: головне – не сама модель, а те, чого немає в конкурентів, зокрема якісні власні дані. Що кращими стають моделі, то більше користі вони видобувають із таких даних.

Щоб дані стали перевагою, їх треба впорядкувати – спроєктувати модель даних. Одним із тих, хто досліджує, як доручити цю роботу ШІ, є архітектор даних Єгор Корягін. Він понад 14 років працює з архітектурою даних, нині – в Arizent. Єгор – Senior Member IEEE, член Ради AITEX, автор методології Rapid Data Architecture.

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Що таке ШІ-моделювання даних

Модель даних – це "креслення" бізнесу: як пов'язані клієнти, замовлення, товари та події. Від неї залежить, чи отримають аналітики й ШІ-системи правильні відповіді. Традиційно архітектор створює модель вручну: опитує команди, вивчає кожне джерело, узгоджує назви й правила. Це забирає тижні, а результат сильно залежить від досвіду конкретної людини.

ШІ-моделювання змінює цей процес:

  1. Опис. Архітектор звичайною мовою описує бізнес-процес і джерела даних.
  2. Чернетка. Мовна модель пропонує структуру: таблиці з показниками, довідники та зв'язки між ними.
  3. Перевірка. ШІ звіряє структуру з реальними даними, шукає суперечності й дублікати та пропонує опис кожного поля.
  4. Рішення. Архітектор уточнює модель і затверджує її.

Тобто ШІ бере на себе рутину, а людина – відповідальність за рішення. У дослідженні "AI-Augmented Data Modeling" Єгор перевірив три мовні моделі від різних розробників на даних із роздрібної торгівлі, медичного страхування та статистики населення. Первинне проєктування скоротилося з 18 до 2 годин, а найкраща модель правильно визначала в середньому 91% елементів структури.

Як ШІ змінює роботу з даними: погляд архітектора даних Єгора Корягіна

Як ШІ змінює роботу з даними: погляд архітектора даних Єгора Корягіна

Чим це корисно різним галузям

Логіка проста: що більше в компанії джерел даних і що швидше вони змінюються, то більше вона виграє від ШІ-моделювання.

Роздрібна торгівля та e-commerce. Дані про клієнтів, замовлення, залишки й рекламу живуть у різних системах. ШІ допомагає швидко звести їх в одну модель і побачити, які кампанії справді приносять продажі.

Фінанси та страхування. Тут ціна помилки особливо висока, а регулятори вимагають прозорості. Узгоджена модель даних із зрозумілим описом кожного поля спрощує звітність, перевірки та виявлення шахрайства.

Охорона здоров'я. Медичні записи, результати аналізів і дані страхових компаній часто несумісні між собою. ШІ-моделювання допомагає пов'язати їх так, щоб лікарі й аналітики бачили цілісну картину.

Виробництво та логістика. Датчики, склади, постачальники й транспорт щодня генерують нові потоки даних. Гнучка модель дає змогу вчасно помічати збої в ланцюгах постачання.

Енергетика та телеком. Мільйони показань лічильників і мережевих подій щодня потребують чіткої структури. ШІ-моделювання допомагає швидше будувати прогнози навантаження й планувати ремонти.

Медіа та цифрові продукти. Поведінка аудиторії змінюється щотижня, а разом із нею – і метрики. ШІ допомагає швидко додавати нові показники й тестувати гіпотези без місяців підготовки даних.

Освіта та державний сектор. Дані про учнів, програми чи послуги часто розкидані між різними установами. Єдина зрозуміла модель допомагає ухвалювати рішення на основі фактів.

Для стартапів це ще й спосіб обійтися без великої команди архітекторів даних.

В усіх цих випадках вигода схожа: аналітика запускається швидше, у звітах менше помилок, а ШІ-системи працюють на даних, яким можна довіряти.

Чому саме зараз

За опитуванням Practical Data Community (лютий 2026), 82% інженерів даних користуються ШІ щодня, але для моделювання даних – лише 13%.

"Компанії поспішають впроваджувати ШІ, але забувають про фундамент. Якщо модель даних слабка, ШІ лише швидше видає неправильні відповіді. А людина залишається тим, хто відповідає за рішення, бо лише вона знає контекст бізнесу", – підсумовує Єгор.

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